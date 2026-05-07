هل معالجات "تراي" أقل جودة؟ الفرق الحقيقي بينها وبين النسخ التقليدية

تأتي قطع المعالجات الخاصة بالحواسيب في العادة مغلفة بشكل منفصل، ويعكس هذا التغليف دوما جودة القطعة أو مستواها إن كانت قطعة احترافية أو اقتصادية، وهي في العادة تضم مجموعة من المستندات والملحقات الإضافية للقطعة.

ولكن، اتبعت شركات صناعة المعالجات المركزية في السنوات الماضية سياسة مختلفة قليلا، فبدلا من تغليف كل معالج على حدة في علبة كرتونية كبيرة تستعرض تصميمات فنية أنيقة أو حتى شكل فني يعبر عن المعالج، بدأت في بيع المعالجات في صوان بلاستيكية كبيرة مجمعة أو علب كرتونية صغيرة وبسيطة تحت اسم "تراي" (Tray) في إشارة لأن المعالج يفتقر للتغليف المخصص لكل نسخة على حدة.

ويطرح انتشار آلية بيع المعالجات في صوان أو "تراي" تساؤلا جوهريا حول جودة هذه المعالجات والاختلاف بينها وبين المعالجات التقليدية التي تقوم الشركات ببيعها في علب منفصلة.

ويعتقد بعض المستخدمين أن هذه المعالجات أضعف أو أسوء من غيرها لأنها تباع دون علبة كرتونية مخصصة لها، ولكن ما مدى صحة هذا الاعتقاد؟

اختلاف في الضمان

تستخدم الصوان البلاستيكية عادة لتوفير مساحة التخزين أو بيع المعالجات بسعر الجملة، أي أنها تستخدم في الصفقات التي تضم أكثر من معالج وتباع للشركات والمؤسسات التي تحتاج لها.

وجرت العادة أن تضم كل "تراي" عددا كبيرا من المعالجات يصل في بعض الأحيان إلى 21 معالج، ويعني هذا أن المستخدم المعتاد الذي يحتاج لمعالج واحد فقط لن يستطيع شراء "تراي" كاملة، ولكن يحصل على معالج واحد فقط منها كما جاء في تقرير موقع "بي سي ورلد "التقني.

ويشير التقرير إلى اختلاف في مدة الضمان المقدمة على معالجات "تراي" والمعالجات التي تباع منفصلة، إذ تأتي المعالجات التي تباع منفصلة مع ضمان يصل إلى 3 سنوات مقارنة مع عامين فقط لمعالجات "تراي".

إعلان

وتقدم الشركات المصنعة للمعالج مثل "إنتل" و"إيه إم دي" الضمان للمستخدم النهائي في حالة بيع المعالجات بصندوق كرتوني منفصل، أما في حال بيعها على شكل "تراي"، فإن متجر الحاسوب هو من يزود المستخدم بالضمان النهائي.

بدون وحدة تبريد

ويظهر اختلاف آخر بين المعالجات التي تباع بشكل منفصل والمعالجات التي تباع على شكل "تراي" في وحدة التبريد المفرقة مع المعالج، إذ ترفق "إيه إم دي" و"إنتل" وحدات تبريد هوائية صغيرة مع المعالجات التي تباع في صناديق منفصلة.

ولا ينطبق هذا الأمر على المعالجات التي تباع على شكل "تراي"، فهي تأتي دون وحدات تبريد مرفقة بها، مما يجبر المستخدم على شراء وحدة تبريد منفصلة من شركة خارجية.

ولكن، لا يمكن القول بأن هذا الأمر يعد عيبا في المعالجات التي تباع على شكل "تراي" مقارنة بالمعالجات التي تباع في علب منفصلة، وذلك لأن بعض المستخدمين المحترفين يفضلون شراء وحدات تبريد خارجية على أي حال.

وتقدم وحدات التبريد الخارجية تجربة استخدام أكثر فعالية ونتائج أفضل كثيرا في تبريد المعالج المركزي من الوحدات المفرقة به في العلبة، وذلك سواء كانت الوحدات الخارجية تعتمد على التبريد الهوائي أو التبريد السائل.

لا اختلاف في المعالج ذاته

وتقتصر الاختلافات كما تم التوضيح بين المعالجات التي تباع منفصلة ومعالجات "تراي" على بعض الجوانب الخارجية، أي أنها لا تصل إلى تركيبة المعالج ذاته.

ففي النهاية، تصنع المعالجات بشكل جماعي باستخدام أدوات ومعدات تصنيع فائقة الجودة، وهي تنتج عددا كبيرا من المعالجات دون اختلاف فيما بينها.

ويشير تقرير موقع "ماكوتيك كومبيوترز" لبيع عتاد الحواسيب أن احتمالية ظهور أخطاء التصنيع في كلا الشكلين من المعالجات متماثل، أي أنها لا تزيد في المعالجات التي تباع على شكل "تراي".

السعر هو الفارق الأبرز

يمثل السعر الفارق الأكبر بين معالجات "تراي" والمعالجات التي تباع بشكل تقليدي حسب تقرير "ماكوتيك"، إذ أن معالجات "تراي" تباع عادة بسعر مخفض أكثر من المعالجات التقليدية التي تباع مع مبرد وعلبة تغليف.

ويختلف فارق السعر بين النوعين من المعالجات بحسب منطقة البيع، وقد يتراوح بين عدة دولارات إلى عشرات الدولارات.

متى أفكر في معالجات "تراي"؟

ينصح تقرير موقع "بي سي ورلد" المستخدمين المحترفين بالتفكير في معالجات "تراي"، وذلك لأنهم لا يحتاجون وحدة التبريد المفرقة وسيحصلون على وحدة تبريد خارجية في أي حال.

كما أن المعالجات التي تباع في شكل "تراي" تظل متاحة للأسواق لوقت أطول من المعالجات التقليدية، وبالتالي تمثل فرصة للمستخدم الذي يبحث عن طراز بعينه.