عودة المطاردة الفضائية.. تحديث كبير قادم للعبة "أليانز: فايرتيم إليت 2"

بعد سنوات من الترقب والتسريبات التي بدأت منذ عام 2024، قطعت شركة كولد آيرون ستوديوز (Cold Iron Studios) الأمريكية بالتعاون مع الناشرة داي بريك غيم كومباني (Daybreak Game Company) الشك باليقين، معلنة رسميا عبر عرض تشويقي عن الجزء الثاني من سلسلة التصويب التعاونية الناجحة "أليانز" (الكائنات الفضائية)، تحت عنوان "أليانز: فاير تيم إليت 2" (Aliens: Fireteam Elite 2).

ومن المتوقع أن يتم طرح هذا الإصدار الجديد من اللعبة صيف هذا العام، حاملا معه تغييرات جذرية طالبت بها جماهير اللاعبين طويلا.

توسعة الفريق.. من الثلاثية إلى الرباعية

وفقًا للبيان الرسمي المنشور على منصة ستيم (Steam) الأمريكية، فإن التغيير الأبرز في هذا الجزء هو رفع عدد اللاعبين في الفريق الواحد من 3 إلى 4 لاعبين.

هذه الخطوة تضع اللعبة في منافسة مباشرة مع عمالقة ألعاب التصويب التعاوني، وتهدف إلى تعميق التكتيكات العسكرية بين مقاتلي مشاة البحرية، ويؤكد المطورون أن الخرائط والأعداء صُمموا خصيصا لاستيعاب هذا العدد الإضافي، مما يعني مواجهات أكثر ضخامة وفوضى.

نظام "الأخصائي".. حرية التخصيص المطلقة

أحد أكثر الإضافات إثارة والتي ركزت عليها التقارير هو تقديم فئة "الأخصائي" (Specialist Class). فعلى عكس الجزء الأول الذي كان يقيد اللاعب بمهارات فئة محددة، يتيح نظام الأخصائي للاعبين دمج مهارات وقدرات من مختلف الفئات لابتكار "شخصية هجينة" تناسب أسلوب لعبهم ويمنحهم مرونة عالية في تخصيص العتاد، بدءا من الأسلحة الثقيلة وصولا إلى الأدوات التقنية المتطورة.

أعداء أذكى وبيئات أكثر رعبا

وتَعِد اللعبة بجيل جديد من مخلوقات "الزينومورف" (Xenomorphs) يتجاوز مجرد الهجوم في موجات عشوائية. فبحسب ما ورد في تقرير موقع "إيه في بي غالاكسي" (AVP Galaxy) البريطاني، فإن الأعداء في الجزء الثاني يمتلكون ذكاء اصطناعيا محسنا يتيح لهم نصب الكمائن، واستغلال الظلال، والبحث عن نقاط الضعف في تشكيل الفريق.

إعلان

كما ستتضمن اللعبة مواجهات مع أنواع جديدة من المخلوقات الفضائية لم يسبق رؤيتها، بالإضافة إلى عودة الروبوتات القتالية بذكاء تكتيكي أعلى.

المواصفات التقنية ودعم المنصات

أكدت شركة في جي تشارتس (VGChartz) البريطانية أن اللعبة ستكون حصرية لمنصات الجيل الحالي والحاسب الشخصي، مما يضمن أداءً تقنيا عاليا ورسوما متطورة. وستدعم اللعبة منصتي بلاي ستيشن 5، وإكس بوكس سيريس إكس/إس، إلى جانب الحاسب الشخصي عبر متجري ستيم وإيبيك غيمز.

كما تم التأكيد على دعم ميزة اللعب المشترك (Cross-Play) بالكامل، مما يسمح للأصدقاء باللعب معا بغض النظر عن المنصة المستخدمة، مع توفر نظام دردشة صوتية مدمج داخل اللعبة لتسهيل التنسيق.

طور الهجوم منذ اليوم الأول

وعلى عكس الجزء السابق الذي حصل على تحديثات لاحقة، ستطلق "أليانز: فاير تيم إليت 2" ومعها إضافات بخرائط مخصصة وتحديات تصاعدية تمنح مكافآت نادرة، مما يعزز من قيمة إعادة اللعب لفترات طويلة بعد إتمام القصة الأساسية.

ويأتي هذا الإعلان ليعيد إحياء شغف عشاق عالم "أليان" (Alien) السينمائي، خاصة مع الوعود بتقديم تجربة أكثر دقة وتوازنا. ومع تاريخ الإطلاق المحدد في الربع الثالث من هذا العام، يبدو أن استوديوهات كولد آيرون قد استمعت جيدا لانتقادات الجزء الأول لتقدم "التجربة النهائية" لمحبي صيد الفضائيين.