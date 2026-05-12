أداة صغيرة تقدم لويندوز أفضل مزايا ماك بوك.. تعرف إليها

عندما تتأخر شركة مايكروسوفت في طرح المزايا البرمجية التي يطلبها المستخدمون في نظام "ويندوز 11″، يأخذ البعض على عاتقه مهمة تطوير برمجيات تضيف هذه المزايا بشكل مباشر إلى النظام. وهذا ما فعله نائب رئيس الشركة سكوت هانسيلمان في الآونة الأخيرة، إذ طور برمجية مفتوحة المصدر وأتاحها للتحميل مجانا عبر حسابه في "غيت هاب" للجميع، وفق تقرير موقع "بي سي ورلد" التقني الأمريكي.

ويعد هانسيلمان أحد أبرز أعضاء الفريق التقني في مايكروسوفت ومسؤولا عن طرح العديد من المزايا في نظام "ويندوز" عبر سنوات عمله داخل الشركة، وفق تقرير موقع "ويندوز لاتيست" التقني الأمريكي.

وتعمل برمجية هانسيلمان على إخفاء جميع النوافذ المفتوحة في واجهة النظام بشكل رئيسي، وذلك عبر ضغطة زر واحدة على أي مساحة فارغة في الشاشة أمام النظام، وهي تأتي تحت اسم "بيك ديسكتوب" (Peek Desktop).

وتملك أنظمة "ماك" هذه الميزة منذ فترة طويلة وتلقى إعجاب المستخدمين الذين يرون أنها تساعدهم بشكل كبير في استخدام أجهزتهم وتنظيم أعمالهم عبرها.

وتمتاز الأداة بحجمها الخفيف للغاية الذي يجعل تحميلها وتثبيتها أمرا سهلا لا يحتاج إلى خبرة برمجية مسبقة أو موسعة، كما أنها لا تملك واجهة برمجية للتخصيص وإضافة الأوامر لها، فهي في النهاية تؤدي وظيفة واحدة فقط ولا تحتاج أكثر من تثبيتها حتى تبدأ باستخدامها.

تثبيت واستخدام "بيك ديسكتوب"

يمكن تحميل الأداة الجديدة من خلال حساب هانسيلمان بشكل مباشر في موقع "غيت هاب" الخاص بمشاركة الملفات والمشاريع البرمجية للمطورين.

وتأتي الأداة في نسختين، الأولى للأنظمة التي تعتمد على معالجات "إنتل" و"إيه إم دي"، والثانية مخصصة للحواسيب التي تعتمد على معالجات "إيه آر إم" مثل "سيرفس برو إكس".

ولا يتطلب استخدام الأداة أكثر من تثبيتها في الجهاز وتفعيلها لتبدأ دورها، ويمكنك التأكد من أنها تعمل عبر النظر إلى قائمة التطبيقات النشطة باستخدام مدير المهام أو شعار الأداة بجوار الساعة.

إعلان

ويمكنك استخدام الأداة بكل سهولة عبر الضغط مباشرة على أي مكان فارغ في خلفية سطح المكتب، ويعني هذا أنك لن تحتاج للضغط على أيقونة أو شعار ما، فقط اضغط على المساحة الفارغة لتبدأ الأداة وظيفتها والتي تتمثل باختفاء مؤقت لجميع النوافذ المفتوحة إلى أن تنقر مرة أخرى فتعاود الظهور.

كيف تعمل "بيك ديسكتوب"؟

تعتمد الأداة بشكل مباشر على مجموعة من الواجهات البرمجية المبنية مسبقا في "ويندوز" والتي تلتقط النقرات في الأماكن الفارغة، فضلا عن تحكمها في النوافذ المفتوحة في واجهة النظام.

وما يميز الأداة حقا هو أنها لا تستهلك أي جزء من موارد النظام، كما لا تحتاج إلى صلاحيات إضافية حتى تعمل بشكل جيد رغم أنها تعدل عدة أجزاء في ملفات النظام الأصلية، وهي تعكس فهم هانسيلمان العميق لآلية عمل "ويندوز" وكيفية تصميم البرمجيات بشكل مخصص حتى تعمل معه بشكل جيد.

ولكن يعيب الأداة أنها تعيد النوافذ المفتوحة عند الضغط على زر الفأرة الأيمن، وهو ما يعني أنك تحتاج للضغط على زر الفأرة مرتين حتى تتمكن من الوصول إلى القوائم الفرعية للتطبيقات المختلفة.