ما الفرق بين المساعد والوكيل في عالم الذكاء الاصطناعي؟

في ظل المشهد التقني المتسارع، لم يعد السؤال يدور حول ماذا يمكن للذكاء الاصطناعي أن يكتب؟ بل أصبح السؤال: ماذا يمكن للذكاء الاصطناعي أن ينجز؟ حيث أصبح العالم يعيش لحظة فارقة في تاريخ الحوسبة، إذ انتقل من عصر "النماذج اللغوية التوليدية" التي تكتفي بالرد على النصوص، إلى عصر "الأنظمة الوكيلة" التي تمتلك القدرة على التفكير، والتخطيط، وتنفيذ المهام المعقدة في العالم الحقيقي.

وحتى نعرف كيف يسير العالم اليوم، يترتب علينا أن نعرف الفارق التقني بين المساعد الذكي (AI Assistant) والوكيل الذكي (AI Agent)، وكيف يعيد هذا الفرق صياغة بنية العمل في المؤسسات والبرمجيات.

المساعد الذكي.. ذكاء تفاعلي

يُعرف المساعد الذكي، مثل نماذج الدردشة الشهيرة في نسختها التقليدية، بأنه نظام تفاعلي، حيث يعتمد هيكله الأساسي على نمط "الأمر والاستجابة"، فعندما يطرح المستخدم سؤالا أو يطلب كتابة كود ما، يقوم النموذج بتحليل المدخلات بناء على احتمالات إحصائية مكتسبة من بيانات التدريب، ثم يولد نصا أو كودا بناء على ذلك.

وعليه تكون الخصائص الجوهرية للمساعد هي:

الاستجابة الخطية: تبدأ المهمة وتنتهي ضمن حدود المحادثة، فبمجرد أن يرسل النموذج الرد، يتوقف النظام عن "التفكير" إلا إذا تلقى مدخلا جديدا.

غياب الاستقلالية: لا يتخذ المساعد قرارات بشأن "كيفية" تنفيذ المهمة خارج سياق اللغة، فهو لا يستطيع افتراضيا اتخاذ قرار بالدخول إلى قاعدة بيانات، أو مراسلة بريد إلكتروني، أو إصلاح خطأ برمجي دون تدخل بشري يوجهه في كل خطوة.

الاعتماد على السياق اللحظي: يعتمد المساعد بشكل كامل على "سياق النافذة" المتاح أمامه، فإذا انتهت الجلسة، انتهى الإدراك.

الوكيل الذكي.. ذكاء تنفيذي

الوكيل الذكي يمثل طفرة في الهندسة البرمجية، ووفقا للمفاهيم التي يروج لها رواد المجال حول "سير العمل الوكيلي"، فإن الوكيل ليس مجرد نموذج لغوي، بل هو نظام متكامل يتمتع بـ"دورة حياة" أو "حلقة تنفيذ".

وتتميز خصائصه الجوهرية بالآتي:

الاستقلالية في التخطيط: عندما يُعطى الوكيل هدفا كبيرا مثل أمر "أنشئ تقرير مالي من ملفات الأسبوع الماضي وأرسله للمدير"، لا يقوم الوكيل فقط بتوليد النص، بل يقوم بتفكيك هذا الهدف إلى مهام فرعية مرقمة، مثل العثور على الملفات، وقراءة البيانات، وتحليل الأرقام، وكتابة الملخص، واستخدام أداة البريد لإرسال التقرير.

استخدام الأدوات: يتميز الوكيل بقدرته على الوصول إلى واجهات برمجة التطبيقات والخدمات الخارجية، فهو لا يتحدث عن العالم فحسب، بل يتفاعل مع العالم الرقمي.

حلقة التفكير والعمل: يعتمد العديد من الوكلاء على نمط "التفكير ثم العمل"، وهو مفهوم أكاديمي يُستخدم لضبط أداء النماذج، حيث يحلل الوكيل النتيجة بعد كل خطوة، ويعدل خطته إذا فشلت المحاولة، مما يجعله قادرا على التصحيح الذاتي.

ما الذي يجعل الوكيل مختلفا تقنيا؟

يكمن الفارق التقني الحقيقي في "بنية الذاكرة" و"إدارة السياق"، فبينما يعالج المساعد النصوص، يقوم الوكيل بإدارة "حالة النظام"، وذلك من خلال:

الذاكرة والبحث

المساعدات التقليدية قد تنسى تفاصيل المحادثة إذا كانت طويلة جدا، أما الوكلاء، فتستخدم تقنيات مثل "قواعد البيانات الشعاعية" لاسترجاع المعلومات ليس فقط من نص المحادثة، بل من مستندات الشركة، وقواعد البيانات، والملفات التاريخية، مما يمنحها "ذاكرة طويلة المدى" تمكنها من اتخاذ قرارات مبنية على بيانات مؤسسية دقيقة.

حلقات التغذية الراجعة

في المساعد، إذا قدم إجابة خاطئة، يخبره المستخدم، أما في الوكيل، فيمتلك النظام آلية للتحقق الذاتي، حيث يمكن للوكيل أن يكتب الكود، ثم يحاول تشغيله، فإذا واجه خطأ، يعود لقراءة الخطأ، ويقوم بتصحيح الكود، ثم يعيد المحاولة، وهذه الحلقة التكرارية هي ما يمنح الوكيل صفة الاستقلالية.

التأثير على بيئة العمل والإنتاجية

التحول من المساعد إلى الوكيل يعني انتقالا من "الاستشارة" إلى "التفويض"، ففي سياق البرمجة، المساعد الذكي يكتب لك إذا طلبت منه ذلك، أما الوكيل، فيمكنه استلام "تذكرة خطأ" في نظامه، وتحليل قاعدة الكود، وتعديل الملفات المتضررة، وإنشاء "طلب سحب" للاختبار، كل ذلك دون أن يلمس المستخدم لوحة المفاتيح، وهذا النوع من الأنظمة يقلل من العبء المعرفي على الموظفين.

لماذا لم يسيطر الوكلاء بعد؟

رغم الإمكانات الهائلة، يواجه الوكلاء تحديات تقنية وأخلاقية، أهمها الهلوسة في الإجراءات، إذ إنه إذا هلوس المساعد، فإن المستخدم يحصل على معلومة خاطئة، وإذا هلوس "الوكيل" أثناء إرسال بريد إلكتروني أو تنفيذ صفقة مالية، فقد تكون النتائج كارثية.

كما قد يدخل الوكيل في حلقة مفرغة من محاولة تنفيذ مهمة مستحيلة، مما يستهلك موارد الحوسبة بشكل مكلف. إضافة إلى ذلك، فإن موضوع الأمن والتحكم مقلق بدرجة كبيرة، إذ إن منح الذكاء الاصطناعي صلاحية الوصول إلى الأدوات يطرح تساؤلات حول الأمان الرقمي ومنع الوصول غير المصرح به.

ويتفق الخبراء على أن الانتقال من المساعد إلى الوكيل ليس مجرد تطور في واجهة المستخدم، بل هو تغير في "فلسفة الحوسبة"، فالمساعد هو أداة للمعرفة، بينما الوكيل هو أداة للعمل.

وبينما يتحرك العالم نحو مستقبل تقني، سيصبح الذكاء الاصطناعي شريكا قادرا على إدارة التعقيدات اليومية، ولكن نجاح هذا التطور مرهون بمدى قدرة المطورين على وضع أطر أخلاقية وتقنية تضمن "التحكم البشري" في هذه الأنظمة المستقلة، لضمان أنها تعمل لخدمة المستخدم.