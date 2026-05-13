مايكروسوفت تقيل مديرها في إسرائيل وهذه هي الأسباب

أقالت "مايكروسوفت" مدير مكتبها في إسرائيل، ألون حيموفيتش، إلى جانب مجموعة من كبار الموظفين الإداريين بالشركة في أعقاب تحقيق داخلي حول تعاملاتها التجارية مع جيش الاحتلال الإسرائيلي، حسب ما جاء في تقرير صحيفة "غارديان" (Guardian) البريطانية.

وبدأت هذه التحقيقات الداخلية في عام 2023 نتيجة تقرير آخر نشرته "غارديان" حول اعتماد جيش الاحتلال على خدمات "مايكروسوفت" السحابية لإدارة منظومة مراقبة مكثفة وتجسس على الفلسطينيين قامت بتسجيل أكثر من مليون دقيقة من المكالمات الصوتية داخل قطاع غزة والضفة الغربية.

ويشير تقرير موقع "بي سي غيمر التقني الأمريكي إلى أن الشركة بدأت تحقيقا آخر في الفرع الإسرائيلي للشركة في يونيو/حزيران الماضي بسبب مخاوف من التعرض لمسؤولية قانونية في أوروبا، وذلك لأن الجيش الإسرائيلي كان يعتمد على خوادم الشركة في أيرلندا.

وتتزامن إقالة حيموفيتش المدير العام لفرع "مايكروسوفت" في إسرائيل مع اقتراب موعد تجديد تعاقد الخدمات بين الشركة وجيش الاحتلال الإسرائيلي في نهاية هذا العام.

ويذكر أن الفترة الماضية شهدت اعتراضات داخلية جمة ضد تعاون "مايكروسوفت" مع الجيش الإسرائيلي، بدءا من التظاهرات التي أقامتها مجموعة "لا آزور للفصل العنصري" التي تضم مجموعة كبيرة من موظفي الشركة وموظفي وادي السيليكون بشكل عام، وحتى الانتقادات التي وجهها حملة الأسهم لإدارة الشركة، وآزور (Azure) هي منصة حوسبة سحابية متكاملة تابعة لمايكروسوفت.

ومن جانبها رفضت "مايكروسوفت" التعليق على هذه الإقالة حسب ما جاء في تقرير صحيفة "غلوبس" (Globes) الإسرائيلية، ولكن أشارت في بيان الإقالة إلى أن إدارة الفرع الإسرائيلي ستقع على عاتق مايكروسوفت فرنسا.

كما يشير تقرير "غارديان" إلى أن إدارة مايكروسوفت أدانت استخدام الوحدة 8200 التابعة للجيش الإسرائيلي لخدماتها السحابية ووجدت أنها خرقت سياسة الاستخدام الخاصة بالشركة، وبالتالي أوقفت وصولها إلى تلك الخدمات السحابية.

ويؤكد التقرير أن حيموفيتش لعب دورا محوريا في تطوير العلاقة بين مايكروسوفت وجيش الاحتلال مما أدى لاستخدام خدمات الشركة السحابية من قبله، وذلك عقب تسهيل مقابلة بين المدير التنفيذي لشركة "مايكروسوفت" ساتيا ناديلا وقائد الوحدة 8200 الإسرائيلية، وهو الأمر الذي أنكرته مايكروسوفت، بحسب تقرير "غارديان".

وتجدر الإشارة إلى أن "مايكروسوفت" رفضت في عام 2021 المشاركة في مشروع "نيمبوس" الإسرائيلي الذي يضمن وصول الجيش الإسرائيلي للخدمات السحابية الخاصة بالشركة على غرار "غوغل" و"أمازون" اللتين أصبحتا جزءا من المشروع.

ومن جانبه رفض حيموفيتش التعليق على هذه الإقالة أو أسبابها، واكتفى برسالة بريد إلكتروني لموظفيه أكد فيها أن جهوده جعلت إسرائيل أحد أكبر الأسواق نموا لدى مايكروسوفت حول العالم.