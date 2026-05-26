إضافات لا غنى عنها في بريد "جيميل"

توفر "غوغل" دعما فريدا لكافة الخدمات والمنصات التي تقدمها بما فيها "جيميل" منصة البريد الإلكتروني الشهيرة التابعة لها، ويتضمن هذا الدعم توفير متجر متكامل من الإضافات التي يمكن تثبيتها داخل "جيميل" والاستفادة منها عبر أي جهاز تستخدم منه حسابك.

وبينما تعد خدمة "جيميل" إحدى أفضل خدمات البريد الإلكتروني المجانية المتاحة للمستخدمين حول العالم، إلا أنك تستطيع تحسينها وتعزيزها بشكل كبير عبر هذه الإضافات التي تسهل عليك استخدام الخدمة وتزيد من توافقها مع الخدمات الأخرى التي تستخدمها سواء كانت من "غوغل" أو خارجها.

كيف تثبت الإضافات في "جيميل"؟

تعمل آلية تثبيت الإضافات في بريد "غوغل" الإلكتروني بشكل سهل وبسيط يحاكي بقية خدمات "غوغل" السحابية، وكل ما تحتاج له هو اتباع الخطوات التالية:

توجه في البداية إلى الصفحة الرئيسية لخدمات "جيميل" الخاصة بك.

اضغط على علامة "+" الموجودة في يسار الصفحة لتظهر أمامك قائمة الإضافات التي يمكنك تثبيتها.

ابحث عن الإضافة التي ترغب في تثبيتها واضغط عليها لتبدأ عملية التثبيت والاتصال مع أي خدمة خارجية ترغب بها.

وتجدر الإشارة إلى وجود اختلافات في آلية عمل كل إضافة وربطها مع الخدمات الخارجية التابعة لها، لذلك يجب مراعاة هذه الاختلافات عند تثبيت الإضافات.

وننصح بعدم تثبيت أي إضافات مجهولة أو غير معلومة المصدر حتى وإن كانت في متجر الإضافات التابع لخدمات "غوغل"، فقد تمثل خطرا أمنيا يسرق بيانات "جيميل" الحساسة الخاصة بك.

وفيما يلي قائمة بأفضل الإضافات التي يمكن تثبيتها داخل "جيميل" وتساعد المستخدم على الاستفادة من كافة مزايا خدمة البريد الإلكتروني من "غوغل":

إضافة "ميل تراكر" (MailTracker)

توفر هذه الإضافة ميزة هامة ومفيدة للغاية يحتاجها العديد من المستخدمين حول العالم، فبكل بساطة هي تسمح لك بمعرفة الوقت الذي يفتح الطرف الآخر فيه رسالتك، مع تتبع موعد إرسالها ووقت وصولها أيضا.

كما تستطيع الإضافة تتبع أكثر من جهة اتصال في آن واحد، وذلك في حالة إرسال الرسالة لأكثر من شخص معا حسب تقرير موقع "ميك يوز أوف" التقني.

إضافة "بومارانغ" (Boomerang)

في بعض الأحيان، تجد نفسك فتحت رسالة بريد إلكتروني هامة ترغب في الرد عليها بوقت لاحق، ولكنك تنسى الرد عليها لأي سبب كان، وهنا يأتي دور إضافة "بومارانغ".

وتعمل الإضافة على إعادة الرسائل إلى صندوق الوارد في بريدك الإلكتروني وتنبيهك لوجودها عند حدوث شرط ما تحدده بشكل مسبق، كأن تترك الرسالة دون رد لمدة ساعة أو أكثر أو تعيدها مع تنبيه ورسالة تذكير لك.

إضافة "كانفا" (Canva)

ترتبط هذه الإضافة بشكل مباشر بمنصة التصميم الشهيرة "كانفا"، وبينما قد تظن أنها دون مزايا حقيقية، إلا أنها توفر لك تجربة مختلفة تغير آلية استخدامك لخدمات "جيميل" بشكل كامل.

وتستطيع عبر "كانفا" مباشرة مع "جيميل" أن تستخدم تصميمات "كانفا" مباشرة داخل رسائلك، وذلك دون الحاجة لتحميل التصميم وإعادة تصميمه داخل "جيميل".

ويعني هذا أنك تستطيع تصميم رسائل "جيميل" الخاصة بك وتخصيصها كما ترغب بكل سهولة ويسر، دون الحاجة إلى امتلاك خبرة برمجية أو خبرة تصميم مسبقة، كل ما تحتاج لفعله هو الضغط فقط على زر تصدير التصميم إلى "جيميل".

إضافة "دوك يو ساين" (Docusign)

عادة، يستقبل المستخدمون الرسائل الهامة والمستندات الرسمية عبر البريد الإلكتروني، وفي بعض الأحيان تحتاج هذه المستندات إلى إضافة توقيعك الرقمي عليها.

وتمكنك إضافة "دوك يو ساين" من القيام بذلك بكل سهولة دون الحاجة للخروج من خدمات "جيميل" والانتقال إلى أي خدمات خارجية، فكل ما تحتاج لفعله هو الضغط على زر توقيع المستند لتضع توقيعك عليه بكل سهولة.

إضافة "سورتد" (Sortd)

تؤدي إضافة "سورتد" وظيفة هامة ومفيدة للغاية يحتاجها أي مستخدم لخدمات "جيميل"، وذلك لأنها تعمل على تنظيم صندوق الوارد في مجموعة من القوائم والأعمدة بشكل أنيق وبسيط يسهل الوصول إليه.

ورغم محاولات "غوغل" العديدة لتحسين تجربة استخدام "جيميل" وتنظيمها بشكل كبير، إلا أن "سورتد" تقوم بدور أفضل كثيرا من محاولات غوغل حسب تقرير موقع "ميك يوز أوف".

وتتوفر الإضافة بشكل مجاني في متجر الإضافات التابع لمنصة "جيميل"، لذلك لن تحتاج إلى اشتراك فيها أو تفعيل مزايا إضافية.

ويشير التقرير إلى امتلاك الإضافة للمزيد من المزايا المخصصة للعمل مع الفرق وتنظيم العمل، ولكنها أضعف من ميزة تنظيم صندوق الوارد.