مؤتمر غوغل للمطورين.. 7 تحديثات ضحمة تغير طريقة استخدام الإنترنت

أجابت غوغل عن السؤال الذي كان يثير حيرة المستخدمين حول مستقبل محركات البحث في ظل تطور تقنيات الذكاء الاصطناعي خلال مؤتمر المطورين لعام 2026 الذي أقامته أمس الثلاثاء، كما كشفت الشركة عن كوكبة من مزايا الذكاء الاصطناعي الجديدة التي طورتها، بدءا من منافسها لوكيل الذكاء الاصطناعي "أوبن كلو" وحتى أدوات توليد مقاطع الفيديو الجديدة ونموذج "جيميناي" الجديد تماما.

واستمر المؤتمر الذي أقامته الشركة وبثته بشكل مباشر عبر حساباتها في منصات التواصل الاجتماعي لمدة جاوزت الساعتين، تطرقت فيها غوغل إلى العديد من الجوانب الهامة في خطتها المستقبلية للذكاء الاصطناعي.

كما كشفت أن أكثر من 900 مليون شخص حول العالم يستخدم مساعد الذكاء الاصطناعي الخاص بها "جيميناي"، فضلا عن توليدهم أكثر من 50 مليون صورة مختلفة من خلال النموذج حسب ما جاء في تقرير موقع "وايرد" التقني الأمريكي.

ويشير التقرير إلى تركيز غوغل على تقنيات وكلاء الذكاء الاصطناعي ودمجها في كافة خدماتها، سواء كانت محرك البحث أو حتى "يوتيوب" وخدمات البريد الإلكتروني و"غوغل درايف" ومتصفح "كروم" أيضا.

ووصف سوندار بيتشاي المدير التنفيذي لشركة "ألفابيت" المالكة لغوغل ومنتجاتها الفترة التي تعيشها الشركة حاليا بكونها فترة "تقدم هائل"، مضيفا أن المستخدمين يرغبون في رؤية تقدم وقيمة حقيقية في المنتجات التي يستخدمونها بشكل يومي.

وفيما يلي أبرز ما أعلنت عنه غوغل خلال المؤتمر مساء الثلاثاء:

التغير الأكبر على محرك البحث خلال سنوات

دمجت غوغل محرك البحث الخاص بها مع تقنية وكلاء الذكاء الاصطناعي التي عملت على تطويرها في الآونة الأخيرة لتنتج ما تطلق عليه اسم "صندوق البحث الذكي" الذي يؤذن بدخول محركات وعملية البحث عبر الإنترنت إلى حقبة جديدة غير مسبوقة، حسب تقرير "وايرد".

ويعد صندوق البحث الجديد التغيير الأبرز والأكثر وضوحا الذي تضيفه الشركة على محرك البحث الخاص بها خلال السنوات الماضية، إذ أصبح وكيل الذكاء الاصطناعي الآن جزءا لا يتجزأ من محرك وصندوق البحث الذي يعتمد عليه المستخدم بشكل رئيسي.

ولتبسيط التغيير الذي يطرأ على محرك البحث من غوغل، يمكن القول إنه الآن أصبح أقرب إلى مربع دردشة مع أدوات الذكاء الاصطناعي، إذ يمكنك إضافة الصور والمستندات والملفات المختلفة وحتى صفحات "كروم" إلى عملية البحث وطلب أي شيء من المحرك سواء تعلق بهذه الملفات أم لا.

كما يقوم الذكاء الاصطناعي الآن في محرك البحث باختيار الطريقة الأنسب لعرض المعلومات التي تحاول الوصول إليها، ويغير بناء على ذلك واجهة نتائج البحث لتعرض لك المعلومات التي تسعى لها بالطريقة الأفضل، وهو ما يعد توسعا كبيرا في آلية البحث والوصول إلى المعلومات عبر الإنترنت.

ويعني ذلك إن قمت بالبحث مثلا عن الثقوب السوداء، فإنك تجد محرك البحث يولد مجموعة من الصور أو مقاطع فيديو لعرض النتائج التي تشرح لك الثقوب السوداء بشكل أنسب.

ويمكن أن يولد المحرك موقعا كاملا جديدا يعرض لك مجموعة من المعلومات بطريقة سهلة وواضحة حتى تتمكن من الاستفادة منها والوصول إلى المعلومات التي ترغب بها.

