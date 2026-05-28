بعد السيارات.. الذكاء الاصطناعي يرافق المشاة وسائقي الدراجات في خرائط غوغل

دمجت غوغل في الأسابيع الماضية مزايا الذكاء الاصطناعي بشكل مباشر داخل تطبيق الخرائط الخاص بها لتمنح المستخدمين قدرة أكبر على التحكم في التطبيق والاستفادة من المعلومات الموجودة به بشكل حواري دون الحاجة للبحث وإمساك الهاتف، والآن توسّع الشركة رقعة دعم مزايا الذكاء الاصطناعي في "خرائط غوغل" (Google Maps) لتعمل أثناء المشي وقيادة الدراجات وليس السيارات فقط.

وأورد تقرير موقع "تيك كرانش" التقني الأمريكي أن الميزة الجديدة تتيح للمستخدمين التحدث مباشرة مع خرائط غوغل باستخدام الأوامر الصوتية، وسيقوم الذكاء الاصطناعي بالبحث داخل الخرائط للإجابة عن أسئلتهم، فمثلا يمكنك أن تسأله عن الأماكن السياحية المحيطة بك أو حتى أفضل المقاهي أو المطاعم الموجودة على خط سيرك ولا تبعد عنك كثيرا.

ولا تقتصر ميزة المحادثات الصوتية على الأسئلة المرتبطة بالخريطة، بل تتسع لتشمل التفاعل مع التطبيقات الأخرى بشكل مباشر، كأن تطلب إرسال رسالة نصية لإحدى جهات اتصالك.

وأصبح التحديث الجديد متاحا بالفعل لمستخدمي أنظمة "آي أو إس" (iOS) مع البدء في طرحه تدريجيا لمستخدمي أنظمة "أندرويد" والهواتف التي تدعمها.

وكانت غوغل أعلنت عن مزايا الذكاء الاصطناعي في تطبيق الخرائط الخاص بها عبر زر يدعى "اسأل الخرائط" (Ask Maps)، ويتيح هذا الزر للمستخدم التحدث مع تطبيق الخرائط كأنه روبوت دردشة قادر على التفاعل مع أسئلة المستخدم والرد على الأسئلة المعقدة حسب تقرير شبكة "سي إن بي سي" الإخبارية الأمريكية.

ويستطيع تطبيق الخرائط الرد على أسئلة المستخدم مهما كانت معقدة أو مكونة من عدة خطوات، مثل أن تطلب منه البحث عن أقرب مقهى لك تستطيع شحن هاتفك فيه ويقدم قهوة مناسبة.

وكذلك الأمر بالنسبة لتخطيط الرحلات بالكامل والبحث عن الأماكن بالقرب منك في وقت سريع مباشر، فضلا عن إمكانية توجيه هذه الأوامر عبر المحادثات الصوتية مباشرة من خلال تطبيق الخرائط.

ومن جانبها، أوضحت "غوغل" في تدوينة على موقعها الرسمي أن الميزة الجديدة تهدف لتغيير تجربة استخدام تطبيقات الخرائط بشكل كامل، مما يزيد الفارق بين تطبيق "خرائط غوغل" وأي منافسة تظهر في المستقبل.

وأورد تقرير "سي إن بي سي" أن غوغل لا تفكر حاليا في عرض الإعلانات داخل ميزة المحادثة بالذكاء الاصطناعي في تطبيق "خرائط غوغل"، ولكن قد يتغير الأمر مستقبلا لأن المصدر الرئيسي لأرباح الشركة من تطبيق الخرائط يتمثل في الإعلانات التي تعرض داخله، فضلا عن بيع الواجهة البرمجية والوصول إلى بيانات الخرائط والموقع للشركات الأخرى.

وأكدت غوغل أن تطبيق خرائط غوغل الآن يملك أكثر من ملياري مستخدم نشط شهريا، مما يجعله تطبيق الخرائط الأكثر استخداما في العالم حسب تقرير "سي إن بي سي".

وفي سياق متصل، كشف تقرير مجلة "فوربس" (Forbes) الأمريكية عن تطور كبير في خوارزميات التطبيق وتصميمه ليصبح أكثر واقعية خاصة أثناء قيادة السيارات.

ويقول تشارلز أرمسترونغ رئيس قسم منتجات الملاحة في الشركة إن التحديث الأخير الذي صدر للتطبيق هو الأكبر في العقد الماضي، مشيرا إلى أنهم سعوا لحل مجموعة من المشكلات التي تواجه سائقي السيارات في حياتهم اليومية.

ويستفيد التطبيق من مزايا الذكاء الاصطناعي في أشياء أكثر من مجرد توجيه المستخدمين، إذ دمجت الشركة "جيميناي" بشكل كامل داخل تطبيق خرائط غوغل حتى أصبح قادرا على التعلم من الأخطاء المتكررة التي يقوم بها السائقون ثم يوجه المستخدمين الجدد للانتباه لهذا الأمر.