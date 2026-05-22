ستطرح للمنصات.. لماذا لن تصدر "جي تي إيه 6" للحواسيب هذا العام؟

واجهت عملية تطوير لعبة "جي تي إيه 6" (GTA 6) عدة عقبات أدت إلى تأجيلها أكثر من مرة، ورغم هذه التأجيلات، فإن اللعبة لن تصدر هذا العام على الحاسوب الشخصي وستكتفي بالطرح على منصات الألعاب "بلاي ستيشن 5″ و"إكس بوكس" فقط.

وتأخرت "جي تي إيه 6″ عن الموعد الأولي الذي كانت تنوي شركة تيك تو -المالكة لشركة روك ستار المطورة للعبة- طرح اللعبة فيه أكثر من 18 شهرا، إلى أن قررت طرحها في 19 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، وفق تصريحات شتراوس زيلنيك الرئيس التنفيذي لـ"تيك تو" في مقابلة أجراها مع المذيع ديفيد سينرا عبر قناة "يوتيوب" الخاصة به.

وأكد زيلنيك أن الموعد الأولي لطرح اللعبة كان في مطلع عام 2025، مضيفاً أن الشهور الإضافية التي أتيحت للشركة لتطوير اللعبة كانت كافية لإنهاء تطويرها وتجهيزها لترتقي لمستوى التوقعات التي لدى اللاعبين، حسب تقرير موقع "تيك رادار" التقني الأمريكي.

كما ستبدأ الجهود التسويقية والترويجية للعبة خلال الأسابيع المقبلة استعدادا لطرحها في نوفمبر/تشرين الثاني هذا العام بعد التأجيلات العديدة التي أصابت اللعبة، إذ كان الاستوديو ينوي طرحها أولا في خريف العام الماضي، ثم تم تأجيلها ليصبح الموعد في مايو/أيار 2026 قبل الاستقرار على الموعد النهائي في نوفمبر/تشرين الثاني 2026.

المنصات أولا

ولكن طرح اللعبة في نوفمبر/تشرين الثاني هذا العام لا يعني أننا سنراها على الحواسيب الشخصية، إذ تنوي "تيك تو" تأخير طرحها على الحاسوب الشخصي، كما أوضح زيلنيك في مقابلة سابقة مع وكالة "بلومبيرغ".

وأوضح زيلنيك في مقابلة سابقة أجراها مع "بلومبيرغ" أن اللعبة لن تصدر خلال العام الجاري للحاسوب الشخصي، مشيرا إلى أن سياسة الشركة كانت دائما طرح اللعبة أولا على المنصات ثم طرحها لاحقا على الحاسوب، وذلك رغم أن مساهمة الحاسوب الشخصي في مبيعات اللعبة تقترب من 50% في غالب الأحيان.

وأضاف أن روكستار اتجهت تاريخيا إلى المنصات أولا، في إشارة إلى السياسة التي اتبعتها الشركة بشكل سابق مع "جي تي إيه 5" والألعاب السابقة لها، إذ كانت دوما تصدر على المنصات المنزلية أولا ثم تنتقل إلى الحاسوب الشخصي.

ويرى زيلنيك أن الحاسوب الشخصي يمثل منصة ثانوية للعبة رغم أنها تشكل جزءا كبيرا من مبيعاتها، ويؤمن بأن عملاء "تيك تو" و"روكستار" الحقيقيين موجودون على منصات الألعاب المنزلية وعليهم تقديم اللعبة لهم أولا لتنال إعجابهم، وفق ما جاء في تقرير "بلومبيرغ".

ويوفر طرح اللعبة أولا على منصات الألعاب المنزلية فرصة مثالية لشركة "تيك تو" لتعيد إطلاق اللعبة على منصات الحاسوب الشخصي وتحتفل بهذا الانطلاق وتروج له بشكل كامل يتناسب مع حجم اللعبة.

وإلى جانب ذلك، تتيح "روكستار" دوما مستوى متقدماً من التخصيص والتعديل في ألعاب "جي تي إيه" عبر الحاسوب الشخصي، وهذه الحرية في التخصيص جعلت لعبة "جي تي إيه 5" مستمرة في جذب المستخدمين على الحاسوب الشخصي بعد طرحها بأكثر من 8 أعوام تقريبا.

ويجعل هذا الشركة بحاجة إلى وقت إضافي لجعل اللعبة مستعدة لمستوى التخصيص والتعديل الذي يقوم به اللاعبون داخلها.

توقعات بنجاح فائق

ويشير تقرير "بلومبيرغ" إلى أن "تيك تو" تتوقع بيع أكثر من 25 مليون نسخة من لعبة "جي تي إيه 6" في اليوم الأول لإتاحتها على المنصات المنزلية محطمة بذلك الأرقام القياسية للمبيعات.

وتعد المقاطع الدعائية الأولية التي طرحتها "جي تي إيه 6" عبر قناة "يوتيوب" الخاصة بها مثالا حيا على الإقبال الواسع على اللعبة والترقب العالمي لها، إذ تجاوزت مشاهدات المقاطع نحو نصف مليار مشاهدة حتى الآن.

وتواجه اللعبة إرثا كبيرا تحاول تخطيه، إذ إن لعبة "جي تي إيه 5" تمكنت من بيع أكثر من 225 مليون نسخة خلال 8 سنوات مما يجعلها ثاني أكثر لعبة مبيعا بعد "ماينكرافت" من "مايكروسوفت" وفق تقرير "بلومبيرغ".

ولا يوجد تقدير نهائي لكلفة إنتاج لعبة "جي تي إيه 6" حتى الآن، ولكن يؤكد زيلنيك أن ميزانية تطوير اللعبة ليست مفتوحة أو غير محدودة، وتجدر الإشارة إلى أن كلفة تطوير الألعاب الكبيرة عادة تتخطى مئات الملايين من الدولارات، فمثلا لعبة "جي تي إيه 5" تخطت كلفة إنتاجها 266 مليون دولار، حسب تقرير سابق لموقع "بيزنس إنسايدر" الأمريكي.

لذلك تحتاج اللعبة لبيع عدد كبير من النسخ مقارنة مع الألعاب المنافسة حتى تصبح استثمارا ناجحا بالنسبة للشركة، ولهذا فإن بيع 10 ملايين نسخة في اليوم الأول لطرحها سيعد الأمر فشلا كبيرا رغم أن هذا الرقم قد يكون هدفا لألعاب أخرى وفق تقرير "بلومبيرغ".

"جي تي إيه 6" والذكاء الاصطناعي

وعن موقف اللعبة من الذكاء الاصطناعي، بيّن زيلنيك أن التقنية ليست قادرة على إنتاج لعبة مثل "جي تي إيه 6″، مضيفاً أن استخدام الذكاء الاصطناعي لإنتاج الألعاب كان عملية سهلة وموجودة منذ أعوام والجميع كان يستغلها لبناء ألعاب الهواتف المحمولة، ولكن قلة منها فقط تنجح.

وأضاف أن التقنية موجودة لاستنساخ جي تي إيه، ولكنها لن تكون كافية لتحقيق مبيعات، مشيرا إلى أن الإبداع الذي تضعه الشركة في عناوينها يجعل من الصعب على المنافسين تقليدها بالذكاء الاصطناعي.