ويستطيع المستخدمون الآن تجربة محرك البحث الجديد من "غوغل" بشكل مباشر من خلال التوجه لصفحة محرك البحث الرئيسية، حسب تقرير موقع "إنغادجيت" التقني.

ولا يقتصر الأمر على توليد النتائج بشكل مختلف وطريقة مختلفة فقط، بل يمتد إلى بناء وكلاء ذكاء اصطناعي مخصصين مباشرة من خلال البحث، ويمكنك الاعتماد على الوكلاء لمتابعة أحدث الأخبار التي تبحث عنها والوصول إلى المعلومات بشكل سريع، فضلا عن الحصول على تنبيهات مباشرة إذا ما استجد شيء ترغب في متابعته، ولكن هذه الميزة -حسب تقرير "إنغادجيت"- ستصل أولا للمستخدمين في الولايات المتحدة مع حلول صيف هذا العام، وتتوسع في المستقبل لبقية الدول.

كما يمكن للمستخدم الآن الوصول إلى منصة "فايب كودينغ" الخاصة بالبرمجة بالذكاء الاصطناعي التابعة لغوغل بشكل مباشر من خلال محرك البحث، ويعني هذا أنك تستطيع برمجة تطبيق أو موقع إنترنت بالكامل بكل سهولة من خلال واجهة محرك البحث دون الانتقال إلى أي تطبيق خارجي، حسب تقرير "إنغادجيت".

نموذج "جيميناي 3.5" الجديد

أعلنت غوغل أيضا عن أحدث نسخة من نموذج الذكاء الاصطناعي الخاص بها "جيميناي" وأطلقت منه نسخة احترافية ونسخة مصغرة مجانية تم دمجها بشكل مباشر في كافة منتجاتها للذكاء الاصطناعي، ولكن الوصول إلى النسخة المدفوعة سيكون في الشهر المقبل.

وأوضحت غوغل أن النموذج الجديد أكثر قدرة على التعامل مع مهام وكلاء الذكاء الاصطناعي ومهام "الفايب كودينغ"، فضلا عن وجود مجموعة جديدة من القيود التي تجعل النموذج لا يولد ردودا مغلوطة أو مؤذية، حسب تقرير موقع "ذا فيرج" التقني الأمريكي.

وأضاف التقرير أن تطبيق "جيميناي" حصل على واجهة جديدة في كافة المنصات تجعل استخدامه أسهل وتركز على ألوان وخطوط جديدة ليصبح أكثر جاذبية للمستخدمين، وسيبدأ التحديث الجديد بالوصول تدريجيا للمستخدمين من اليوم.

كما عززت غوغل من دمج "جيميناي" بشكل مباشر في تطبيقاتها المختلفة مثل "يوتيوب" وتطبيقات "غوغل درايف" والبريد الإلكتروني ليتمكن المستخدم من الاستفادة من مزايا الذكاء الاصطناعي داخل هذه التطبيقات مباشرة.

"جيميناي أومني"

وكشفت غوغل أيضا عن نموذج ذكاء اصطناعي جديد يدعى "جيميناي أومني" (Gemini Omni)، وهو قادر على توليد أي شيء ترغب فيه مباشرة من خلال أي مصدر تقوم بإضافته إليه، حسب تقرير "إنغادجيت".

ويعني هذا أن النموذج الجديد قادر على توليد الصور ومقاطع الفيديو والنصوص بكل سهولة من النصوص والصور ومقاطع الفيديو أو حتى الأوامر الصوتية التي تقوم بتزويده بها.

وتروج الشركة لهذا النموذج بكونه أداة لتعديل مقاطع الفيديو والصور بشكل مباشر وأسهل من استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي التقليدية أو حتى التطبيقات الاحترافية.

كما أن الأداة قادرة على تحويل أي نوع من أنواع الصور والرسوم إلى مقطع فيديو احترافي متحرك فيما يعد اختلافا واضحا عن أدوات توليد الفيديو الأخرى من غوغل التي تستطيع تحويل النصوص فقط إلى مقاطع فيديو، حسب تقرير "إنغادجيت".

وتؤكد غوغل أنك تستطيع توليد شخصية افتراضية خاصة بك تحمل صوتك وملامحك حتى تتمكن من الظهور في مقاطع فيديو دون الحاجة لتصويرها أو تعديلها بشكل شخصي.

