التقنية في خدمة ضيوف الرحمن.. عندما يصبح الهاتف دليلك في الحج

يمثل موسم الحج أحد أكبر التجمعات البشرية السنوية وأكثرها ديناميكية في العالم، حيث يتدفق ملايين الحجاج في وقت واحد ضمن نطاق جغرافي ومواقيت زمنية محددة بدقة.

وفي ضوء التحول الرقمي المتسارع الذي تشهده المملكة العربية السعودية، لم يعد الاعتماد على التقنية مجرد خيار رفاهي، بل تحول إلى ركيزة أساسية لتسهيل المناسك وضمان سلامة الحجيج. حيث بات مفهوم "الحج الذكي" أحد أبرز النماذج العالمية لاستخدام التكنولوجيا في إدارة الحشود البشرية الضخمة.

المنصات الرسمية والمحفظة الرقمية

تمثل البرمجيات والتطبيقات الحكومية المعتمدة القاعدة الأساسية التي يدور في فلكها الحج الرقمي، حيث تتيح هذه التطبيقات اختصار الإجراءات الورقية وتأمين الهوية القانونية والصحية للحاج.

1. تطبيق "نسك".. المرشد الشرعي والتنظيمي

يعتبر تطبيق "نسك"، الصادر عن وزارة الحج والعمرة بالتعاون مع الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا)، هو الأداة الأهم على هاتف الحاج.

فمن خلاله يتم إدارة التصاريح، إذ يتوجب على الحاج التأكد من صدور تصاريح الحج وجداول التفويج ومواعيد زيارة الروضة الشريفة في المسجد النبوي الشريف عبر التطبيق.

أما بطاقة نسك الرقمية، فمن خلالها يتيح التطبيق استعراض البطاقة الرقمية التي تحتوي على بيانات الحاج الذكية ومقر سكنه وحملته، وهي الوثيقة المعتمدة لدى الجهات الأمنية والتنظيمية للتنقل داخل المشاعر المقدسة.

2. تطبيق "توكلنا خدمات".. الهوية الرقمية الموحدة

يعد تطبيق "توكلنا خدمات" (Tawakkalna) المستودع الرقمي الرسمي للحاج، فمن خلال المحفظة الرقمية للتطبيق، يستطيع الحاج إثبات هويته وبياناته الطبية دون الحاجة لحمل الوثائق الثبوتية الورقية التي قد تتعرض للفقد وسط الزحام، وهو ما يتماشى مع توجيهات وزارة الداخلية السعودية لتسهيل التحقق الأمني عند منافذ ومداخل المشاعر.

التهيئة الفنية للهاتف الذكي قبل بدء المناسك

الهاتف الذكي هو مركز العمليات الشخصي للحاج، ولكي يعمل كرفيق كفء دون انقطاع، يجب تهيئة نظامه البرمجي وفقا لأفضل الممارسات التقنية وأمن المعلومات:

إعلان

1. تفعيل حلول الدفع اللاتلامسي

يوصي البنك المركزي السعودي (ساما) بشكل مستمر بتبني الدفع الرقمي لتعزيز الأمان وتقليل التعاملات النقدية، وتفعيل تطبيقات مثل آبل باي (Apple Pay) أو غوغل باي (Google Pay) أو مدى باي (mada Pay) مما يتيح للحاج الشراء والتنقل داخل المشاعر دون الحاجة إلى إخراج المحفظة التقليدية ويقلل بالتالي من احتمال الفقد السريع أو السرقة وسط الحشود.

2. إعداد الهوية الطبية على شاشة القفل

تعد هذه الخطوة بالغة الأهمية للحفاظ على السلامة الشخصية وتسهيل عمل هيئة الهلال الأحمر السعودي والأطقم الطبية الميدانية، فعلى نظامي آي أو إس وأندرويد يمكن للحاج إدخال بياناته الحيوية كفصيلة الدم، والأمراض المزمنة مثل السكري أو الضغط، والحساسية من أدوية معينة، وأرقام الاتصال بالطوارئ.

إضافة لتفعيل الوصول السريع، إذ تتيح هذه الميزة للمسعفين قراءة البيانات الطبية مباشرة من شاشة قفل الهاتف دون الحاجة لفك التشفير أو إدخال الرقم السري، مما ينقذ أرواح الحجاج في الدقائق الذهبية الأولى عند حدوث إجهاد حراري أو حالات إغماء.

