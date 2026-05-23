عصر الذكاء الاصطناعي "الوكيل".. ما هو مشروع "سبارك" وكيف يغير قواعد اللعبة؟

يشهد قطاع التكنولوجيا العالمي واحدة من أعقد النقلات الهيكلية منذ ابتكار معمارية "المحولات" عام 2017، وهذه النقلة لا تتعلق بزيادة حجم البيانات أو تحسين دقة الإجابات النصية، بل بتحول جذري في طبيعة الحوسبة ذاتها، من خلال الانتقال من "نماذج اللغة القائمة على المحادثة" إلى "الأنظمة التنفيذية المستقلة" المعروفة تقنيا باسم وكلاء الذكاء الاصطناعي.

في طليعة هذا التحول، برزت مشاريع ومصطلحات ثورية مثل مشروع "سبارك" (Spark) بمختلف تجلياته السيادية والشركاتية سواء كأنظمة وكلاء خارقة تعمل في الخلفية مثل جيمناي سبارك (Gemini Spark) من غوغل، أو النماذج القائمة على التفكير وتنسيق الوكلاء مثل ميتا ميوز سبارك (Meta Muse Spark).

من "توقع الكلمات" إلى "تخطيط المهام"

لأعوام، اعتمدت نماذج اللغة الكبيرة على آلية التنبؤ بالكلمة التالية بناء على السياق المباشر، وهذا الأسلوب، رغم كفاءته في صياغة النصوص، يفتقر إلى ميزة "الوعي بالسياق طويل المدى" والتخطيط المنطقي.

إذ تأتي أنظمة الوكلاء الجديدة مثل "سبارك" لتعيد صياغة البنية التحتية للحوسبة من خلال ما يُعرف تقنيا بـ بالتخطيط طويل المدى (Long-Horizon Planning)، ووفقا لأوراق بحثية نشرتها غوغل ديب مايند (Google DeepMind) حول تطوير أنظمة الوكلاء، فإن الهندسة الجديدة لا تبدأ بإنتاج الاستجابة فورا، بل يمر الطلب عبر أربع مراحل هيكلية داخلية، وهي:

تفكيك الهدف (Decomposition) : تقسيم المهمة الكبرى مثل "صمم نظاما لمراقبة سلاسل توريد الرقائق ونبهني للأعطال" إلى عشرات المهام الفرعية.

: بناء مسارات منطقية بديلة للتنفيذ.

: اختبار كفاءة كل مسار برمجيا قبل البدء الفعلي.

التنفيذ التتابعي (Sequential Execution): تشغيل الخطوات بدقة مع مراقبة النتائج.

هذا التحول الهيكلي يعني أن النموذج لم يعد محصورا في استجابة سريعة مدتها ثوان، بل يمكن للوكيل أن يعمل لعدة ساعات أو أيام متواصلة لحل معضلة تقنية واحدة، مستخدما خوارزميات التفكير العميق والشبيهة بآليات التفكير البشري البطيء والممنهج.

هندسة تنسيق الوكلاء المتعددين

في المنظومات التقنية المتقدمة مثل ميتا ميوز سبارك، لا يواجه المستخدم نموذجا أحاديا، بل يتفاعل مع ما يسمى "نظام الوكلاء المتعددين"، إذ إن البنية الهندسية هنا تشبه إلى حد كبير الهيكل الإداري للشركات أو غرف الأخبار والمؤسسات الضخمة، حيث يتم تقسيم العمل بناء على التخصص الوظيفي للبرمجيات.

ووفقا لتقارير هندسية صادرة عن ميتا (Meta AI) ومختبرات أوبن إيه آي (OpenAI)، يتكون الهيكل الداخلي لمنظومة الوكلاء من 3 عناصر أساسية تعمل بالتوازي:

الوكيل المدير: وهو النواة المركزية مثل نموذج سبارك الرئيسي، والذي يستقبل الهدف العام ويوزع المهام على الوكلاء الفرعيين ويراقب الجداول الزمنية للتنفيذ، ويمتلك الصلاحية العليا لاعتماد المخرج النهائي أو رفضه.

الوكلاء المتخصصون : برمجيات مصغرة تم تدريبها وضبطها لأداء مهام محددة بدقة مطلقة، فعلى سبيل المثال، يضم النظام وكيلا مخصصا للبحث في الويب وكشط البيانات، ووكيلا متخصصا في كتابة لغة بايثون وتطوير الأكواد، ووكيلا ثالثا مخصصا للأمن السيبراني وفحص الثغرات.

بروتوكول التواصل البيني: لغة برمجية داخلية تتيح للوكلاء تبادل البيانات، ومراجعة أعمال بعضهم البعض، وتقديم التغذية الراجعة دون أي تدخل من المستخدم البشري.

هذا التنسيق الهيكلي يرفع من كفاءة المخرجات ويقلل من نسبة "الهلوسة التقنية" إلى أدنى مستوياتها، لأن المنتج النهائي يمر عبر سلسلة من الفلاتر والتدقيقات الآلية المتبادلة.

بيئات التنفيذ المعزولة

لعل القفزة الهندسية الأهم التي تميز جيل الوكلاء الجديد مثل سبارك ومنصات الوكلاء المستقلين مثل مانوس (Manus) هي خروجهم من إسار "شاشة المحادثة النصية" إلى بيئات الحوسبة الحقيقية.

ففي المساعدات التقليدية، كانت قدرة الذكاء الاصطناعي تتوقف عند كتابة كود برمجي أو صياغة نص، تاركا للمستخدم عناء نسخ الكود وتجربته. أما المعمارية الهيكلية لوكلاء اليوم، فتعتمد على ربط نموذج الذكاء الاصطناعي ببيئات تنفيذية معزولة داخل الحوسبة السحابية.

