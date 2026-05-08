لا تنتمي لآبل أو غوغل.. هواتف تكسر احتكار شركات وادي السيليكون

يعتقد العديد من المستخدمين أن الهواتف الوحيدة المتاحة للشراء هي هواتف آبل أو التي تعمل بنسخة أندرويد معتمدة من غوغل، ولكن الحقيقة تختلف كثيرا عن ذلك، إذ توجد العديد من الهواتف التي يمكن للمستخدم شراؤها ولا تعتمد على نظامي غوغل أو آبل.

وفيما يلي قائمة بأفضل هذه الهواتف التي يمكن للمستخدم الاستفادة ولا تقع ضمن سيطرة آبل وغوغل:

هاتف "مورينا شيفت فون 8" (Murena Shift Phone 8)

تقف شركة "مورينا" خلف أحد أشهر أنظمة "أندرويد" التي تخلت عن برمجيات غوغل بشكل كامل وهي تدعى "إي أو إس" (/e/OS)، وذلك وفق تقرير نشره موقع "ذا ريجستر" البريطاني.

ويمتاز هذا النظام بأنك تستطيع تشغيله على عدد من أجهزة "أندرويد" التقليدية بعد كسر حمايتها وإزالة النسخة الرئيسية من النظام المثبت فيها.

كما تستطيع شراء عدة هواتف ذكية تأتي بهذا النظام مباشرة دون الحاجة إلى تعديل وكسر حماية أي هاتف "أندرويد" آخر، وذلك لأن الشركة تطرح عدة طرز من هواتفها الخاصة.

ومن بين هذه الهواتف، يأتي "مورينا شيفت فون 8" ليصبح الخيار الرائد في هواتف "أندرويد" التي تكسر حماية غوغل، وذلك مع مجموعة من المزايا الرائدة التي تجعل سعره يتخطى 860 دولارا.

ويأتي الهاتف مع شاشة بحجم 6.67 بوصات من نوع "أموليد" مع مساحة تخزين داخلية بحجم 512 غيغابايت ومساحة ذاكرة عشوائية تصل إلى 12 غيغابايت وبطارية قابلة للإزالة.

ويملك الهاتف أيضا زرا مخصوصا لإغلاق الكاميرات والميكروفون وبالتالي يصبح من الصعب على تطبيقات الهاتف أن تتجسس عليك، كما تقول الشركة إن هاتفها يتمتع بقابلية إصلاح سهلة وسريعة.

"مورينا فير فون 6" (Murena Fairphone 6)

يأتي هذا الهاتف كأحد الخيارات الأخرى المتاحة من شركة "مورينا" ولكن بتصميم عصري ومناسب للغاية، وهو يأتي بسعر يقترب من 700 دولار تقريبا، ويعد خيارا مناسبا لمن يبحث عن هاتف ذي تصميم عصري ويفضل الخصوصية.

ويعتمد الهاتف على معالج "كوالكوم سناب دراغون 7 جين 3" (Qualcom Snapdragron 7 Gen 3) الذي تستخدمه العديد من الهواتف الرائدة والمتوسطة من غوغل، كما يأتي مع ذاكرة عشوائية بسعة 8 غيغابايت ومساحة تخزين تصل إلى 256 غيغابايت، وهو يدعم بطاقات الذاكرة الخارجية وتغيير البطارية وإزالتها بكل سهولة.

ويمتاز عن هاتف "شيفت فون 8" بكونه يأتي بتصميم عصري وألوان مناسبة لمختلف فئات المستخدمين.

وتقدم "مورينا" أيضا مجموعة أخرى من الهواتف من بينها هاتف اقتصادي بسعر 120 دولارا تقريبا ومواصفات اقتصادية للغاية، وجميع هذه الهواتف تباع من موقع الشركة الرسمي.

"ليبرتي فون" (Liberty Phone)

تقدم شركة "بيوريزم" (Purism) عدة خيارات من المنتجات الذكية التي تأتي مع أنظمة تشغيل خاصة بها وتعد نسخا من نظام "أندرويد" ولكن دون برمجيات غوغل.

وتتباهى الشركة بأن هواتفها تصنع بالكامل داخل الولايات المتحدة، ومن بينها هاتف "ليبرتي فون" الذي يعد هاتفا رائدا بكل المقاييس لدرجة أن سعره يقترب من ألفي دولار تقريبا.

ويأتي الهاتف بشاشة بحجم 5.7 بوصات من فئة "آي بي إس تي إف تي" وذاكرة عشوائية بسعة 4 غيغابايت إلى جانب مساحة تخزين تبدأ من 128 غيغابايت وبطارية بحجم 4500 مللي أمبير.

كما يستخدم معالجا من شركة تدعى "إن إكس بي" يقدم أداء مقاربا للمعالجات الرائدة، ويملك معالجا رسوميا منفصلا خاصا به.

وتقدم الشركة خيارا أقل في السعر قليلا يدعى "ليبريم 5" وهو يأتي بسعر 800 دولار، ويعتمد على شاشة بالحجم ذاته، ولكن مع مساحة تخزين وذاكرة عشوائية أقل.

"لايت فون 3" (Light phone III)

لا يمكن وصف هذا الهاتف بكونه هاتفا غبيا بشكل كامل، وذلك رغم أنه يفتقر للعديد من المزايا الرئيسية للهواتف الذكية مثل نظام التشغيل المكثف.

ويأتي الهاتف مع تصميم عصري للغاية يختلف عن الهواتف التقليدية، فضلا عن نظام تشغيل يقدم المزايا الرئيسية لأي هاتف إلى جانب إمكانية الاستماع للموسيقى والبودكاست.

ويصل سعر الهاتف إلى 500 دولار تقريبا حسب تقرير صحيفة "تيليغراف" البريطانية التي أشادت بتجربة استخدامه.

"فيوريلابز إف إل إكس 1" (Furilabs FLX 1)

يمتاز هذا الهاتف بكونه لا يعتمد على نسخة معدلة من "أندرويد" فقط وفق تقرير موقع "ذا ريجستر"، ولكن بدلا من ذلك يستخدم نسخة معدلة من نظام "ديبان" الذي يعد توزيعة مختلفة لأنظمة "لينكس".

كما يستطيع الهاتف استخدام أكثر من نظام تشغيل معا في وقت واحد، وذلك إلى جانب الاتصال بمتجر تطبيقات "ديبان" خاص يمكنه من تحميل التطبيقات التي تحتاج إليها بشكل مباشر.

ويعتمد "إف إل إكس 1" على معالج من شركة "ميدياتيك" وذاكرة عشوائية بسعة 8 غيغابايت مع مساحة تخزين تصل إلى 128 غيغابايت وشاشة 6.7 بوصات إلى جانب بطارية بسعة 5 آلاف مللي أمبير.

ويصل سعر الهاتف إلى 499 دولارا، ويمكن شراؤه مباشرة من المتجر الرسمي للشركة وهو يتوفر في عدة ألوان مختلفة.