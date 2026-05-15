5 تطبيقات لا غنى للحاج عنها في عام 2026

يجهز الحجاج أنفسهم لرحلة أداء مناسك الحج عبر العديد من الخطوات التي تتضمن عادة شراء أشياء قد يحتاجونها أثناء الرحلة، ولكن يهمل البعض "تجهيز التطبيقات" التي قد يحتاجونها أثناء وجودهم داخل بلاد الحرمين، رغم أن الهواتف المحمولة والتطبيقات بشكل عام أصبحت جزءا لا يتجزأ من حياة كافة المستخدمين.

وبينما طرحت الحكومة المملكة العربية السعودية عددا من التطبيقات الرسمية التي تساعد الحجاج وزوار بيت الله الحرام على أداء المناسك، إلا أن وظيفة هذه التطبيقات في الأغلب تقتصر على تيسير الإجراءات الحكومية أو الإجراءات المتعلقة بأداء المناسك نفسها، مثل زيارة بيت الله الحرام وشراء الهدي وزيارة الروضة الشريفة وغيرها.

ورغم الاختلاف في السبب وتفاصيل الزيارة، فإن رحلة الحج في النهاية هي إحدى أنواع رحلات السياحة الدينية، وبالتالي يمكن الاستفادة بشكل عام من تطبيقات الرحلات والسياحة المعتادة فيها.

وفيما يلي مجموعة من التطبيقات التي لا غنى للحاج عنها في عام 2026 لأنها تسهل عليهم رحلتهم داخل المملكة.

تطبيق "أوبيجي"

يوفر تطبيق "أوبيجي" (Ubigi) للمستخدم إمكانية شراء شريحة إلكترونية تعمل في البلد الذي يسافر إليه بكل سهولة ويسر، دون الحاجة إلى التوجه لإحدى شركات الاتصالات فور وصوله أو حتى طلب مستندات خاصة به.

وتعمل شريحة "أوبيجي" باستخدام تقنية الشرائح الإلكترونية "إي-سيم" (eSIM) التي لا تحتاج لإخراج الشريحة الفعلية من الهاتف، وبالتالي فهي سهلة الاستخدام ويمكن الوصول إليها بكل يسر.

ويصف تقرير موقع "تيك رادار" التقني الأمريكي تطبيق "أوبيجي" بأنه أفضل مقدم للشرائح الإلكترونية للسفر بشكل عام، وذلك بفضل الباقات المتنوعة التي يقدمها وتوافر خدمات الاتصال بشبكات الجيل الخامس في عدة دول.

كما يدعم التطبيق تغيير لغة الواجهة لتضم عدة لغات مختلفة، وذلك إلى جانب دعم مزايا نقاط الاتصال ومشاركة البيانات بين أكثر من جهاز دون قيود.

ويمكن للحاج شراء شريحة الاتصال مباشرة من "أوبيجي" قبل مغادرة بلده، وذلك حتى يضمن عمل الشريحة فور وصوله إلى السعودية.

ويعيب التطبيق أنه لا يوفر للمستخدم رقما للهاتف، وبالتالي لا يمكن إرسال أو استقبال الرسائل النصية والرسائل المختلفة من خلاله، ويقتصر استخدامه على الإنترنت فقط.

تطبيقات البنوك الرقمية

انتشرت في الآونة الأخيرة مجموعة من التطبيقات المالية الجديدة، وهي تطبيقات البنوك الرقمية الدولية التي تعمل بشكل عابر للحدود، إذ يمكن للمستخدمين إنشاء حساب فيها والحصول على بطاقات دفع ترتبط مباشرة بخدمات الدفع عبر الهاتف مثل "آبل باي" (Apple Pay) أو "غوغل واليت" (Google Wallet).

وتفيد هذه التطبيقات المستخدم الذي لا يرغب في الاحتفاظ بالأموال الورقية معه أثناء أداء مناسك الحج، إذ تدعم غالبية المتاجر في السعودية خيارات الدفع مباشرة باستخدام الهواتف والبطاقات البنكية.

وتوجد العديد من التطبيقات التي تقدم مثل هذه الميزة مثل "ريدوت باي" (RedotPay) و"بايونير" (Payoneer) و"إن-سيف" (N-Save) و"ريفولت" (Revolut)، ولكل بنك طريقة خاصة به لاستقبال الأموال وإصدار البطاقات.

