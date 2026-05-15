أفضل الهواتف في النصف الأول من عام 2026.. أيها يستحق أموالك فعلا؟

قارب عام 2026 على الانتصاف وطرحت غالبية شركات الهواتف إصداراتها الرائدة لهذا العام، وهو ما أدى إلى امتلاء الأسواق بالعديد من طرز الهواتف الجديدة التي تزيد من حيرة المستخدمين؛ مما يدفعهم عادة إلى شراء هواتف قد لا تكون مناسبة لاستخداماتهم أو لا تعد الخيار الأفضل في فئتها السعرية.

وفيما يلي مجموعة من أفضل الهواتف المتاحة للشراء في عام 2026 حتى الآن، والتي يصنفها الخبراء بأنها تستحق أثمانها.

هاتف "غوغل بيكسل 10 إيه" (Google pixel 10a)

يصف تقرير صحيفة "نيويورك تايمز" هاتف "غوغل بيكسل 10 إيه" بأنه هاتف "أندرويد" الاقتصادي الأفضل لعام 2026، كونه يقدم مجموعة من المزايا التي لا توجد في غيره من المنافسين، ويأتي بنحو 500 دولار.

ويشير التقرير إلى أن الهاتف يمنح المستخدم إحساسا بكونه هاتفا أغلى من ثمنه الحقيقي، كما يضم مجموعة من المزايا الموجودة في هواتف أغلى سعرا مثل شاشة "أوليد" الرائدة مع قدرة على تحمل الصدمات تتجاوز النسخ السابقة.

كما يشيد التقرير بأداء كاميرا الهاتف، ويؤكد أنها تنتج صورا تماثل تلك الملتقطة بالنسخ الرائدة من عائلة "بيكسل 10″، وذلك إلى جانب وجود مزايا الذكاء الاصطناعي التي تطرحها "غوغل" في كافة هواتفها.

ورغم هذا، فإن تقرير موقع "تيك سبوت" يرى أن في الهاتف مجموعة من العيوب مثل اقتراب المواصفات بشكل كبير من هاتف "بيكسل 9 إيه" والحواف الكبيرة للغاية في الشاشة، فضلا عن الشحن البطيء سواء كان شحنا لا سلكيا أو سلكيا، مع غياب عدسة التقريب البصري في الكاميرا.

هاتف "وان بلاس 15" (Oneplus 15)

يصف تقرير موقع "ذا فيرج" هذا الهاتف بأنه الهاتف ذو البطارية الأفضل في عام 2026، وهو يأتي بسعر 900 دولار للنسخة ذات الذاكرة العشوائية بسعة 12 غيغابايت ومساحة تخزين 256 غيغابايت.

ويمتاز الهاتف ببطاريته الضخمة التي تأتي بسعة 7300 مللي أمبير وقدرتها على العمل لمدة تتجاوز اليومين بكل سهولة دون الحاجة إلى شحنها، فضلا عن سرعة الشحن الكبيرة التي تصل إلى 80 واطا للشحن السلكي و50 واطا للشحن اللاسلكي، كما أنها من البطاريات القليلة في العالم التي تعتمد على تقنية سيليكات الكربون التي تضمن أمان البطارية وحجمها الكبير.

ويحمل الهاتف مجموعة من المزايا الرائدة الأخرى مثل الشاشة الكبيرة الواضحة بحجم 6.78 بوصات ومعدل تحديث يصل إلى 165 هرتزاً من فئة "أوليد"، إلى جانب المعالج الرائد من "سناب دراغون إيليت جين 5" (Snapdragon Elite Gen 5).

ولكن تأتي هذه المزايا مع مجموعة من العيوب، من بينها المخاوف من عمر البطارية الافتراضي؛ إذ يشير التقرير إلى أن البطارية تتعرض للتلف سريعا، رغم تأكيدات الشركة بعكس ذلك. كما يشير الموقع إلى أن نظام "أوكسجين أو إس" الذي يعمل به الهاتف لم يعد سلساً كما كان في السابق، وذلك إلى جانب بعض التعليقات السلبية على أداء كاميرا الهاتف في الإضاءة الضعيفة.

هاتف "آيفون 17"

يضع تقرير موقع "بي سي ماغزاين" الأمريكي هاتف "آيفون 17" ضمن قائمة أفضل الهواتف المناسبة لكافة المستخدمين، مؤكداً أنه الخيار الأكثر مناسبة لغالبية المستخدمين من الخيارات الاحترافية مثل "برو" و"برو ماكس". ويعود السبب في ذلك إلى المزايا التي يقدمها الهاتف والتي تمنحه قيمة مقابل سعر مناسبة بين جميع أجهزة آبل المختلفة.

وتتضمن هذه المزايا الشاشة الجديدة الرائدة التي تدعم معدل التحديث المرتفع إلى جانب الأداء المتميز من المعالج وأداء البطارية المناسب، فضلا عن أداء الكاميرا الأمامية والخلفية والتقاط الصور بجودة مرتفعة.

ولكن، يشير التقرير إلى أن غياب عدسة التقريب البصري في الهاتف تجعله أضعف من الهواتف المنافسة له بالفئة السعرية نفسها بين هواتف "أندرويد"، كما أن سعره الذي يصل إلى 800 دولار تقريبا يضعه في منافسة مع هواتف أكثر قوة ومع مزايا أعلى في هواتف "أندرويد".

هاتف "هونر ماجيك 8 برو" (Honor Magic 8 Pro)

يصف تقرير موقع "نوت بوك تشيك" التقني الأمريكي هاتف "هونر ماجيك 8 برو" بكونه هاتف "أندرويد" الأقرب إلى المثالية في عام 2026، وذلك بفضل المزايا العديدة التي يقدمها ومن بينها مقاومة المياه والأتربة بمعيار "آي بي 69" (IP69) والذي يعتبر الأعلى مقارنة بغالبية الهواتف المنافسة.

كما يشيد التقرير بتصميم الهاتف وشاشته الرائدة، ولكن هذا لا يعني أن الهاتف بدون عيوب.

وتبدأ عيوب الهاتف عند انخفاض الأداء بشكل مفاجئ رغم اعتماده على معالج "سناب دراغون 8 إيليت جين 5" الرائد المستخدم في غالبية الهواتف الرائدة المنافسة، كما أن سرعة الاتصال بالإنترنت ليست جيدة بشكل كبير ويمكن القول إنها بطيئة في بعض الأحيان رغم استخدام الهاتف لشريحة "واي فاي 7".

هاتف "هونر وين" (Honor Win)

يقدم هذا الهاتف تجربة فريدة من نوعها في عالم الهواتف الذكية؛ إذ يأتي مع بطارية ضخمة بحجم 10 آلاف مللي أمبير، وهي تعد من أكبر البطاريات الموجودة في الهواتف الذكية بشكل عام، حسب تقرير موقع "نوت بوك تشيك" التقني الأمريكي.

كما يعتمد الهاتف على منظومة تبريد نشطة تحافظ على درجات حرارة المكونات منخفضة مع البطارية الكبيرة، مما يحافظ على أداء الهاتف المرتفع لفترات أطول رغم ارتفاع صوت التبريد.

ويعد سعر الهاتف مثاليا إذ يأتي بسعر يقترب من 600 دولار تقريبا، ولكن يعيب الهاتف صعوبة الحصول عليه نظرا لأنه مخصص للسوق الصيني، كما أنه يعتمد بشكل أساسي على نظام تشغيل صيني مما يفقده العديد من مزايا "غوغل"، الأمر الذي قد يضطر المستخدم إلى تثبيت نظام بديل في الهاتف فور شرائه.