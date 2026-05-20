شاهد.. روبوت يصعد السلالم ويهبطها بحركة تحاكي البشر

استعرضت شركة "بي إن دي بوتكس" (PND botics) الصينية أحدث ما وصلت إليه في قطاع الروبوتات البشرية عبر مقطع يظهر الروبوت الخاص بها "آدم" (ADAM) وهو يتسلق السلالم بكل سهولة وبحركات تحاكي البشر بشكل لافت، حسب ما جاء في المقطع الذي نشرته الشركة على حساب "يوتيوب" الخاص بها.

وأوضحت المشاهد قدرة الروبوت على التكيف مع الأسطح المختلفة التي يواجهها، إلى جانب قدرته على التحرك بصورة طبيعية في البيئات المتنوعة.

ويركز المقطع بشكل أساسي على الروبوت وهو يصعد الدرج بكل انسيابية وحركات تحاكي الحركات البشرية بشكل كبير مع حفاظه على توازنه دون أي دعم خارجي، مما يعكس التطور المتسارع الذي يشهده قطاع الروبوتات في الصين.

ويصل طول روبوت "آدم" إلى 1.67 متر ووزنه نحو 60 كيلوغراما، مما يجعله مشابها للبشر في البنية الجسدية والهيكل العام في الوزن والطول، وهو يعتمد على مجموعة من المفصلات المتحركة مكان المفاصل البشرية ما يجعله قادرا على الحركة بشكل يحاكي البشر.

ويذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي يظهر فيها روبوت "آدم" في الأخبار، إذ ظهرت نسخة سابقة منه تدعى "آدم يو ألترا" (Adam U Ultra) وكانت قادرة على أداء مجموعة من المهام المعقدة بعد تعلمها بوقت قصير للغاية، حسب ما جاء في تقرير موقع "إنترستنغ إنجنيرنغ" (Interesting Engineering) الأمريكي.

وتؤكد الشركة أنها دربت الروبوت على أكثر من 10 آلاف عينة بيانات من الواقع حتى يصبح قادرا على أداء الوظائف المعقدة بسهولة أكثر من المعتاد ومن النماذج المنافسة.

ويعتمد النموذج على تشكيلة واسعة من المستشعرات التي تتيح له التحرك بشكل سهل وسلس والاستجابة لأي تغيرات تحدث في البيئة المحيطة به، وتؤكد الشركة أن نسخة "آدم يو ألترا" مخصصة للاستخدام التجاري في المصانع والمتاجر التي تطلب مجهودا من نوع خاص.

كما ظهر روبوت "آدم" في مقطع آخر مطلع هذا العام، وفق تقرير منفصل من موقع "إنترستنغ إنجنيرنغ"، وهو يؤدي مجموعة من الرقصات بسلاسة كبيرة بفضل المفصلات والمستشعرات التي زودته بها الشركة.

ويملك روبوت "آدم" 41 درجة من الحرية حتى يستطيع التحرك بأريحية كبيرة وبشكل يحاكي البشر في الكثير من الأوقات.

وجاء المقطع الأخير للشركة بعد إعلان الكشف عن الروبوت للمرة الأولى في أغسطس/آب 2024.