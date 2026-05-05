من بينها آيفون 18 وماك ميني.. لماذا ترفع أبل أسعار منتجاتها؟

رفعت شركة آبل الأمريكية بشكل مفاجئ سعر حواسيبها المصغرة "ماك ميني" في الأيام الماضية ليبدأ من 800 دولار بدلا من 600 دولار كما كان في السابق، كما من المتوقع أن ترفع أسعار آيفون 18 المقبل بنحو 100 دولار، وفق تقارير متفرقة.

ويعكس ارتفاع الأسعار التوجه الجديد في آبل مع بداية عصر الرئيس التنفيذي جون تيرنوس الذي سيتولى مقاليد إدارة الشركة خلفا لتيم كوك الذي تولى هذا المنصب أكثر من 15 عاما.

ويتفق تقريران منفصلان لموقعي ذا فيرج (The Verge) وديجيتال تريندز (Digital Trends) التقنيين الأمريكيين، على أن الشركة لن تتحمل الكلفة الإضافية لمكونات أجهزتها بعد اليوم، وبدلا من ذلك تنقل عبء هذه الكلفة على المستخدمين النهائيين لمنتجاتها.

سلاسل توريد محكمة

خلال السنوات التي كان فيها كوك رئيسا لآبل استطاع بناء سلاسل توريد محكمة حمت شركته من الأزمات المتتالية التي تعرضت لها القطاعات المختلفة، بدءا من أزمة الشرائح وأشباه الموصلات في عام 2020 وحتى ارتفاع أسعار الشحن البحري والجوي مرارا.

ويكشف تقرير "ديجيتال تريندز" عن أن الشركة اتبعت في السابق سياسة واضحة بتثبيت أسعار منتجاتها المختلفة عبر الأجيال مهما اختلفت الكلفة النهائية للمنتج.

ويظهر هذا بوضوح في تسعير حاسوب "ماك بوك إير" الاقتصادي الذي تقدمه الشركة واستمر سعره ثابتا عند 999 دولارا لسنوات طوال، وبالمقارنة فإن حواسيب "مايكروسوفت" المصممة لمنافسة "ماك بوك إير" تأتي بسعر يبدأ عند 1050 دولارا، وذلك بعد أن رفعت الشركة سعره من 800 دولار في الشهور الماضية.

ويصبح الأمر أكثر وضوحا عند النظر لحواسيب آبل الرائدة، إذ يكلف حاسوب "ماك بوك برو" بحجم 16 بوصة ومعالج "إم 5 برو" مع ذواكر 64 غيغابايت وسعة تخزين 1 تيرابايت نحو 3300 دولار، وفي المقابل تكلف المواصفات ذاتها في حواسيب "مايكروسوفت" نحو 3650 دولارا بفارق يزيد عن 350 دولارا.

أزمة الذواكر تلحق آبل

بررت الشركة زيادة سعر حواسيب "ماك ميني" بأنها تخلصت من النسخة التي تأتي بسعة تخزين 256 غيغابايت لتصبح الآن النسخة الأقل في الجهاز بسعة 512 غيغابايت بسعر 800 دولار.

ويشير تقرير "ذا فيرج" إلى أن هذه الزيادة ليست بسبب ارتفاع سعر الذواكر العشوائية ونقص شرائحها عالميا فحسب، بل بسبب الطلب المتزايد على الحاسوب الذي أصبح الخيار الأول لتشغيل وكيل الذكاء الاصطناعي "أوبن كلو" (OpenClaw).

ومن جانبه، أوضح كوك في اجتماع الأرباح الأخير للمستثمرين أن أزمة الذواكر ونقص الشرائح سيصيب بقية طرز حواسيب "ماك" سواء كانت محمولة أو مكتبية، مضيفا أن الوصول إلى توازن العرض والطلب في أجهزة ماك ميني وماك ستوديو قد يستغرق عدة أشهر.

وتعد أزمة الذواكر أيضا السبب الذي قد يرفع أسعار هواتف "آيفون 18" المقبلة، إذ أكد كوك أن الشركة تواجه أسعار ذواكر أعلى من السابق مما سيترك أثرا على كافة منتجات آبل.

بداية مليئة بالعقبات

وتتزامن أزمة الذواكر في سلاسل توريد آبل مع تولي تيرنوس قيادة الشركة خلفا لكوك على أن تبدأ فترته رئيسا تنفيذيا للشركة في سبتمبر/أيلول المقبل مع طرح "آيفون 18".

ورغم أن تيرنوس عمل في الشركة لسنوات طويلة، فضلا عن وجوده ضمن مجلس إدارتها لفترة كبيرة وتوليه إطلاق منتجات ناجحة للغاية مثل شرائح المعالجات الخاصة بالشركة، إلا أن بداية فترته كرئيس تنفيذي تواجه عدة عقبات.

ولا يمكن القول بأن أزمة الذواكر تواجه آبل فقط، إذ عانت منها مختلف الشركات التقنية على مدار الشهور الماضية، ولكن سلاسل توريد آبل المحكمة وجهود كوك ساهمت في خفض تأثير هذه الأزمة.

كما تقع مهمة إطلاق ذكاء آبل الاصطناعي على عاتق تيرنوس، وذلك عقب فشل كوك في إطلاقها بالشكل الذي وعد به منذ عامين تقريبا في مؤتمر المطورين السنوي للشركة، لكن يظل السؤال المطروح: هل ينجح تيرنوس في تخطي العقبات التي تركها له تيم كوك؟