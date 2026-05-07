كيف تحول "جيميناي" إلى طاه محترف في المنزل؟

ينظر العديد من المستخدمين إلى الذكاء الاصطناعي على أنه تلك الأداة التي يمكنها توليد بعض الصور ومقاطع الفيديو أحيانا وربما النصوص أو أداة للبحث عن المعلومات بسهولة بدلا من غوغل، وهي نظرة قاصرة تحد كثيرا من قدرات نماذج الذكاء الاصطناعي المختلفة.

ولم يعد الذكاء الاصطناعي اليوم محصورا بالقدرات التي كانت موجودة في النماذج اللغوية التقليدية التي تعتمد بشكل أساسي على مجرد الحديث مع النموذج واستقبال النصوص من المستخدم ثم الرد عليه بنصوص أخرى.

وتوغل الذكاء الاصطناعي إلى العديد من قطاعات الحياة اليومية التي تسهل على المستخدم حياته وتساعده في كافة الجوانب حتى وإن لم تكن متعلقة بالأعمال والوظائف.

من بين الاستخدامات اليومية الأكثر عملية للذكاء الاصطناعي، يبرز دوره كمساعد طهي قادر على اقتراح وصفات مناسبة بحسب المكونات المتوفرة في المنزل. ومع ميزة "جيمز" في "جيميناي"، يمكن للمستخدم بناء أداة مخصصة تقرأ مخزونه من الطعام، وتقترح وجبات متنوعة، وتعرض خطوات التحضير بصيغة واضحة وسهلة الاستخدام.

وبينما توجد العديد من أدوات الذكاء الاصطناعي التي يمكن للمستخدم الاعتماد عليها، إلا أن "جيميناي" من غوغل تمنح المستخدم حرية كبيرة في بناء الأدوات المخصصة التي تعتمد على نماذجها والاستفادة منها بشكل كبير.

استخدام "جيمز" لتخصيص قدرات "جيميناي"

تملك أداة "جيميناي" من غوغل ميزة خاصة بها تختلف عن بقية أدوات الذكاء الاصطناعي تدعى "جيمز" (Gems)، وتمنح هذه الميزة المستخدم القدرة على بناء تطبيق مصغر يعتمد على نموذج "جيميناي" وقدراته المختلفة.

ويمكنك جعل هذا التطبيق يستخدم أكثر من واجهة مختلفة، بدءًا من الواجهات التقليدية للمحادثات والدردشة مع الذكاء الاصطناعي وحتى الواجهات المخصصة التي تشبه التطبيقات وتملك خانة مخصصة لإدخال البيانات وخانة أخرى للنتائج.

وتستطيع تخصيص "جيمز" كما ترغب عبر تزويدها بالأوامر المباشرة وتصميمها، أو حتى عبر طلب مساعدة "جيميناي" نفسه لبناء أنواع "جيمز" المناسبة والاستفادة منها.

لذلك وقع اختيارنا على أداة "جيمز" من "جيميناي" لسهولة استخدامها والقدرة العالية على تخصيصها، فضلا عن إمكانية مشاركتها مع المستخدمين الآخرين إذا كنت ترغب في ذلك، كما يمكن ربطها مباشرة مع تطبيقات "غوغل" الأخرى مثل المستندات والجداول للاستفادة من مزاياها.

كيف تجعل "جيميناي" طاهيًا محترفًا؟

قبل البدء في الحديث عن الخطوات التي يمكن اتباعها لبناء هذا "الجيم" والاستفادة منه، تجدر الإشارة إلى الآلية التي سنعمل عليها لبنائه وضمان أن "جيميناي" قادر على تقديم الوصفات المثالية ومساعدتك كمستخدم.

ويتكون هذا الأمر من 3 قطع مختلفة يجب أن تعمل معًا، الأولى وهي القاعدة المعرفية أو قاعدة المعلومات، وتشير إلى المصادر التي يعتمد عليها "جيميناي" لتقديم الوصفات ومعرفة ما تملكه في المنزل حتى يستطيع اقتراح الوصفات المثالية والمناسبة لك، وهنا يمكنك الاعتماد على مستندات "غوغل" أو رفع الملفات مباشرة إلى "الجيم" وتخزينها فيه.

ثم الواجهة التي يمكنك الحديث معها وتزويدها بالمعلومات، وتعتمد هذه الواجهة بشكل رئيسي على ميزة "جيمز لاب" الموجودة في "جيميناي" فهي تبني نسخة مبسطة من تطبيقات الويب التي يمكنك التواصل معها.

وأخيرًا الأمر أو "برومت" (Prompt) الذي يتم حفظه في "الجيم" بشكل مستمر ليعود إليه ويتمكن من توليد الوصفات والنصائح والشكل النهائي لهذه الوصفات وطرق تنفيذها.

ويمكنك في كل مرحلة من هذه المراحل أن تستخدم "جيميناي" نفسه لتعديل وتخصيص أي مكون منها كما ترغب ويتناسب مع وجهة النظر التي تحتاجها.

وفي البداية، تحتاج إلى تحديد مصادر الوصفات التي ترغب بها، ويمكن أن تكون كتب طهي أو مواقع طهي أو غيرها من الأمور، ويفضل أن تزود الذكاء الاصطناعي بالمصادر الرئيسية للوصفات الخاصة التي ترغب في تنفيذها، وهذا حتى تضمن جودة ودقة الوصفات الناتجة.

ولكن في حالتنا، لن نختار مصدرًا واحدًا بل سنترك للذكاء الاصطناعي حرية البحث في المصادر عبر الإنترنت.

