أزمة "الذواكر" تضرب سوق الحواسيب المجمعة.. وهذه أبرز حلول اللاعبين

أثر ارتفاع أسعار الذواكر العشوائية بشكل كبير على قطاع هواة تجميع الحواسيب وتركيبها، وجعل هذا الأمر بناء الحواسيب المخصصة للألعاب أمرا أكثر صعوبة وأغلى بكثير من السنوات الماضية.

فقد ارتفعت أسعار الذواكر العشوائية في عام 2026 بشكل غير مسبوق لدرجة أن سعر الفئة "دي دي آر 5" (DDR5) تضاعف أكثر من 3 مرات، في حين تجاوز الارتفاع 6 أضعاف عند مقارنة الأسعار بنحو عام من الآن.

فعلى سبيل المثال وصل سعر بعض أنواع الذواكر بسعة 32 غيغابايت إلى 600 دولار في مارس/آذار 2026 مقارنة بـ 95 دولارا في يوليو/تموز 2025، حسب تقرير موقع "إكس دي إيه ديفولبرز" (XDA Developers) التقني الأمريكي.

وانعكست هذه الزيادة على السعر النهائي للحواسيب المخصصة والتي يقوم المستخدمون بتجميعها بأنفسهم، فبعد أن كانت الذواكر العشوائية جزءا غير مؤثر في سعر الحاسوب مقارنة بالمعالج المركزي أو البطاقات الرسومية، أصبحت الآن تتخطاها في السعر أحيانا.

ورغم هذه الزيادة غير المسبوقة، ما زالت هناك طرق يمكن للاعبين ومحبي تجميع الحاسوب الاعتماد عليها بشكل رئيسي لتجنب الآثار السلبية "لكارثة" الذواكر العشوائية كما يصفها الخبراء، وفيما يلي أبرز هذه الطرق.

شراء الحواسيب المجمعة مسبقا

تركت أزمة الذواكر العشوائية أثرا أكبر على القطع التي تباع بشكل منفرد أكثر من القطع التي تباع في صفقات كبيرة الحجم مخصصة للشركات الكبرى، ولذلك لم نر أثر هذه الأزمة حتى اليوم في قطاع الهواتف المحمولة أو الحواسيب المحمولة أيضا.

وينطبق الأمر أيضا على قطاع الحواسيب المجمعة بشكل مسبق في مختلف الأسواق، وهي الحواسيب التي تقوم الشركات بتجميعها وبيعها للمستهلكين كمنظومة متكاملة، حسب تقرير نشره موقع "بي سي ماغازين" التقني الأمريكي.

ويشير التقرير إلى أن الحواسيب المجمعة مسبقا والرائدة ذات المواصفات المرتفعة تقدم صفقة أفضل نسبيا من مثيلاتها الاقتصادية، كون قطع المكونات المستخدمة في هذه الحواسيب تكون أقل نسبيا.

ويمكن شراء حاسوب مجمع مسبقا مع ذاكرة عشوائية سعة 32 غيغابايت بنحو 2600 دولار، مع العلم أن سعر الذاكرة بمفردها يقترب من 400 دولار أي ما يمثل 15% من إجمالي سعر الحاسوب.

وتمتاز هذه الحواسيب بأنها تأتي معدة مسبقاً بأفضل المواصفات التي يمكنك اختيارها، كما تستطيع اختيار المواصفات وتخصيصها كما ترغب من أجل الحصول على النتيجة الأفضل.

التوجه للحواسيب المحمولة

يعد خيار شراء الحواسيب المحمولة في وقت الأزمة الحالية خيارا مناسبا كونها تأتي مع الذواكر العشوائية المناسبة مرفقة بها، وذلك إلى جانب بقية المزايا الموجودة في الحواسيب المحمولة الموجهة للألعاب.

ورغم أن هذه الحواسيب تكون أضعف في كثير من الأحيان من الحواسيب المكتبية المخصصة للألعاب، إلا أنها في الوقت الحالي تعد خيارا أكثر منطقية وقيمة مقارنة بالحواسيب المكتبية التقليدية.