لكن حسب دراسات معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا الأمريكي، فإن هذا الربط يمنح الوكيل أدوات تنفيذية متكاملة تشمل:

نظام تشغيل افتراضي : يمتلك فيه الوكيل صلاحيات برمجية كاملة لإنشاء ملفات، تنصيب حزم برمجية، وتعديل الشيفرات.

: يمكن للوكيل من خلاله تصفح الإنترنت وفتح مواقع الويب والنقر على الأزرار وتجاوز حواجز التحقق وملء الاستمارات الرقمية تماما كالمستخدم البشري.

واجهات برمجة التطبيقات: للاتصال المباشر بقواعد البيانات والسحب السحابي ومنصات إدارة المشاريع.

هذا التركيب الهيكلي يعني أن الوكيل لا يخبرك "كيف تنجز المهمة"، بل يفتح جهاز حاسوب افتراضي في الخلفية، وينفذ المهمة، ثم يسلمك الرابط أو التقرير الجاهز.

حلقة التصحيح الذاتي

الركيزة الرابعة في البنية الهندسية للوكلاء هي الآلية الكفيلة بالتعامل مع الأخطاء غير المتوقعة أثناء التنفيذ، ففي النماذج التقليدية، يؤدي ظهور أي خطأ برمجي أو حاجز رقمي إلى توقف النظام تماما وفشل العملية.

في أنظمة الوكلاء المستقلة، تم بناء معمارية تعتمد على حلقات التقييم والتصحيح الذاتي المستمر، وعند مواجهة الوكيل لخطأ ما على سبيل المثال، كود برمجي مكسور أو تغيير في واجهة موقع ويب يسعى لجمع البيانات منه، فإن البنية الهيكلية تفرض المسار التالي:

1- رصد الخطأ: حيث يقرأ الوكيل رسالة الخطأ الصادرة عن نظام التشغيل الافتراضي بالتفصيل.

2- التحليل الذاتي: حيث يقوم الوكيل بتحليل سبب الفشل ومقارنته بالهدف الرئيسي للمشروع.

3- إعادة الصياغة والتنفيذ: حيث يعيد الوكيل كتابة الكود أو يتخذ مسارا بديلا لتصفح الموقع، ثم يعيد المحاولة تلقائيا.

هذه القدرة على الإدارة الذاتية للأخطاء هي ما تمنح أنظمة "سبارك" والجيل الجديد صفة "الاستقلالية الكاملة"، مما يتيح للمستخدم إغلاق الشاشة والاعتماد على الوكيل لإتمام عمليات الأتمتة المعقدة في الخلفية دون قلق من توقف النظام.

ما الفارق بين "سبارك" كمنظومة و"وكلاء الذكاء الاصطناعي" كفئة؟

من الناحية الهيكلية، يقع الكثيرون في خلط مفاهيمي بين "سبارك" وبين "وكلاء الذكاء الاصطناعي"، والفرق بينهما يكمن في تصنيف "النموذج الحاكم" مقابل "المعمارية الوظيفية".

إذ إن وكلاء الذكاء الاصطناعي هو المصطلح العلمي والفئة العامة التي تصف أي نظام برمجي مصمم ليعمل باستقلالية، ويمتلك القدرة على التخطيط، واستخدام الأدوات، وتصحيح الأخطاء ذاتيا. أي إنها "المعمارية الهندسية" و"المنهجية البرمجية" الجديدة التي تعتمد عليها الحوسبة اليوم لتنفيذ المهام بدلا من مجرد التنبؤ بالنصوص.

أما منظومة "سبارك"، فهي تمثل "التطبيق الفعلي والنموذج الحاكم" المبني وفق معمارية الوكلاء، و"سبارك" سواء في بيئة غوغل السحابية الخارقة أو في نماذج ميتا السيادية للتفكير العميق، هو المحرك الذكي والنواة المركزية التي تمنح الوكيل القدرة على "التفكير". أي إنه العقل المدبر الذي يوجه تلك المعمارية، ويفكك المهام، ويدير شبكات الوكلاء الفرعيين المعزولين.

وباختصار هندسي للموضوع، يعد "وكلاء الذكاء الاصطناعي" هم الهيكل، والبيئة الافتراضية، والأدوات التنفيذية (الجسد والآلات)، بينما "سبارك" هو النموذج اللغوي المعزز بالتفكير العميق (العقل والوعي الهيكلي) الذي يدير هذا الجسد ويحركه لتحقيق الأهداف بشكل مستقل.

تطلع مستقبلي

ويرى الخبراء أن التحول نحو وكلاء الذكاء الاصطناعي المستقلين مثل "سبارك" يمثل إعادة تعريف شاملة للعلاقة بين الإنسان والآلة. من الناحية الهيكلية، فالحديث لا يدور عن تحسين في واجهات المستخدم، بل عن تغيير في المعمارية العميقة لكيفية معالجة البيانات واتخاذ القرارات في السحابة.

ودمج التخطيط طويل المدى، مع تنسيق الوكلاء المتعددين، والعمل داخل بيئات افتراضية معزولة، يضع اللبنات الأولى لعصر "الإنتاجية المستقلة الفائقة"، حيث تتحول البرمجيات من أدوات مساعدة إلى شركاء تنفيذيين قادرين على إدارة أعقد البنى التحتية الرقمية بمفردها وبأعلى كفاءة ممكنة.