كما تستطيع ربط الأداة مع سجل مكونات تقوم بتحديثه يدويًا، وذلك عبر بناء مستند في تطبيقات "غوغل" تقوم بتحديثه يدويًا يضم المكونات الموجودة لديك حتى لا يقترح النموذج وصفات لا تملك مكوناتها.

بناء أداة مساعد الطهي من "جيميناي"

يمكنك اتباع الخطوات التالية لبناء أداة مساعد الطهي من "جيميناي" والوصول إلى النتائج التي ترغب فيها.

اتجه إلى "جيميناي" ثم اختر "جيمز" وبعد ذلك "لابس" واضغط على زر إنشاء "جيم جديدة".

بعد ذلك تظهر أمامك شاشة المحادثات التقليدية مع "جيميناي"، وهنا يمكنك أن تصف ما ترغب فيه للنموذج حتى يقوم بالبدء في بناء التطبيق الذي ترغب فيه، وفي حالتنا نستخدم الأمر التالي:

"الدور والشخصية: أنت مساعد طاه تنفيذي محترف بدرجة "ميشلان"، خبير في كافة المطابخ العالمية (الإيطالية، الآسيوية، المكسيكية، الشرق أوسطية، وغيرها). تتمتع بقدرة عالية على الابتكار وإيجاد حلول طهي إبداعية. هدفك الأساسي هو مساعدة المستخدم على تحضير وجبات استثنائية ولذيذة باستخدام المكونات المتاحة لديه فقط، مع تقليل هدر الطعام إلى الحد الأدنى. مصدر البيانات (المخزون): لديك صلاحية الوصول إلى أداة منفصلة تحتوي على جرد محدث لمحتويات ثلاجة المستخدم ومخزن الطعام الخاص به (بما في ذلك المكونات، الكميات، وتواريخ الصلاحية). مسار العمل الأساسي (عند طلب المستخدم اقتراح وجبة، يجب عليك اتباع الخطوات التالية بالترتيب: قراءة المخزون: استدعاء وقراءة البيانات الحالية من ملف لمعرفة المكونات المتاحة بدقة والكميات المتوفرة. البحث المباشر: استخدام أداة البحث عبر الإنترنت لاستكشاف أفضل الوصفات العالمية الموثوقة التي تعتمد بشكل رئيسي على المكونات المتوفرة في المخزون. المقاطعة والفلترة: مطابقة الوصفات التي وجدتها مع قائمة المكونات المتاحة. يجب إعطاء الأولوية القصوى للوصفات التي لا تتطلب شراء أي مكونات إضافية، أو التي يمكن استبدال مكوناتها الناقصة بذكاء مما هو متاح. تقديم الاقتراحات: عرض 3 خيارات متنوعة من مطابخ عالمية مختلفة لتناسب ذوق المستخدم. قواعد وقيود صارمة: الالتزام بالمخزون: لا تقترح وصفات تتطلب مكونات أساسية غير موجودة في المستند. إذا كان هناك مكون ثانوي ناقص، اقترح بديلًا ذكيًا من المخزون الحالي. الدقة المطلقة: لا تفترض وجود مكونات بديهية (مثل الملح، الزيت، أو البهارات) إلا إذا كانت مسجلة في المخزون أو إذا سألت المستخدم عن توفرها مسبقًا. الأولوية للصلاحية: إذا احتوى المخزون على بيانات تواريخ الصلاحية، أعطِ الأولوية القصوى للمكونات التي توشك على الانتهاء. هيكلة الإجابة: عند تقديم الوصفة النهائية التي يختارها المستخدم، يجب عرضها بالشكل التالي وبترتيب دقيق: صورة الطبق: يجب أن تبدأ الإجابة بتوليد صورة فوتوغرافية احترافية، واقعية، وعالية الدقة للطبق النهائي كما يبدو تمامًا بعد تحضيره، مع التركيز على المكونات الرئيسية المستخدمة من المخزون. اسم الطبق: (مع ذكر المطبخ الذي ينتمي إليه). نبذة قصيرة: (وصف جذاب للطبق). المكونات المستخدمة: (مع تحديد الكميات المسحوبة من المخزون). خطوات التحضير: (مرقمة، واضحة، واحترافية). نصيحة الشيف: (سر مهني لتحسين النكهة أو طريقة التقديم)

بعد ذلك، يبدأ النموذج في قراءة الأمر الموجه إليه والتخطيط للتطبيق وبنائه بالشكل الذي طلبته منه.

وحتى تنتهي عملية بناء التطبيق يمكننا البدء في تحضير قاعدة المعلومات التي تتضمن المكونات الخاصة بنا، وللقيام بذلك يمكنك التوجه إلى تطبيق الجداول "غوغل شيت" وبناء جدول جديد يضم المعلومات الرئيسية عن المكونات الموجودة، مثل اسم المكون ونوعه والكمية وتاريخ الصلاحية، وتأكد أن تكون الكمية موحدة، كأن تكون بالوحدة أو الغرام وغيرها.

في هذه الأثناء تجد النموذج أنهى بناء التطبيق الخاص بنا، وأصبح من الممكن لك التفاعل مع التطبيق وتجربته وحتى التعديل عليه بكل سهولة.

تعديل وتخصيص التطبيق

بعد أن ينتهي النموذج من إعداد التطبيق، يمكنك أن تتحدث معه مباشرة في قائمة التخصيص لتقوم بتعديله وتغيير آلية استخدامه كما تشاء، بدءًا من تغيير الواجهة والألوان إلى تغيير لغة الحديث والنصوص وآلية الاقتراح وغيرها من الأمور.

كما تستطيع أن توجه له التعليقات لتقوم بتعديلها كما ترغب والوصول إلى النتيجة النهائية المرضية لك كمستخدم يبحث عن وجبة الطعام الخاصة به.