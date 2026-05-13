قبل آبل.. غوغل تدمج "جيميناي" في قلب أندرويد ضمن فعاليات مؤتمرها الأحدث

أقامت غوغل مؤخرا فعالية "أندرويد آي أو شو 2026" (Android I/O show 2026) للإعلان عن أبرز المزايا الجديدة التي ستطرحها في منتجاتها، ويأتي الحدث قبل تنظيم الشركة مؤتمرها للمطورين المزمع إقامته في 19 مايو/أيار الجاري.

ويكشف تقرير موقع "إنغادجيت" التقني الأمريكي أن "أندرويد شو" لم يقتصر على التحديثات القادمة لنظام "أندرويد"، بل امتد ليشمل الكشف عن منتج جديد من الشركة يدعى "غوغل بوك"، وهو ما يأتي خلفا لأجهزة "كروم بوك".

كما ركزت الشركة بشكل كبير على "جيميناي" ومزايا الذكاء الاصطناعي مع دمجها في نظام "أندرويد" بشكل كبير يحاكي ما تنوي آبل فعله مع "سيري" المعززة بالذكاء الاصطناعي الذي يعتمد على "جيميناي" أيضا، حسب تقرير منفصل من وكالة "سي إن بي سي" الإخبارية.

"جيميناي إنتيليجنس"

وأطلقت غوغل على مزايا الذكاء الاصطناعي الجديدة في نظام "أندرويد" اسم "جيميناي إنتيليجنس" بشكل يماثل الاسم الذي أطلقته آبل على مزايا الذكاء الاصطناعي في نظامها "آبل إنتيليجنس".

ويمكن القول إن هذه المزايا الجديدة تحول نظام التشغيل من نظام تشغيل تقليدي إلى نظام تشغيل ذكي كما وصفه سمير سامات، المسؤول عن نظام أندرويد البيئي في الشركة، وفق تقرير "سي إن بي سي".

ويعني هذا أن "جيميناي" لم تعد مجرد أداة أو تطبيق يتم تثبيته فوق النظام، بل أصبحت جزءا لا يتجزأ من النظام الجديد الذي تنوي غوغل طرحه هذا العام.

ويقدم "جيميناي إنتيليجنس" مجموعة من المزايا المماثلة لمزايا وكلاء الذكاء الاصطناعي من القدرة على الوصول إلى التطبيقات المثبتة في النظام وجلب المعلومات منها، وحتى القدرة على البحث عن المعلومات بشكل مباشر في مختلف جوانب وتطبيقات النظام.

ولا يعني هذا أن غوغل تزيل تحكم المستخدم في الأفعال التي يقوم بها الذكاء الاصطناعي، إذ يجب على المستخدم البشري أن يتفاعل ويؤكد الأوامر قبل البدء في تنفيذها، حسب تقرير "إنغادجيت"، فضلا عن إمكانية تصميم الأدوات المصغرة الموجودة في واجهة النظام باستخدام الذكاء الاصطناعي.

كما تصل أدوات "جيميناي" إلى متصفح "كروم" المثبت في هواتف "أندرويد" المختلفة على أن تقدم مزايا مماثلة لتلك الموجودة في نسخة الحاسوب الشخصي من المتصفح، بما فيها تلخيص النصوص والتكامل مع التطبيقات الأخرى من خلال المتصفح.

ويفترض أن تصل هذه المزايا إلى المستخدمين تباعا وبشكل تدريجي حول العالم، حسب تقرير "سي إن بي سي".

"غوغل بوك"

بعد أن قدمت غوغل في السابق حواسيب محمولة تعتمد على نظام "كروم بوك" الذي يتميز بإمكانية تثبيته دون الحاجة إلى عتاد قوي، ويعتمد على نسخة معدلة من متصفح كروم، قررت الشركة الآن الانتقال من مفهوم كروم بوك إلى نظام آخر أكثر تطورا وأقرب إلى الأندرويد في حواسيب "غوغل بوك، حسب تقرير "إنغادجيت".

وتؤكد "غوغل" عبر بيانها الرسمي أن حواسيب "غوغل بوك" صممت بشكل رئيسي لتدعم مزايا الذكاء الاصطناعي و"جيميناي"، فضلا عن التكامل مع هواتف "أندرويد" ولكن لم تتطرق الشركة إلى تفاصيل هذا الدعم أو التكامل.

وقد تكشف غوغل المزيد عن حواسيب "غوغل بوك" في مؤتمرها المقبل للمطورين، إذ يتوقع أن يضم تفاصيل برمجية أكثر عن أنظمة غوغل.

تحسينات في "أندرويد أوتو"

وأعلنت غوغل أيضا خلال الفعالية عن مجموعة من التحسينات التي تغير شكل وواجهة نظام "أندرويد أوتو" بشكل كامل مع التركيز على مجموعة مزايا جديدة للذكاء الاصطناعي مقدمة من "جيميناي إنتيليجنس".

وتشمل التحسينات استخدام واجهة "ماتيريال 3" (Material 3) التي طرحتها الشركة سابقا، فضلا عن تحسين النظام ليعمل مع أي منظومة ترفيهية في السيارات مهما اختلف شكلها.

كما يستطيع الذكاء الاصطناعي الآن في "أندرويد أوتو" الرد على الرسائل والتنبيهات التي تصل إلى المستخدم وعرض المعلومات الهامة التي لا يجب تأجيلها والإجابة عليها بعد سؤاله مباشرة، حسب تقرير موقع "9 تو 5 غوغل" التقني الأمريكي.

كما كشفت أيضا خلال الفعالية عن تعزيز تعاونها مع شركة "ميتا" لتطوير أدوات تعديل والتقاط الصور عبر منصة "إنستغرام" والتطبيق الخاص بها في الهواتف المحمولة.

ويؤكد تقرير "إنغادجيت" أن مزايا التعديل الجديدة ستصل تباعا إلى المستخدمين حول العالم مع التركيز على رفع جودة الصور والمقاطع الملتقطة من هواتف "أندرويد".