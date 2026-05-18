إيلون ماسك يخسر معركته القضائية مع "أوبن إيه آي"

خسر الملياردير الأمريكي إيلون ماسك دعواه القضائية ضد أوبن إيه آي (OpenAI) ورئيسها التنفيذي سام ألتمان، بعدما أصدرت هيئة محلفين اتحادية في ولاية كاليفورنيا حكما بالإجماع يقضي برفض اتهاماته بأن الشركة انحرفت عن رسالتها الأصلية وتحولت إلى كيان ربحي يخدم مصالح تجارية.

وبحسب المحكمة الفيدرالية في مدينة أوكلاند، فإن هيئة المحلفين خلصت إلى أن ماسك تأخر كثيرا في رفع القضية، ما جعل الدعوى تسقط قانونيا بسبب انتهاء المهلة الزمنية المسموح بها للتقاضي، وهو ما يعرف بالتقادم؛ حيث استغرقت المداولات أقل من ساعتين قبل إعلان القرار النهائي.

وكان ماسك، الذي شارك في تأسيس أوبن إيه آي عام 2015، قد رفع الدعوى متهما الشركة بالتخلي عن نموذجها غير الربحي الذي أُنشئت من أجله، قائلا إن إدارة الشركة بقيادة سام ألتمان والرئيس غريغ بروكمان حولتها إلى مؤسسة تسعى لتحقيق الأرباح الضخمة، خصوصا بعد الشراكة الاستثمارية الضخمة مع مايكروسوفت، كما طالب بتعويضات وصلت إلى نحو 150 مليار دولار وإعادة هيكلة الشركة وإقصاء ألتمان من مجلس الإدارة.

وخلال المحاكمة، التي استمرت نحو ثلاثة أسابيع، شهدت المحكمة شهادات من شخصيات بارزة في قطاع الذكاء الاصطناعي ووادي السيليكون، من بينهم ماسك نفسه وألتمان، إضافة إلى مسؤولين تنفيذيين في شركات تقنية كبرى.

وتركز الجدل داخل المحكمة على ما إذا كانت أوبن إيه آي قد خرقت بالفعل اتفاقها التأسيسي مع ماسك، أم أن الأخير كان على علم مسبق بخطط التحول إلى نموذج ربحي منذ سنوات.

من جانبها، دافعت أوبن إيه آي عن نفسها بالقول إن ماسك كان يؤيد سابقا فكرة تحويل الشركة إلى كيان ربحي لجذب التمويل اللازم لتطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي، قبل أن يغادر الشركة لاحقا ويؤسس شركته المنافسة إكس إيه آي (xAI)، كما اتهمت الشركة ماسك بمحاولة إبطاء تقدمها التقني لخدمة مصالحه التجارية الخاصة.

ويرى مراقبون أن الحكم يمثل انتصارا قانونيا مهما لأوبن إيه آي في وقت تستعد فيه لتوسعات مالية واستثمارية ضخمة، بينما يشكل في المقابل انتكاسة جديدة لماسك في معاركه القضائية المتعلقة بقطاع الذكاء الاصطناعي. كما يُتوقع أن يخفف القرار من الضغوط القانونية التي كانت قد تهدد مستقبل الشركة وخططها الاستثمارية المقبلة.

ورغم خسارة القضية، ألمح فريق ماسك القانوني إلى إمكانية الاستئناف، ما يعني أن النزاع القضائي بين الطرفين قد لا يكون انتهى بالكامل بعد.