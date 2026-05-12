شاهد.. روبوتات "أفاتار" تصبح حقيقة يمكن شراؤها بفضل تقنيات "يونيتري"

بتصميم يشبه الروبوتات التي استخدمها البشر في عالم "أفاتار" السينمائي الشهير، كشفت شركة "يونيتري" الصينية عن أول طرز الروبوتات المدنية التي يمكن للبشر ركوبها واستخدامها كهيكل خارجي يعزز من قدراتهم بشكل كبير.

وبحسب ما ذكرت وكالة شينخوا الصينية للأنباء، فإن الروبوت الجديد هو أول نموذج إنتاجي لمركبة تستطيع التحول بين وضعين مختلفين، إما السير كمركبة مأهولة على أربعة أقدام أو على قدمين بشكل يحاكي البشر.

ويأتي الروبوت الجديد تحت اسم "جي دي 01" (GD01) ليبدو كأنه خرج من أحد أفلام الخيال العلمي بسبب ضخامته وتصميمه الفريد والمميز إلى جانب آلية عمله المختلفة.

ويستطيع الروبوت التحول بين الوضعين بسهولة وبضغطة زر، ويعتمد على هيكل مصنوع من سبيكة عالية القوة مصممة للنقل المدني، ويزن 500 كيلوغرام تقريبا وفق ما جاء في تقرير موقع "ساوث تشاينا مورنينغ بوست" الصيني.

وأظهر المقطع الروبوت وهو يحطم حائطا من الطوب بيده بسهولة بالغة، فضلا عن تحركه بمفرده دون وجود من يقوده من الداخل.

وتصف الشركة الروبوت في بيانها الرسمي بأنه أول "ميكا قابلة للتحول" في العالم، وذلك في إشارة واضحة لفئة المسلسلات اليابانية الشهيرة التي تظهر أبطالا يدخلون الآلات ويتحكمون فيها لأداء وظائف مختلفة بحسب تقرير الموقع.

ويذكر أن مجموعة علماء من شركة "هانكوك ميراي للتكنولوجيا" في كوريا الجنوبية تمكنوا من تصميم آلة مشابهة في عام 2016 ولكن أضخم كثيرا، إذ يصل طولها إلى 4 أمتار ووزنها يتخطى 1.5 طن تقريبا حسب تقرير موقع "تشاينا دايلي" الصيني، ولكن ذلك الروبوت لم يصل إلى مرحلة الإنتاج النهائي والبيع الفعلي للمستخدمين، وبالتالي يتفوق عليه روبوت "يونيتري" في هذه النقطة.

نمو متسارع في عالم الروبوتات

واستطاعت شركة "يونيتري" تحقيق نمو متسارع في عالم الروبوتات بمختلف أنواعها خلال السنوات الماضية، وذلك عبر بيع أكثر من 5.5 آلاف روبوت بشري خلال العام الماضي، حسب تقرير "ساوث تشاينا مورنينغ بوست"، وذلك مقارنة مع الشركات الأمريكية التي توقفت عند 150 نموذجا تقريبا.

وتقدم الشركة تشكيلة متنوعة من الروبوتات ذات القدرات والتصميمات المختلفة، بما فيها روبوتات "آر 1" التي تعد الأرخص ثمنًا لدى الشركة بسعر 6 آلاف دولار، وهي تمتاز بمدى حركي واسع بفضل وجود مجموعة من المفصلات المتطورة بها.

تحقيق الخيال العلمي

ويمكن القول إن شركة "يونيتري" هي إحدى الشركات التي تعمل على تجسيد الخيال العلمي وتحقيق رؤى الأفلام والسلاسل الشهيرة بما فيها سلسلة أفلام "أفاتار" التي شهدت ظهور آلات مقاتلة تحاكي في تصميمها روبوت "جي دي 01″، وذلك رغم أن السلسلة صدرت منذ 17 عاما.

كما أن روبوتات الشركة الأخرى دخلت في مجموعة من مباريات الملاكمة التي أقامتها شركة "ريك" الأمريكية المختصة برياضات القتال الروبوتية، فضلا عن تواجدها بكثرة في بطولة الألعاب الأولمبية للروبوتات التي أقامتها بكين في الشهور الماضية.

وتبيع "يونيتري" روبوتاتها دون نظام برمجي محدد أو ثابت، أي أن كل مستخدم يستطيع تخصيص استخدام الروبوت وإضافة مزايا جديدة له دون الحاجة للعودة إلى الشركة.