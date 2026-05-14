لماذا اعتذر رئيس نينتندو للاعبين؟

اعتذر شونتارو فوروكاوا رئيس شركة "نينتندو" لعملاء الشركة عقب زيادة أسعار منصة "سويتش 2" التابعة لها في بيان رسمي أثناء اجتماع مناقشة الأرباح مع مستثمري الشركة، وأكد أنه سيجعل المنصة أكثر جاذبية للمستخدمين عبر الألعاب التي ستصل لها حسب تقرير موقع "غيمنغ بولت" (GamingBolt) التقني الأمريكي.

ويشير التقرير إلى أن السبب في زيادة الأسعار هو زيادة أسعار الذواكر عالميا ونقص مخزونها، وذلك رغم أن الشركة كانت تنوي الحفاظ على سعر المنصة لفترة طويلة.

ويضيف فوروكاوا أن الأسعار الجديدة لا تغطي كافة الزيادة في تكاليف التصنيع، في إشارة واضحة منهم إلى أن الشركة ما زالت تتحمل جزءا من زيادة الذواكر، كما أكد أن سياسة "نينتندو" الأصلية كانت الحفاظ على السعر المنخفض لأطول فترة ممكنة لتشجيع المستخدمين على اقتناء المنصة أكثر.

وتصل الزيادة في سعر "نينتندو سويتش 2" إلى 50 دولاراً في جميع المناطق التي تبيع المنصة ليصبح سعرها الجديد نحو 500 دولار حسب تقرير وكالة "سي إن بي سي" (CNBC) الإخبارية الأمريكية.

تعويض اللاعبين عبر ألعاب أفضل

ويؤكد تقرير "غيمنغ بولت" نية رئيس الشركة تعويض اللاعبين بشكل مباشر عن زيادة الأسعار عبر تقديم مجموعة أفضل وأقوى من العناوين المستقبلية على منصة "نينتندو سويتش 2″، وذلك رغم أن مكتبة الألعاب المتاحة حاليا للمنصة حازت على إعجاب اللاعبين كثيرا.

وتضم الألعاب الموجودة حاليا على منصة "سويتش 2" عناوين فريدة من "نينتندو" على غرار "بوكيمون بوكوبيا" التي حققت نجاحا غير متوقع لإدارة الشركة وحصلت على إعجاب النقاد واللاعبين على حد سواء لتصبح إحدى أكثر ألعاب المنصة مبيعاً حتى اليوم.

ويكشف تقرير "سي إن بي سي" نية الشركة طرح لعبة جديدة في عالم "سبلاتون" و"ستار فوكس" خلال هذا العام، فضلا عن ألعاب جديدة ضمن عالم "بوكيمون" في العام المقبل.

وتجدر الإشارة إلى أن منصة "نينتندو سويتش 2" حصلت أيضاً على مجموعة من ألعاب الطرف الثالث البارزة المطورة لمنصات أخرى مثل "فورزا هورايزون 6" التي تعد أحدث ألعاب منصات "إكس بوكس".

كما أضاف فوروكاوا أن "نينتندو" تنوي دعم "سويتش 2" مثلما حدث مع الجيل الأول من المنصة، ويعني هذا أن "سويتش 2" سيستمر في الحصول على ألعاب وعناوين مميزة حتى 8 أعوام في المستقبل حسب ما جاء في تقرير موقع "ذا غيمر" (TheGamer) التقني الأمريكي.

نجاح جماهيري باهر

يشير تقرير نشره موقع "ذا فيرج" (The Verge) التقني الأمريكي إلى أن مبيعات "نينتندو سويتش 2" تجاوزت 20 مليون نسخة مباعة بحلول الربع الأخير في عام 2025 المالي، مما يعني تخطيه حجم مبيعات الجيل الأول من "سويتش" ويعكس مدى اهتمام اللاعبين بمنصات الألعاب المحمولة.

وتحصل منصات "نينتندو سويتش 2" في الوقت الحالي على مجموعة من الألعاب والعناوين البارزة التي تساهم في الترويج للمنصة بشكل كبير، إذ أصبحت غالبية ألعاب الشركات الخارجية تصدر عليها بشكل مباشر.