دعوى قضائية تتهم شات جي بي تي بتقديم نصائح طبية قاتلة

تواجه شركة "أوبن إيه آي" الأمريكية للذكاء الاصطناعي ورئيسها التنفيذي سام ألتمان دعوى قضائية جديدة بعد أن تسببت النصائح الطبية التي قدمتها أداة "شات جي بي تي" في وفاة سام نيلسون البالغ من العمر 19 عاما، وفق تقرير وكالة رويترز.

وتتزامن الدعوى القضائية المرفوعة في محكمة كاليفورنيا من قبل والدي نيلسون مع استعداد "أوبن إيه آي" لطرح نسخة صحية من "شات جي بي تي" في الأسابيع المقبلة موجهة لتقديم النصائح الطبية والصحية للمستخدمين.

وتطالب الدعوى بالتعويضات المالية المناسبة من الشركة مع إيقاف طرح ميزة "شات جي بي تي هيلث" لما تمثله من خطر على صحة المستخدمين بشكل رئيسي، بحسب الدعوى.

وقال والدا نيلسون إن ابنهما استشار "شات جي بي تي" لأخذ تركيبة دوائية خاصة تدمج بين مجموعة من الأدوية المختلفة، وتضمنت هذه التركيبة دواء "زاناكس" الموصوف طبيا لعلاج الغثيان مع منتج عشبي آخر يدعى "كراتوم" ذا تأثيرات تشبه المواد الأفيونية، وقد أدت هذه التركيبة لوفاة نيلسون في 31 مايو/أيار 2025.

ومن جانبها، أوضحت "أوبن إيه آي" على لسان متحدثها الرسمي درو بوساتيري أن هذه التفاعلات قد حدثت مع نسخة سابقة من "شات جي بي تي"، مشيرا إلى أن هذه النسخة لم تعد متاحة الآن، مؤكدا في الوقت ذاته أن شات جي بي تي ليس بديلا للرعاية الطبية أو النفسية، وأن الشركة واصلت تعزيز كيفية استجابة النموذج في المواقف الحساسة والحرجة بمساهمة من خبراء الصحة النفسية، وفقا لرويترز.

"شات جي بي تي 4 أو".. جدل النصائح الطبية

وأوضحت الدعوى أن نيلسون حاول الحديث مع "شات جي بي تي" حول هذه التركيبات الدوائية في السابق، ولكن الأداة رفضت الاستجابة معه إلى أن أطلقت الشركة نسخة "شات جي بي تي 4 أو" التي استجابت لطلبات نيلسون وبدأت بتزويده بالمعلومات التي يحتاجها.

وساعدت الأداة نيلسون على الوصول إلى الأدوية غير المشروعة ونصحته بالأدوية التي يمكن أن يتناولها معه، ثم قدمت مجموعة من المقترحات بناء على التجارب التي قال إنه يبحث عنها.

كما حفظت الأداة تفاصيل ومعلومات مختلفة حول استخدام نيلسون للمواد المخدرة في ذاكرتها، مما أتاح لها تقديم توصيات ونصائح أكثر تخصيصا وملاءمة لحالته.

ويذكر أن نموذج "شات جي بي تي 4 أو" جلب العديد من القضايا ضد "أوبن إيه آي" بسبب تفاعلاته المختلفة مع المستخدمين التي أوصلت بعضهم لارتكاب جرائم القتل ثم الانتحار، حسب تقرير نشرته صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية.

ووصفت الأسرة نموذج "شات جي بي تي 4 أو" بأنه أصبح رفيق تعاطي المخدرات لابنهم الذي يدله على أفكار جديدة ويقدم له النصائح باستمرار.

ويكشف تقرير "نيويورك تايمز" عن وجود أكثر من 230 مستخدما يعتمدون على "شات جي بي تي" للإجابة عن أسئلتهم بشكل أسبوعي، وهو الأمر الذي دفع "أوبن إيه آي" للتفكير في طرح "شات جي بي تي هيلث" الذي سيتيح للمستخدمين تحميل سجلاتهم الطبية والمعلومات الصحية المختلفة من أجل الحصول على تحاليل ونصائح مخصصة لهم.

وتتهم أسرة نيلسون الشركة أيضا بإسراعها في طرح "شات جي بي تي 4 أو" و"شات جي بي تي هيلث" اللذين تعتقد أنهما يشكلان خطرا كبيرا على صحة وسلامة المستخدمين كما حدث مع ابنهم، وفق ما جاء في التقرير.

وتأمل الأسرة أن تتسبب القضية في تعديل سياسة استخدام "شات جي بي تي" وإيقاف طرح نسخة "هيلث" الصحية منه حتى لا تتكرر المأساة مع أسرة أخرى.