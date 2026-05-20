آبل تسخر الذكاء الاصطناعي لخدمة ذوي الهمم

كشفت آبل عن مجموعة جديدة من مزايا تعزيز الوصول لذوي الإعاقة تيسر استخدامهم لأجهزتها المختلفة، بما فيها مزايا مثل "فويس أوفر" للقراءة الصوتية للنصوص وميزة التحكم الصوتي وحتى مزايا الذكاء الاصطناعي بالاعتماد على "آبل إنتيلجنس"، حسب تقرير موقع "تيك كرانش" التقني الأمريكي.

وأوضح التقرير أن المزايا الجديدة تعتمد بشكل مباشر على قدرات ذكاء آبل الاصطناعي حتى وإن لم تكن تتضمن مزايا توليدية، ومن بينها ميزة "فويس أوفر" التي تتيح للمستخدم التقاط صورة أو نص أو مقطع فيديو والسؤال عنه مباشرة حتى يقوم النموذج بتوليد الإجابة مباشرة.

واستعرضت الشركة هذه الميزة عبر عرض صورة فاتورة ما، ثم طلب من النظام أن يقوم بقراءة الفاتورة وإخبار المستخدم بالتكلفة الإجمالية وموعد استحقاقها، وهو ما قام به النموذج.

كما أضافت الشركة مجموعة من الأوامر الصوتية التي يمكن استخدامها مباشرة من داخل النظام لتيسير استخدام الأجهزة بما فيها توجيه أوامر صوتية للهاتف ليقوم بتكبير الصورة أو تشغيل المصباح الضوئي وغيرها من الاستخدامات الرئيسية الأخرى للهاتف.

ويشير تقرير منفصل من موقع "ماك رومرز" التقني الأمريكي إلى وجود ميزة أخرى تعمل على توليد ترجمة مباشرة للأصوات التي يسمعها المستخدم حوله بأي لغة كانت، بما فيها إمكانية توليد الترجمة لمقاطع الفيديو باستخدام الهاتف فقط دون وجود ملف إضافي خارجي للترجمة.

وتأتي كذلك مجموعة أخرى من المزايا مثل الارتباط الأفضل مع أدوات السمع الخارجية وحتى تنبيه المستخدمين ضعاف السمع حال ذكر اسمهم أو كلمة بعينها إلى جوارهم.

ويحصل تطبيق "فيس تايم" على ميزة جديدة تتيح له الاتصال مباشرة مع تطبيقات الترجمة بالإشارة الخارجية ليصبح استخدامه أسهل على ضعاف السمع.

وأعلنت آبل أيضا أنها تطلق مجموعة جديدة من الملحقات عالميا تتيح لمن يعانون من تحديات حركية الإمساك بالهاتف والتحكم فيه بشكل أفضل، وذلك إلى جانب دعم استخدام نظارات الواقع الافتراضي "فيجن برو" بشكل مباشر من خلال الكرسي المتحرك.

وتساهم هذه المزايا في تعزيز تجربة استخدام هواتف "آيفون" ومنتجات الشركة بشكل عام، كما تيسر على المطورين تقديم برمجيات مخصصة لمساعدة ذوي الاحتياجات الخاصة بالاعتماد على الذكاء الاصطناعي للشركة.

وبينما لم تكشف آبل عن موعد نهائي لطرح المزايا الجديدة، فإنه من المتوقع وصولها مع التحديث الجديد لنظام "آي أو إس 27" المقبل والذي تطرحه آبل في خريف كل عام تزامنا مع طرح هواتف "آيفون" الجديدة، ولكن سيعلن عن النظام خلال مؤتمر المطورين المقام مطلع يونيو/حزيران المقبل.

ويتزامن كشف آبل عن المزايا الجديدة مع إقامة مؤتمر غوغل السنوي للمطورين الذي شهد الكشف عن مزايا الذكاء الاصطناعي الجديدة للشركة.