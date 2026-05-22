انتشر في الآونة الأخيرة استخدام نموذج الذكاء الاصطناعي "كلود" من شركة أنثروبيك الأمريكية والأدوات الأخرى المرتبطة بها، وتزامن مع هذا الانتشار بحث المستخدمين عن أفضل الطرق للاستفادة من المزايا الموجودة في النموذج وتسخير قدراته إلى أقصى حد.

وبينما لا توجد أكواد سرية رسمية لتعزيز أداء "كلود" وجعله يقدم نتائج أفضل من الاستخدام المعتاد، فإن المستخدمين وخبراء الذكاء الاصطناعي وجدوا مجموعة من الأكواد التي يمكن للمستخدمين وضعها في الأوامر الموجهة إلى "كلود" للاستفادة من قدراته والحصول على أفضل النتائج منها.

وفيما يلي مجموعة من أبرز الأكواد التي يمكنك أن تستخدمها في "كلود" وتستفيد منها مع آلية استخدام كل واحدة منها:

ثقة "كلود" في إجابته

يمكنك أن تكتب كود "/اعترف" (confess/) في بداية الأمر الذي توجهه إلى "كلود" حتى تجعله يخبرك بمدى ثقته في الإجابة التي سيقدمها لك النموذج ومقدار ثقته بصحتها وإن كان "خمن" أو استنتج أي جزء من الإجابات.

وضع التفكير الممتد

يمتلك "كلود" وضعا خاصا يدعى وضع التفكير الممتد الذي يجعل النموذج يفكر بشكل أفضل وأطول وأكثر جدوى، كما يقوم بتحليل المشكلة المطروحة أمامه قبل أن يبدأ حتى في كتابة أي رد أو التخطيط للرد.

وتستطيع تفعيل وضع التفكير الممتد الخاص بالنموذج عبر كتابة الأمر "التفكير الممتد" (UltraThink) مباشرة بعد الأمر الذي تقوم بتوجيهه للنموذج.

وتجدر الإشارة إلى أن هذا الوضع يستهلك الرموز والسعة الخاصة بالنموذج بشكل أسرع من غيره من الأوامر، كونه يعتمد على التفكير لفترات طويلة.

اكتشاف النقط العمياء

يستخدم العديد من الأشخاص نماذج الذكاء الاصطناعي لتحليل خططهم في الحياة وحتى مناقشة بعض الأشياء المتعلقة بالأعمال وخطط بناء الشركات والأعمال التجارية بدقة.

وفي هذه الحالة، يحتاج المستخدمون لاكتشاف النقاط العمياء في خططهم أو طريقة تفكيرهم، وعبر توجيه أمر "أعمى" (BLind) في بداية المحادثة، يقوم "كلود" بتحليل النقاط العمياء الموجودة في خطتك ويشير لها حتى تتمكن من علاجها وتجنبها.

مسودات إضافية

تستطيع كتابة أمر "دي 3" (D3) بشكل مباشر في نهاية الأمر الذي توجهه إلى "كلود" حتى ينتج لك 3 مسودات مختلفة تماما عن بعضها البعض للأمر نفسه الموجه إليه، ويمكنك بعد ذلك اختيار النسخة التي تراها أنسب لك.

وتناسب هذه الطريقة البحث عن الردود المعقدة أو التي قد تحتاج إلى وجهة نظر مختلفة، فضلا عن الردود التي تتضمن كتابة نصوص أو منشورات حيث يستفيد المستخدم من تنوع الإجابة.

الابتعاد عن الدبلوماسية

باستخدام كود "الأمانة" (Honest) يتوقف النموذج عن مراعاة مشاعر المستخدم وتقديم الإجابات الدبلوماسية، وبدلا من ذلك سيخبرك بالضبط بما سيقوله لو لم يكن له أي أسباب ليكون مهذبا.

ويساعد هذا الأمر المستخدم على الاستفادة بشكل مباشر من قدرات النموذج التحليلية لدراسة المواقف الشخصية التي يتعرض لها ويبحث عن نتائج مناسبة لكل موقف.

الالتزام بالرأي

يوضح تقرير موقع "ديف.تو" (Dev.to) الموجه للمبرمجين أن هناك عددا كبيرا من الأوامر التي يمكن توجيهها لنموذج "كلود" حتى تستفيد من كامل قدراته.

ومن بين هذه الأوامر أمر "إل 99" (L99)، ويضمن هذا الكود أن يلتزم "كلود" برأيه فقط دون أن يحاول تغييره أو تقديم ردود غير واضحة وغير مفيدة للمستخدم.

لماذا يستجيب "كلود" لهذه الأكواد؟

يؤكد تقرير الموقع أن استجابة "كلود" لهذه الأوامر نابعة من أسلوب البرمجة والتدريب في النموذج، فعندما يرى النموذج النصوص المكتوبة بعينها بالطريقة ذاتها يغير مباشرة طريقة استجابته للأوامر وتقديم إجابات أفضل وأكثر جودة.

وتوجد العديد من الأكواد السرية التي يكتشفها المستخدمون باستمرار ويشاركونها عبر منصات التواصل الاجتماعي.