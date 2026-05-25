كيف تستخدم الذكاء الاصطناعي لتحسين صفحتك على لينكد إن؟

تستطيع أدوات الذكاء الاصطناعي مساعدتك في مراجعة حضورك المهني على "لينكد إن"، لا عبر كتابة منشورات جديدة فقط، بل بتحليل أداء المحتوى، واكتشاف نقاط الضعف في الملف الشخصي، واقتراح تحسينات تزيد فرص الظهور والتوظيف وبناء شبكة مهنية أوسع.

وتبرز أداة "كلود" التي طورتها شركة أنثروبيك الأمريكية في هذا النوع من المهام بفضل قدرته على قراءة الملفات الطويلة وتحليل الجداول والنصوص، شرط تزويده ببيانات دقيقة وتجنب مشاركة معلومات حساسة.

تحسين محتوى حساب "لينكد إن" باستخدام "كلود"

تحتاج إلى القيام بمجموعة من الخطوات حتى تتمكن من تحسين حساب "لينكد إن" عن طريق أدوات الذكاء الاصطناعي المقدمة من "كلود"، وتتضمن هذه الخطوات تحميل بياناتك من "لينكد إن" وتزويد "كلود" بها إلى جانب رابط الحساب الخاص بك، ثم تطبيق نتائج تحليل "كلود".

ويتمثل التحدي الأكبر في هذه الخطوات في الوصول إلى بيانات الحساب الخاص بك التي يمكنك تزويد "كلود" بها ليقوم بتحليلها بشكل كامل، وهي خطوة جوهرية ومحورية في جودة النتائج التي تصل لك.

وكلما كانت البيانات التي تقدمها للأداة شاملة ودقيقة وتضم فترات زمنية كبيرة، كانت نتائج تحليله ونصائحه أفضل، فبينما يمكنك استخدام أدوات تحليل المحتوى الخاصة بمنصة "لينكد إن" وتحميل التقرير الخاص بك مباشرة، إلا أن الاعتماد على منصة خارجية لجمع البيانات ونشر المنشورات قد يؤتي بنتائج أفضل.

وتستطيع القيام بذلك عبر اتباع الخطوات التالية:

توجه في البداية إلى المنصة التي تستخدمها لنشر المنشورات على "لينكد إن" أو قسم تحليل البيانات الخاص بمنصة "لينكد إن"، وقم بتحميل ملف البيانات والإحصاءات الخاصة بحسابك، وستجدها في ملف جداول يحمل امتداد "إكس إل إس إكس" (XLSX).

ومن ثم توجه إلى حساب "كلود" الخاص بك عبر أي طريقة تفضلها سواء كانت الموقع أو التطبيق، بعد ذلك قم بإرفاق الملف الخاص بك في دردشة "كلود" واكتب الأمر التالي:

"مرحبا كلود، أريدك أن تعمل بصفة مخطط محتوى متمرس، وأن تساعدني في إجراء مراجعة ربع سنوية لمحتواي على "لينكد إن". الهدف هو تحليل جميع منشوراتي خلال آخر 90 يوما، وتحديد ما يحقق نتائج جيدة، كي نستخدم هذه الرؤى في إستراتيجية المحتوى المقبلة. سأشارك ملف CSV يتضمن: تواريخ النشر

نصوص المنشورات

إحصاءات الأداء

روابط الوسائط يرجى مراجعة كل شيء بعناية، بما في ذلك المواد المرئية، وإعداد تقرير يتضمن: القسم 1: المنشورات الأفضل أداء أفضل 10 منشورات لدي من حيث الإعجابات، مع استبعاد المنشورات واسعة الانتشار على نحو استثنائي

تحليل أسباب أدائها الجيد

الموضوعات التي ينبغي التركيز عليها أكثر

الصيغ التي ينبغي الاستفادة منها

المداخل التي يمكن تحويلها إلى قوالب القسم 2: تحليل شهري شامل الأنماط العامة على امتداد المحتوى كله القسم 3: الخطوات التالية 30 فكرة لمنشورات على "لينكد إن" للشهر المقبل، مع مراعاة جميع الرؤى والخلاصات المذكورة أعلاه."

انتظر بعد ذلك أن تنتهي الأداة من التحليل الخاص بها لتقدم لك النتائج التي تحتاجها، ولاحظ أن التقرير الذي ينتج عن هذا التحليل يضم مجموعة من الخطط والأفكار التي يمكنك الاستفادة منها لتحسين المحتوى الخاص بك، فضلا عن أفكار لمحتوى مستقبلي.

يمكنك أيضا توجيه أي أسئلة توضيحية أخرى ترغب فيها مباشرة إلى أداة الذكاء الاصطناعي وسؤالها عن التوضيحات والنتائج التي تحتاجها.

تحسين صفحة "لينكد إن" الشخصية

تستطيع أيضا الاستفادة من "كلود" لتحسين صفحة "لينكد إن" الشخصية الخاصة بك والنصوص الموجودة فيها، فضلا عن اقتراح بعض الأوصاف والتحسينات الأخرى التي تزيد من فرص ظهور حسابك في "لينكد إن"، وللقيام بذلك تحتاج إلى اتباع الخطوات التالية:

في البداية، نحتاج لتحميل حساب "لينكد إن" الخاص بك، ورغم أنك تستطيع تزويد "كلود" برابط الحساب الخاص بك، إلا أنه من الأفضل تحميله حتى يتمكن من الوصول إلى كافة البيانات الخاصة بك.

ويمكنك التوجه مباشرة إلى صفحة "لينكد إن" الخاصة بك، ثم اضغط على الموارد، ثم اضغط "تحميل كملف بي دي إف".

بعد ذلك، توجه إلى "كلود" وقم بكتابة الأمر التالي وإرفاق ملف "بي دي إف" الذي قمت بتحميله من حساب "لينكد إن" الخاص بك:

اعمل بصفة إستراتيجي محتوى على "لينكد إن". راجع هذا الملف الشخصي، وحدد الأخطاء التي تمنع الأشخاص من توظيف صاحبه أو متابعته أو الشراء منه. حدد الفجوات في الأقسام التالية: العنوان التعريفي، ونبذة "حول"، والخبرات، والمهارات. اطرح أسئلة توضيحية بشأن أهدافي، ثم حسّن كل قسم باستخدام ما يلي: → صيغة "إكس واي زد" (XYZ) لقسم الخبرات: حققت X عبر تنفيذ Y، مما أدى إلى Z.

→ 3 نقاط كحد أقصى لكل وظيفة.

→ كلمات مفتاحية مناسبة لأنظمة تتبع طلبات التوظيف."

سيوجه لك النموذج بعد ذلك مجموعة من الأسئلة لتوضيح أهدافك من الحساب ومحاولة الوصول إلى النتائج المناسبة والمرضية لك، وبعد ذلك سيقوم بتحليل الملف وتقديم النتائج بشكل جيد وسهل.

كما يمنحك "كلود" حلولا مباشرة للاستفادة من التحليل الذي قام به، مثل الخطوات التي يمكنك اتباعها لتحسين الحساب والوصول إلى أفضل النتائج.