تطبيق "كيرنسي بلس"

يمثل الاختلاف في قيمة العملة مقارنة بالدولار أحد أبرز التحديات التي تواجه الحجاج خاصة المقيمين في دول ذات عملة أقل قيمة من الريال السعودي، وذلك لأنهم يفقدون القدرة على تقييم قيمة الأشياء بشكل صحيح وملائم.

ويوفر تطبيق "كيرنسي بلس" (Currency Plus) حلا مثاليا لهذا الأمر كما جاء في تقرير موقع "بي سي ماغازين" (PC Magazine) التقني الأمريكي، إذ يمتاز التطبيق بواجهة سهلة وبسيطة الاستخدام.

كما يدعم التطبيق جميع العملات الموجودة في العالم، ويكفي أن تدخل قيمة عملة الدولة الموجود بها حتى يعرض لك قيمتها مقارنة بكافة العملات الأخرى عالميا، وتستطيع تخصيص الواجهة حتى تتمكن من الوصول إلى العملات التي تحتاجها بسهولة.

تطبيق "ماي فيتنس بال"

ينتمي تطبيق "ماي فيتنس بال" (MyFitnessPal) إلى فئة التطبيقات الخاصة بمتابعة الصحة بشكل احترافي وتسجيل الوجبات ومعرفة مكوناتها وسعراتها الحرارية.

وبينما قد يبدو هذا الأمر غير هام أثناء أداء رحلة الحج، إلا أنه قد يعني الفارق بين الحياة والموت لبعض المستخدمين الذين يعانون من أمراض مزمنة مثل السكري وارتفاع ضغط الدم وحتى بعض أنواع الحساسية.

ويعود السبب الرئيسي في ذلك إلى أن التطبيق يسجل الخطوات والمجهود الذي تقوم به بشكل تلقائي ليخبرك بعدد السعرات الحرارية التي قمت بحرقها، وبالتالي معرفة حجم التعويض الذي تحتاج إليه، كما يعرض لك مكونات كل الوجبات وسعراتها حتى تتمكن من تجنب الأطعمة التي قد تزيد من مستويات الغلوكوز في الدم أو ترفع ضغط الدم وتسبب الحساسية لك.

وتوجد العديد من الخيارات المختلفة لتطبيقات تتبع الحالة الصحية وتسجيل الوجبات ومعرفة مكوناتها، لذا فإن هذا الترشيح لا يقتصر على "ماي فيتنس بال" بمفرده.

تطبيقات مشاركة الرحلات

يتناسى البعض وجود تطبيقات لمشاركة الرحلات تعمل داخل مكة والمدينة المنورة والسعودية بشكل عام، وتعمل هذه التطبيقات على شاكلة "أوبر" أو "كريم" وتوجد بعض الخيارات المحلية مثل تطبيق "جيني" الذي تملكه شركة سعودية أو التطبيقات المخصصة للسيدات مثل "وصليني" و"لينا" التي تملكها شركات سعودية أيضا.

وتمتاز هذه التطبيقات بوجود التسعيرة الموحدة والثابتة لجميع المستخدمين، فضلا عن كونها وسيطا يحدد سعر الرحلة بشكل مسبق مما يضمن الراحة للمستخدم والسائق على حد سواء.

تطبيقات توصيل الطعام

رغم وجود العديد من المطاعم في المنطقة المحيطة بالحرم المكي، إلا أن بعض الفنادق تكون بعيدة عن هذه المنطقة مما يجعل الوصول إليها صعبا على الحجاج كبار السن.

وتأتي هنا تطبيقات توصيل الطعام المختلفة لتمثل الحل المثالي لهذه المشكلة، إذ يمكنك الطلب من المطاعم واستقبال الطعام في غرفتك مباشرة عبر تطبيقات مثل "هنغر ستيشن" (Hungerstation) الشهير داخل السعودية، أو حتى طلب المشتريات التقليدية عبر تطبيقات المتاجر مثل "نون مينتس" (Noon Minutes) التي تمتاز بسرعة التوصيل.

كما توجد خيارات محلية عديدة لتطبيقات تعمل على توصيل الطعام أو المشتريات داخل السعودية، ولا يقتصر الأمر على التطبيقات الدولية الشهيرة.