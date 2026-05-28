بعد 12 عاما.. ذا ويتشر 3 تفاجئ جمهورها في العيد

تفاجأ عشاق لعبة "ذا ويتشر" الشهيرة أمس بإعلان استوديو "سي دي بروجكت ريد" (CD Projekt Red) البولندي عن إضافة قصصية جديدة تماما للجزء الثالث من السلسلة "ذا ويتشر 3" ستصدر العام المقبل بعد مرور أكثر من 12 عاما على طرح اللعبة والمحتوى الإضافي الخاص بها في عام 2015.

وتروي الإضافة الجديدة التي تأتي تحت عنوان "ويتشر 3: أغنيات الماضي" (Witcher 3: Songs of the past) فصلا جديدا في قصة بطل اللعبة الأصلي غيرالت دون وجود أي تفاصيل إضافية عن أحداث الإضافة أو موقعها الزمني في عالم اللعبة الأصلي، حسب تقرير موقع "ذا فيرج" التقني الأمريكي.

ويعمل الاستوديو على تطوير اللعبة بالتعاون مع استوديو بولندي آخر يدعى "فولز ثيوري" (Fool’s Theory)، وهو الاستوديو ذاته المسؤول عن إعادة تطوير لعبة "ذا ويتشر" الأصلية التي صدرت عام 2007 بشكل حصري للحواسيب الشخصية.

وستصدر الإضافة الجديدة للعبة "ذا ويتشر 3" في العام المقبل على المنصات المنزلية والحواسيب الشخصية دون إشارة إلى طرحها على أجهزة "نينتندو سويتش" سواء كانت الجيل الأول أو الثاني، وربما تتأخر هذه النسخة قليلا نظرا للمتطلبات التقنية الجديدة للإضافة، حسب تقرير موقع "إنغادجيت" التقني الأمريكي.

وفي سياق متصل، كشف تقرير من موقع "تيك باور أب" (TechPowerUp) التقني الأمريكي عن ترقية لعبة "ذا ويتشر 3" بشكل مجاني لتناسب أجهزة "بلاي ستيشن 5″ و"إكس بوكس" الحالية، فضلا عن زيادة متطلبات تشغيل اللعبة على الحواسيب الشخصية.

وتشترط المتطلبات الجديدة ذاكرة عشوائية على الأقل بسعة 12 غيغابايتا مع معالج جيل ثامن من شركة "إنتل"، فضلا عن بطاقة رسومية "جي تي إكس 1660" من "إنفيديا" ومساحة تخزين من نوع "إس إس دي" (SSD) بسعة 70 غيغابايتا على الأقل.

وبينما تبدو هذه المواصفات متواضعة مقارنة ببقية الألعاب الحديثة، إلا أنها تأتي للعبة طرحت منذ أكثر من عقد من الزمان.

وتعد لعبة "ذا ويتشر 3" من أهم الألعاب التي صدرت في العصر الحديث، إذ حققت اللعبة نجاحا جماهيريا ونقديا واسعا جعلها تحقق مبيعات تتخطى 60 مليون نسخة وفق تقرير "ذا فيرج".

وتشكل اللعبة الجزء الثالث في سلسلة من الألعاب التي تتبنى قصة الكاتب البولندي أندريه سابكوفسكي، حسب ما جاء في تقرير موقع "بوليغون" (Polygon) التقني الأمريكي.

ويمثل الإعلان عن الإضافة الجديدة للعبة "ذا ويتشر 3" مفاجأة من العيار الثقيل لكل محبي السلسلة، وذلك لأن الاستوديو أعلن في العام الماضي عن بدء التطوير في الجزء الرابع من السلسلة "ذا ويتشر 4" مع تغيير بطل اللعبة ليصبح سيري الفتاة الصغيرة التي كانت تتدرب على يد غيرالت في الأجزاء السابقة حسب تقرير "بوليغون".

ويتوقع التقرير أن تدور قصة الإضافة حول أحداث من ماضي غيرالت نظرا للاسم الذي اختاره الاستوديو لها، ويتسق هذا الأمر مع أحدث كتب مؤلف السلسلة الذي طرح كتابا جديدا يدور حول أولى مهمات غيرالت عندما كان صغيرا في عالم الوحوش.

ولكن لم يعلن الاستوديو عن أي تفاصيل إضافية تخص اللعبة، ويشير بيان الاستوديو في منصة "إكس" إلى أن الإعلان عن الإضافة لم يكن مخططا ولكنه جاء نتيجة لمجموعة من التسريبات، ويضيف أن تفاصيل اللعبة ستظهر أكثر خلال الشهور المقبلة.