3. تفعيل الحوسبة السحابية والنسخ الاحتياطي اللحظي

يجب على الحاج ضبط إعدادات هاتفه للنسخ الاحتياطي التلقائي عبر آي كلاود أو غوغل درايف للصور والملاحظات وجهات الاتصال. ففي بيئة الحج المزدحمة، يرتفع معدل تعرض الهواتف للتلف بسبب السقوط أو الضياع، وتضمن هذه الخطوة بقاء بياناته الشخصية آمنة ومسترجعة بالكامل في أي وقت.

الأدوات التقنية المرافقة

إلى جانب الهاتف، تسهم بعض الأدوات الذكية القابلة للارتداء والملحقات في توفير الدعم اللوجستي والصحي للحاج أثناء تنقله الفعلي بين المشاعر.

1. الساعات الذكية وأساور اللياقة البدنية

تحتوي الساعات الذكية الحديثة مثل آبل ووتش أو سامسونغ غلاكسي ووتش على مستشعرات طبية متطورة يمكن للحاج استغلالها كالآتي:

مراقبة الإجهاد الحراري : قياس معدل ضربات القلب ونسبة الأكسجين في الدم باستمرار، وإعطاء تنبيهات مبكرة عند الارتفاع المفاجئ للجهد البدني، وهو أمر ضروري للوقاية من ضربات الشمس الحادة أثناء الطواف والسعي أو السير لمسافات طويلة.

: قياس معدل ضربات القلب ونسبة الأكسجين في الدم باستمرار، وإعطاء تنبيهات مبكرة عند الارتفاع المفاجئ للجهد البدني، وهو أمر ضروري للوقاية من ضربات الشمس الحادة أثناء الطواف والسعي أو السير لمسافات طويلة. تتبع الحركة: تساعد في حساب المسافات المقطوعة بدقة، مما يمكن الحاج من تنظيم جهده البدني ومعرفة متى يتوجب عليه أخذ قسط من الراحة لتفادي الإعياء الحراري.

2. مخازن الطاقة الذكية عالية السعة

يقضي الحاج ساعات طويلة تصل إلى أكثر من 24 ساعة متواصلة خارج غرفته أو مخيمه، وتحديدا خلال أيام التروية، وعرفة، ونفرة مزدلفة.

ولذلك يتوجب عليه الاستعانة بشاحن متنقل بسعة لا تقل عن 20 ألف مللي أمبير ويدعم تقنيات الشحن السريع. فبقاء الهاتف مشحونا بنسبة آمنة يضمن استمرار عمل الخرائط، وتطبيقات الاستغاثة، والتواصل المستمر مع مشرفي الحملة.

3. ملصقات التتبع الذكية

تعد معالجة حالات الضياع أو فقدان الأمتعة من التحديات اللوجستية البارزة في الحج. ويتيح وضع ملصق تتبع ذكي داخل حقيبة الظهر الشخصية، أو ربطه بمعصم كبار السن والمرافقين، معرفة مواقعهم بدقة عبر الاستفادة من شبكات الهواتف المشفرة والمحيطة، مما يختصر وقتا طويلا في العثور على المفقودات وسط المخيمات المتشابهة في مشعر منى.

تخطي عقبات الاتصال والملاحة الميدانية

خلال أوقات الذروة مثل بعد زوال شمس يوم عرفة وأثناء النفرة إلى مزدلفة، قد تواجه شبكات الهاتف الخلوي ضغطا هائلا نتيجة الكثافة العددية الفائقة في مساحة محدودة، مما يتطلب إعدادات استباقية من الحاج.

إعلان

1. الملاحة بلا إنترنت والتطبيقات المخصصة

تطبيق "محدد الحج والعمرة الجغرافي": ينصح بتحميل هذا التطبيق الصادر عن مؤسسة البريد السعودي (سبل)، حيث يعتمد على العناوين الوطنية الدقيقة للمخيمات، والمرافق، ومحطات قطار المشاعر، وهي بيانات قد لا تُحَدَّث بشكل لحظي على الخرائط التجارية العالمية مثل خرائط غوغل.

تحميل الخرائط مسبقا: يجب على الحاج تحميل خريطة منطقة مكة المكرمة والمشعر الحرام كاملة على هاتفه للاستخدام دون إنترنت، مما يضمن استمرار الملاحة وتحديد الاتجاهات حتى عند انقطاع أو ضعف شبكة البيانات.

2. الاتصال الهجين وشبكات الـ "واي فاي"الحكومية

توفر وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات بالتنسيق مع مقدمي الخدمات آلاف نقاط الوصول اللاسلكي المجاني عالي السرعة في ساحات الحرم والمشاعر. وينبغي للحاج تفعيل ميزة الاتصال التلقائي بشبكات الـ "واي فاي" الرسمية المعتمدة لتخفيف الضغط على باقة البيانات الشخصية ولضمان استقرار الاتصال التلقائي.

