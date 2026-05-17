كشف الاحتيال وهجمات التصيد.. مزايا جديدة قادمة لأندرويد 17

استعرضت غوغل مجموعة من المزايا الجديدة التي ستصل إلى المستخدمين ضمن نظام "أندرويد 17" المتوقع طرحه خلال الشهور المقبلة، ورغم أن التركيز الأكبر في استعراض الشركة كان على مزايا الذكاء الاصطناعي، فإن غوغل أشارت إلى مجموعة من المزايا الإضافية التي لا تعتمد عليه.

ويصف تقرير موقع "ذا فيرج" التقني الأمريكي تحديث "أندرويد 17" المقبل بأنه الأكبر في تاريخ الشركة مع مجموعة من المزايا التي تيسر استخدام الهاتف وتعزز فعاليته للمستخدمين، وذلك إلى جانب إضافات أخرى صغيرة في النظام.

ويختلف طرح النظام الجديد تبعا لنوع الأجهزة والشركات المصنعة لها، ولكن بشكل عام فإنه سيصل إلى أجهزة "بكسل" في يونيو/حزيران المقبل، حسب تقرير موقع "فون آرينا" التقني الأمريكي.

وتضم قائمة المزايا الجديدة في "أندرويد 17" تشكيلة متنوعة الاستخدامات من المزايا بدءا من رموز تعبيرية (إيموجي) جديدة تماما وحتى مزايا خصوصية وآلية تحكم جديدة في التطبيقات مع إمكانية استخدام خاصية "إير دروب"، وهذه هي أبرز المزايا:

كشف مكالمات الاحتيال وهجمات التصيد

ارتفع معدل هجمات التصيد ومكالمات الاحتيال البنكي على مستوى العالم خلال الشهور الأخيرة حتى أصبح الأمر يمثل مشكلة وتحديا كبيرا للعديد من الجهات حول العالم، وتحاول الشركة المساهمة في مقاومة هذه الأزمة.

وتأتي مشاركة غوغل على شكل تعاون مكثف مع مجموعة من البنوك المختارة حول العالم في البداية، ويتيح هذا التعاون لنظام "أندرويد 17" فحص الرسائل والمكالمات الواردة إلى الهاتف التي تدعي بأنها من البنوك والمؤسسات المالية المختلفة.

وتقوم الميزة بفحص هذه المكالمات ومطابقتها مع سجلات البنوك التي تتعاون معها، وذلك لاكتشاف إن كانت هذه المكالمات فعلا من البنك أم مجرد مكالمة احتيال تدعي أنها من البنك، وفق تقرير موقع "أندرويد سنترال" التقني الأمريكي.

مزايا أكثر لمقاومة السرقة

كما حدّثت الشركة مزايا مقاومة السرقة والعثور على الأجهزة المفقودة بشكل كبير حتى يصبح العثور على الجهاز المسروق أسهل من السابق.

وتشمل التحديثات الجديدة إضافة ميزة تدعى "تحديد كمفقود" ضمن تطبيق "فايند هب" (Find Hub) المخصص لمتابعة الأجهزة واكتشاف أماكنها، وعند تفعيل هذه الميزة يقوم النظام بإغلاق الهاتف تماما ويمنع استخدامه.

وتحاكي آلية عمل هذه الميزة ما يحدث في أجهزة آبل التي تملك ميزة مماثلة لكافة منتجاتها وليس لهواتفها المحمولة فقط.

كما لن يستطيع أي شخص إغلاق الاتصال بشبكات الإنترنت أو الاتصال الخلوي بشبكات الهواتف المحمولة من خلال شاشة القفل مثلما كان يحدث في السابق، وذلك لأن النظام يطلب إدخال كلمة المرور أو فتح قفل الهاتف حتى تتمكن من القيام بهذه الأمور، حسب تقرير "أندرويد سنترال".