ويمكن للمستخدم اقتناء حاسوب محمول بسعر لا يتخطى 700 دولار يأتي ببطاقة رسومية "آر تي إكس 4050" (RTX 4050) ومعالج مركزي رائد وذاكرة عشوائية بحجم 16 غيغابايت.

أما إذا توفرت لديك ميزانية بنحو 1500 دولار مثلا فستجد أمامك عددا كبيرا من الخيارات المختلفة والمتنوعة التي تقدم تجربة رائدة مع مساحة ذاكرة تصل إلى 32 غيغابايت وبطاقة رسومية أفضل.

وينطبق الأمر كذلك على حواسيب الألعاب اليدوية ذات الشاشة المدمجة، وهي فئة جديدة من الحواسيب التي بدأت بالظهور في السنوات الأخيرة من عدة شركات، ولكنها تأتي بمواصفات رائدة قادرة على تشغيل غالبية الألعاب بدقة ملائمة.

التفكير في ذواكر "دي دي آر 4"

لم تؤثر أزمة الذواكر العشوائية بشكل كبير في الذواكر التي تعتمد على تقنية "دي دي آر 4″، الجيل الماضي من الذواكر العشوائية.

ويعد الفارق الرئيسي بين تقنية "دي دي آر 4″ و"دي دي آر 5" هو سرعة نقل البيانات بالذاكرة والتواصل بينها وبين الحاسوب، ورغم أن "دي دي آر 4" أبطأ قليلا في هذا الصعيد فإنها تؤدي الغرض المطلوب منها بشكل جيد.

ويشير تقرير نشره موقع "تيك سبوت" التقني الأمريكي في ديسمبر/كانون الأول الماضي إلى أن فارق الأداء بين التقنيتين لا يتجاوز 20% في أفضل الأحوال لصالح "دي دي آر 5".

ورغم أن فارق الأداء هذا في السابق كان سببا كافيا للانتقال إلى الجيل الجديد من الذواكر، إلا أن الأزمة الحالية تجعله فارقا لا يذكر، إذ يمكن تخطيه عبر اختيار معالج مركزي أفضل أو بطاقة رسومية أقوى.

وتجدر الإشارة إلى أن تكلفة ذواكر "دي دي آر 4" في الوقت الحالي لا تتخطى 150 دولارا للنسخ الرائدة، وذلك مقارنة بـ 400 دولار للسعة ذاتها (مثلا 16 غيغابايت) في ذواكر "دي دي آر 5".

ويؤكد تقرير منفصل نشره موقع "إكس دي إيه" أن اللاعبين حول العالم بدأوا في الاتجاه إلى ذواكر "دي دي آر 4″، خاصة وأن الاعتماد على بطاقة رسومية أو معالج مركزي أقوى يغطي الضعف في هذه الأنظمة.

الانتظار حتى نهاية الأزمة

رغم أن أسعار الذواكر العشوائية بحجم 16 غيغابايت كانت قد وصلت في مارس/آذار الماضي إلى 600 دولار تقريبا، فإن الأسعار انخفضت كثيرا حاليا، ومن خلال عملية بحث سريعة في متجر "أمازون" الأمريكي تكشف أن أسعار هذه الذواكر تتراوح حول 400 دولار تقريبا.

ويتسق هذا مع تقرير موقع "تيك رادار" التقني الأمريكي الذي يشير إلى انخفاض أسعار الذواكر تدريجيا منذ مطلع أبريل/نيسان الماضي، ويعود السبب في ذلك إلى تطور تقنيات الذكاء الاصطناعي واعتمادها على الذواكر بشكل أقل.

ويعني هذا أننا قد نرى مستقبلا انخفاض أسعار الذواكر العشوائية أكثر وعودتها إلى الحدود الطبيعية، ولكن قد لا يحدث هذا الأمر في عام 2026 وربما نراه في عام 2027.