تفعيل التطبيقات المعرفية والإرشادية

لتجنب حمل الكتب الورقية والمطويات التي قد تسقط أو تعيق الحركة، يمكن للحاج تنظيم مكتبته الدينية والتوعوية رقميا، وذلك من خلال تطبيقات المصاحف المعتمدة مثل تطبيق "مصحف المدينة النبوية" الصادر عن مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، لضمان القراءة من نسخة موثوقة وخالية من الأخطاء البرمجية، ودون الحاجة لاتصال بالإنترنت.

إضافة لتطبيقات الفتاوى المباشرة، حيث يمكن الاستعانة بالمنصات الرقمية للأمانة العامة للفتوى التابعة لوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، للتواصل المباشر عبر الهاتف مع العلماء المعتمدين للإجابة عن المسائل الفقهية الطارئة في المناسك بلغات متعددة.

إشكاليات التقنية في المشاعر

الصورة ليست وردية بالكامل، فثمة تحديات بنيوية تواجه الحاج الرقمي يجب الاعتراف بها:

1- انهيار الشبكات أوقات الذروة

مهما استثمرت المملكة في البنية التحتية الاتصالية، فإن تمركز مليوني شخص في رقعة جغرافية محدودة خلال ساعات متزامنة يثقل على أي شبكة. هذا واقع فيزيائي لا تقني، والحل الوحيد هو التحضير المسبق لا الاعتماد على الاتصال اللحظي.

2- الفجوة الرقمية بين الحجاج

كثير من الحجاج من كبار السن أو من دول ذات تحديات رقمية لا يمتلكون بعدُ الكفاءة التقنية للاستفادة من هذه الأدوات، وهنا يكمن دور المرافقين الشباب في حملات الحج، فهم ليسوا مجرد مُعينين على أداء المناسك، بل أصبحوا أيضا وسطاء تقنيين ضروريين.

3- اعتماد الخدمات الرسمية على الإنترنت

بطاقة نُسُك الرقمية ورغم أهميتها، فإنها تستوجب اتصالا لتحميلها، وقد أشارت تقارير لمستخدمين على متجري آب ستور وغوغل بلاي إلى مشكلات في تسجيل الدخول وتحديث التطبيق، ولكن الحل العملي يكمن في تحميل البطاقة وأخذ لقطة شاشة قبل الوصول.

توصيات تقنية

إن تحويل الأدوات التقنية إلى رفيق خادم في الحج يتطلب موازنة واعية بين الاستفادة القصوى من ميزاتها وبين الحفاظ على طاقتها وأمنها، ولتأمين أقصى كفاءة ميدانية، يُنصح الحاج بالآتي:

تفعيل وضع "توفير الطاقة الفائق" عند عدم الحاجة الملحة للتصفح، وإغلاق تطبيقات التواصل الاجتماعي غير الضرورية لتقليل استهلاك البطارية.

عدم الاتصال بشبكات الـ "واي فاي" مجهولة أو غير رسمية لضمان سلامة البيانات الشخصية والبنكية من الاختراقات الأمنية.

الحفاظ على بقاء الهاتف في مكان محمي من أشعة الشمس المباشرة لتجنب ارتفاع حرارة الجهاز وتوقفه المفاجئ عن العمل.

وبتطبيق هذه الخطوات التنظيمية والفنية، يستطيع ضيف الرحمن تسخير قوة التقنية الحديثة لتكون عونا له، وتذلل الصعاب اللوجستية، وتحمي سلامته الصحية، ليحقق غايته الأسمى في أداء مناسكه بطمأنينة ويسر وسكينة.

مستقبل الحج

يقول المراقبون إن ما يحدث اليوم في المشاعر المقدسة يعكس تحولا عالميا في إدارة الحشود الكبرى باستخدام التكنولوجيا، فالحج لم يعد مجرد حدث ديني ضخم، بل أصبح أيضا مختبرا عمليا لتطبيقات الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء وتحليل البيانات الضخمة.

إعلان

ومع استمرار تطوير الأنظمة الذكية والبنية التحتية الرقمية، يبدو أن مستقبل "الحج الذكي" سيتجه نحو تجربة أكثر أمانا وانسيابية، يكون فيها الهاتف والأجهزة التقنية رفيقا فعليا للحاج، يخفف عنه مشقة التنقل والبحث والانتظار، ويمنحه مساحة أكبر للتركيز على البعد الروحي للمناسك.