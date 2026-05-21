مايكروسوفت تعترف: هذه البرمجيات كانت تقتل بطارية حاسوبك

أقرت "مايكروسوفت" خلال فعاليات مؤتمر هندسة أجهزة "ويندوز" 2026 الذي أقامته الشركة في الفترة الأخيرة بأن مشاكل البطارية التي كانت تعاني منها حواسيب "ويندوز 11" المحمولة مرتبطة بشكل مباشر ببرمجيات التشغيل والتوصيفات المعيبة للنظام حسب تقرير موقع "بي سي ورلد" (PC World) التقني الأمريكي.

وبناء على ذلك، أكدت الشركة نيتها التعامل مع هذا الأمر وتحديث النظام بشكل يجعل أثر هذه التوصيفات المعيبة أقل بعض الشيء، كما أنها ستضع عقوبات على التطبيقات والبرمجيات التي تعيق تجربة الاستخدام اليومية للحواسيب.

ويشير تقرير موقع "ويندوز ليتست" (Windows Latest) التقني الأمريكي إلى أن شركة "مايكروسوفت" لم تتمكن من اكتشاف الأزمة التي تسببت فيها هذه البرمجيات المعيبة بسبب آلية التبليغ عن المشاكل في البرمجيات والتوصيفات، وهي التي كانت تعتمد بشكل أساسي على تسبب البرمجيات في توقف عمل الجهاز بشكل مباشر.

كما أكد التقرير أن هذه المشكلة ليست حكرا على "ويندوز 11" بل تمتد إلى التوصيفات والبرمجيات الأقدم منه أيضا.

كيف تنوي "مايكروسوفت" حل هذه الأزمة؟

يشير تقرير موقع "بي سي ورلد" (PC World) إلى أن "مايكروسوفت" تعمل على حل هذه الأزمة عبر تعديل آلية استهلاك البطارية في وضع السبات حينما يكون الحاسوب غير نشط.

وكانت التوصيفات المعيبة تمنع حواسيب "ويندوز 11" من الدخول في وضع السبات بشكل كامل مما ينتج عنه استهلاك البطارية بشكل أكبر من المعتاد، ولكن ما تقوم به "مايكروسوفت" الآن سيعمل على تقليل أثر التوصيفات بشكل كامل على استهلاك الطاقة ودرجات الحرارة.

كما أن الشركة تخفض استهلاك الطاقة بشكل عام عندما يدخل الحاسوب في وضع السبات، مما يضمن الحفاظ على عمر البطارية لأطول فترة ممكنة.

وستمنع "مايكروسوفت" المستخدم من تثبيت التوصيفات المعيبة التي تتسبب في ازدياد استهلاك الطاقة بشكل كبير، وذلك في محاولة منها لتقويض هذه المشكلة حتى تحلها الشركات الخارجية.

ويشير تقرير موقع "تيك رادار" (TechRadar) التقني الأمريكي إلى أن تحديثات "ويندوز 11" في بعض الأحيان كانت تزيل توصيفات البطاقات الرسومية وتقوم بتثبيت التوصيفات القديمة تلقائيا، لذلك تحاول الشركة حاليا إيقاف هذه الخاصية عبر تحسين آلية التحديث في "ويندوز 11".

تجنب مشاكل البطارية

بينما تعمل "مايكروسوفت" على تقديم حل نهائي لأزمة استهلاك البطارية المرتفعة في الحواسيب التي تعمل بنظام "ويندوز 11″، إلا أن هذا قد لا يكون كافيا لإنهاء الأزمة تماما.

وفي هذه الحالة، يصبح الحل الأفضل هو مراقبة استهلاك البطارية من قبل المستخدم والتأكد من التوصيفات التي تزيد من استهلاكها عبر مراقبة مدير المهام.

بعد ذلك يمكن للمستخدم حذف هذه التوصيفات يدويا وتثبيت نسخ أقدم قد لا تواجه العيب نفسه، ويتوقع أن تبدأ الشركات تدريجيا في إرسال تحديثات للتوصيفات الخاصة بها بشكل تدريجي لعلاج هذه المشكلة وتجنب العقوبات من قبل "ويندوز 11" عبر إزالة التوصيفات أو منعها من التثبيت بشكل كامل.