وأضافت أن "جيميناي أومني فلاش" سيصل إلى المشتركين في الباقات المدفوعة للذكاء الاصطناعي من الشركة اليوم الأربعاء، بينما يستطيع غير المشتركين الوصول إلى النموذج من خلال تطبيق "يوتيوب شورتس".

وكيل الذكاء الاصطناعي "جيميناي سبارك"

يأتي وكيل الذكاء الاصطناعي الجديد الذي أعلنت عنه "غوغل" تحت اسم "جيميناي سبارك" ويعد الرد المباشر والمنافس الأبرز لوكيل الذكاء الاصطناعي الأشهر عالميا الآن "أوبن كلو"، حسب تقرير "وايرد".

ويمتاز جيميناي سبارك بأنه يعمل دون الحاجة لتثبيته في أي خادم أو حاسوب لأنه يستخدم خدمات غوغل السحابية بشكل افتراضي، وهو يمتلك قدرة على الوصول إلى تطبيقات غوغل الأخرى فضلا عن الاعتماد على نموذج الذكاء الاصطناعي "جيميناي 3.5" الجديد.

ويملك الوكيل كافة المزايا التقليدية التي تتوقع وجودها في وكلاء الذكاء الاصطناعي بدءا من إمكانية البحث عن المعلومات المختلفة ومراقبة رسائل البريد الإلكتروني وحتى شراء الأشياء مباشرة من خلال مزايا غوغل الجديدة وإضافة الأحداث الهامة إلى تطبيق "غوغل كاليندر" بشكل تلقائي وافتراضي.

وتنوي غوغل تقديم مجموعة من التحديثات المستقبلية لوكيل الذكاء الاصطناعي "سبارك" حتى يصبح قادرا على الوصول إلى التطبيقات الخارجية والتحكم في متصفح "كروم"، ولكن في الوقت الحالي تظل قدراته محصورة في تطبيقات غوغل السحابية.

"غوغل بيكس"

يؤكد تقرير "إنغادجيت" أن تطبيق "غوغل بيكس" الجديد الذي أعلنت عنه الشركة يختلف تماما عن تطبيق "غوغل فوتوز" المعتاد، وهو يعد واجهة جديدة لتصميم الصور وتعديلها باستخدام الذكاء الاصطناعي بشكل مباشر.

وتروج الشركة للتطبيق الجديد بأنه يعتمد على نموذج "نانو بانانا" وقادر على أداء كافة التصميمات المناسبة لمنصات التواصل الاجتماعي التقليدية.

ويمكن الوصول بشكل مباشر إلى التطبيق من خلال تطبيقات "غوغل" السحابية الأخرى مثل "غوغل دوكس" ولكن بعد أن يخرج من المرحلة التجريبية في الصيف المقبل، حسب التقرير.

اكتشاف المحتوى المولد بالذكاء الاصطناعي

يشير تقرير "ذا فيرج" إلى أن غوغل ستتيح للمستخدمين الوصول إلى أدوات اكتشاف المحتوى والصور ومقاطع الفيديو المولدة بالذكاء الاصطناعي بشكل مباشر من خلال متصفح "كروم" ومحرك البحث الخاص بها عبر رفع المحتوى مباشرة إلى محرك البحث.

ويعني هذا أن المستخدم لن يحتاج إلى تثبيت أي تطبيق خارجي أو استخدام أي أداة خارجية حتى يتمكن من اكتشاف المحتوى المولد بالذكاء الاصطناعي.

نظارات ذكية تعتمد على "أندرويد"

عرضت غوغل بالتعاون مع سامسونغ نظرة أولى على طرازين من نظارات ذكية جديدة خاصة بها تعتمد على نسخة مخصصة من نظام "أندرويد".

كما تتعاون غوغل مع شركات "جنتل مونستر" و"واربي باركر" لتقديم مجموعة أخرى من النظارات الذكية، وتتيح هذه النظارات الدردشة الصوتية المباشرة مع "جيميناي" وتقديم نصائح حول الملاحة وقيادة السيارات والخرائط.

وتوفر النظارات أيضا ترجمة فورية للنصوص والمحادثات، فضلا عن إمكانية التقاط الصور بشكل مباشر من خلالها.

ويؤكد تقرير "إنغادجيت" أن النظارات الجديدة ستكون متاحة في خريف هذا العام لأسواق محددة حول العالم دون الكشف عن سعرها والتفاصيل الأخرى.