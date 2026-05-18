تكتب في الهواء.. أحدث مزايا نظارات ميتا الجديدة

أصبحت نظارات "ميتا" الذكية الآن تدعم ميزة كتابة الرسائل في الهواء بفضل التحديث الأخير الذي أطلقته الشركة وأتاح مجموعة من المزايا الإضافية للنظارة التي تغير تجربة استخدامها للأبد، وفق تقرير موقع "ذا فيرج" التقني.

وتأتي الميزة الجديدة للجيل الأحدث من نظارات الشركة المعروف باسم "ميتا راي-بان ديسبلاي" والذي يأتي مع شاشة داخلية صغيرة مدمجة في عدسة النظارة وسوار معصمي يلتقط الإشارات العصبية ويتيح للمستخدم التحكم في النظارة.

وكانت "ميتا" أعلنت سابقا عن هذه الميزة تحديدا عندما كشفت عن النظارة للمرة الأولى في العام الماضي، ولكن الميزة ظلت حبيسة الاختبارات والتجارب حتى التحديث الأخير.

ويبشر هذا التحديث بدخول عصر جديد في الكتابة والتواصل السريع عبر المنصات المختلفة، إذ لم يعد المستخدم في حاجة للإمساك بالهاتف لكتابة أي رسالة أو تسجيلها، يكفيه أن يحرك أصابعه في الهواء حتى يكتب ما يرغب به فيما تطلق عليه "ميتا" اسم "الكتابة اليدوية العصبية".

ما هي الكتابة اليدوية العصبية؟

تعتمد ميزة الكتابة اليدوية العصبية كما أطلقت عليها "ميتا" على وجود السوار الذكي المرفق مع النظارة، التي يصل سعرها إلى 800 دولار، والقادر على التقاط الإشارات العصبية، حسب تقرير موقع "ديجيتال تريندز" التقني الأمريكي.

ويعتمد هذا السوار على قياس تخطيط العضلات الكهربائي السطحي "إس إي إم جي" (SEMG)، مما يمنحه القدرة على التقاط حركات الأصابع والمعصم بشكل دقيق للغاية.

وباستخدام هذه الميزة، أتاحت "ميتا" للمستخدم الكتابة في الهواء باستخدام إصبع السبابة كأنه يكتب بقلم على ورقة، وفق ما جاء في شرح طريقة الاستخدام في موقع "ميتا" الرسمي.

بالإضافة إلى ذلك توجد مجموعة من الحركات التي تتيح مزايا إضافية للكتابة مثل الإكمال التلقائي أو بدء الكتابة أو إنهاء الجمل وإرسالها.

إعلان

وتعمل هذه الميزة مع تطبيقات "فيسبوك ماسنجر" و"إنستغرام" و"واتساب" من "ميتا"، وذلك إلى جانب تطبيق الرسائل النصية التقليدي في هواتف آبل وأندرويد على حد سواء.

دعم التطبيقات الخارجية

وأتاحت "ميتا" أيضا مجموعة من المزايا الجديدة التي ستصل إلى النظارة بدءا من إمكانية تسجيل شاشة النظارة وما تراه من خلال العدسة الخاصة بها، مما يفتح الباب أمام المستخدمين لابتكار مقاطع ومشاهد مختلفة، فضلا عن إتاحة ميزة اتجاهات المشي في عدد من المدن الكبرى حول العالم.

وتستطيع النظارات الآن إرسال الرسائل الصوتية مباشرة من خلال تطبيقات التواصل الخاصة بشركة "ميتا" مع توقعات بطرح ميزة الذكاء الاصطناعي "ميوز سبارك" هذا الصيف وفق تقرير "ديجيتال تريندز".

ولكن الميزة الأهم التي تغير تجربة النظارة بشكل جوهري هي إتاحة تطوير التطبيقات الخارجية للنظارة، مما يجعل النظارة تتحول من مجرد منتج يستخدم تطبيقات "ميتا" بشكل جيد إلى منصة تحاكي الهواتف ويمكن للجميع تطوير تطبيقات لها.

ويفتح هذا الأمر الباب أمام تطبيقات الذكاء الاصطناعي مثل "شات جي بي تي" لتكون متواجدة في النظارة، وكذلك تطبيقات الخرائط وتطبيقات مشاهدة المحتوى مثل "يوتيوب" وغيرها.

ويجعل هذا التحديث نظارات "ميتا" أقرب إلى نظارات الواقع الافتراضي التي تطورها الشركات الأخرى مثل "فيجن برو" من آبل، ولكن بحجم أقل وقابلية استخدام أعلى.