فقاعات التطبيقات تعود في "أندرويد 17"

يعرف جميع مستخدمي "أندرويد" ميزة فقاعات التطبيقات التي كانت تستخدم سابقا مع تطبيق "فيسبوك ماسنجر" من "ميتا"، إذ كانت تظهر محادثات التطبيق في فقاعات طائرة بواجهة النظام يمكن للمستخدم الضغط عليها للوصول إلى المحادثات بشكل سريع.

ويحمل "أندرويد 17" ميزة مماثلة، ولكن لكافة التطبيقات الموجودة بالنظام، حسب تقرير "أندرويد أثورتي" التقني الأمريكي.

ويستطيع المستخدم اختيار مجموعة من التطبيقات ووضعها في شكل فقاعات حتى تتمكن من الوصول إليها واستخدامها بشكل سريع دون الحاجة للبحث عن التطبيق والضغط عليه حتى تفتحه وتبدأ في استخدامه.

ويصف التقرير هذه الميزة بأنها مفيدة للغاية وتصبح جزءا من آلية استخدام الهاتف بشكل تلقائي بعد فترة من تفعيلها.

التوسع في دعم "إير دروب"

خلال الشهور الماضية، انضمت هواتف "سامسونغ" إلى قائمة الهواتف التي تدعم إرسال واستقبال الملفات من خلال ميزة "إير دروب" التي كانت حكرا في السابق على أجهزة آبل فقط.

ويؤكد تقرير "أندرويد سنترال" أن الشركة توسعت في دعم هذه الميزة لتصل إلى بقية مصنعي هواتف "أندرويد" مثل "أوبو" و"وان بلاس" و"شاومي" وحتى شركة "هونر" الصينية.

وبالنسبة للأجهزة التي لا تملك العتاد المناسب لدعم هذه الميزة، فإن "غوغل" تضيف ميزة إنشاء رمز "كيو آر" (QR) يمكن مشاركته مباشرة مع المستخدم الآخر لتحميل الملفات سواء كانت في نظام "أندرويد" أو "آي أو إس" (iOS).

انتقال أسهل من "آيفون" إلى "أندرويد"

تغيرت آلية الانتقال من أجهزة "آيفون" إلى "أندرويد" كثيرا في السنوات الماضية، وبعدما كانت تعتمد بشكل أساسي على التطبيقات الخارجية من الشركات الأخرى، أصبح النظامان يدعمان عملية الانتقال بشكل أسهل وأكثر سلاسة.

وتنوي "غوغل" تحديث الميزة أكثر مع نظام "أندرويد 17" لدرجة أن واجهة المستخدم والخلفية والتطبيقات وكلمات المرور الخاصة بها تنتقل مع المستخدم دون الحاجة لأي تدخل يدوي.

تسجيل تفاعلات الشاشة بشكل أسهل

تسعى غوغل إلى تسهيل الأمر على منشئي المحتوى المبتدئين الذين لا يملكون خبرة كافية عند محاولة تسجيل صورتهم فوق التطبيقات التي تعمل في واجهة النظام، أو ما يعرف باسم "سكرين ريآكشن" (Screen Reaction).

وفي ضوء هذا، تطرح الشركة ميزة جديدة تتيح للمستخدم تسجيل فيديو من الكاميرا فوق ما يظهر في الشاشة بشكل مباشر داخل النظام ودون الحاجة إلى استخدام أي تطبيقات خارجية، حسب ما جاء في تقرير "ذا فيرج".

ولكن من المتوقع أن يبدأ الوصول التجريبي للميزة خلال هذا الصيف على أجهزة "بكسل" أولا، مما يعني أنه قد يتأخر وصولها قليلا لبقية أجهزة "أندرويد".

"إيموجي" جديدة تماما

كما يشير تقرير موقع "وايرد" التقني الأمريكي إلى أن غوغل قامت بتحديث كل الرموز التعبيرية (الإيموجي) الموجودة في نظام "أندرويد" لتصبح الآن ثلاثية الأبعاد.

ويشمل هذا التحديث كافة الرموز التعبيرية التي يصل عددها إلى 8 آلاف رمز، ويتوقع بأن يصل هذا التحديث أولا إلى هواتف بكسل ثم بقية هواتف "أندرويد".