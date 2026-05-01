5 من أفضل النظارات الذكية لعام 2026.. تعرف عليها

أصبحت النظارات الذكية الصيحة الأحدث في عالم المنتجات الذكية القابلة للارتداء، ومع دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي فيها، امتلكت قدرات إضافية زادت من كفاءتها وإقبال المستخدمين عليها بشكل كبير.

ورغم أن نظارات "ميتا" هي الأبرز في هذا القطاع، فإنها ليست الوحيدة بسبب وجود العديد من النظارات الأخرى من الشركات المنافسة التي تسعى لانتزاع عرش النظارات الذكية منها.

الفرق بين النظارات الذكية ونظارات الواقع الافتراضي

يخلط الكثير من المستخدمين بين مفهوم النظارات الذكية ونظارات الواقع الافتراضي التي انتشرت في السنوات الماضية، ولكن توجد مجموعة من الاختلافات بين التقنيات المستخدمة في كلا النوعين، وذلك رغم وجود بعض نقاط التشابه.

فكلاهما يستطيع الاتصال بالأجهزة الذكية وعرض المعلومات، وفي بعض الأحيان تشغيل الأصوات والتقاط الصور أيضا.

ويكمن الفارق الرئيسي بين نظارات الواقع الافتراضي والنظارات الذكية في القدرة على رؤية الأشياء الموجودة خارج النظارة والتفاعل معها دون الحاجة لاستخدام الكاميرات المدمجة بالنظارة.

كما يمثل الحجم فارقا كبيرا بين نظارات الواقع الافتراضي والنظارات الذكية، فالأخيرة تأتي بحجم وتصميم النظارات التقليدية المعتادة، في حين تأتي نظارات الواقع الافتراضي بتصميم ضخم ووزن ثقيل نسبيا.

ويملك كل نوع من النظارات استخداما خاصا به ومختلفا، لذلك يشهد كلاهما إقبالا متنوعا من المستخدمين رغم تزايد الإقبال على النظارات الذكية التقليدية وانخفاضه على نظارات الواقع الافتراضي.

كما بدأت تظهر طرز جديدة من النظارات وهي نظارات الواقع المعزز التي تمزج بين النظارات التقليدية الذكية وبين نظارات الواقع الافتراضي عبر إضافة شاشة صغيرة شفافة في عدسة النظارة حتى يصبح من الممكن للمستخدم التفاعل مع البيئة المحيطة به والاستفادة من بيانات الأنظمة الذكية في الوقت ذاته.

وفيما يلي مجموعة متنوعة من أفضل طرز النظارات الذكية المتاحة للشراء من مختلف الشركات العالمية، وذلك دون التطرق إلى نظارات الواقع الافتراضي.

نظارات "ميتا راي-بان" (Meta Ray-Ban)

تتربع نظارات "ميتا راي-بان" على عرش النظارات الذكية الأكثر شهرة وأهمية في هذا القطاع، كونها من التقنيات التي أسهمت في نشر مفهوم النظارات الذكية والترويج لها، وفق تقرير موقع "وايرد" (Wired) التقني الأمريكي.

وقد نجح الجيل الأول من النظارات بشكل كبير رغم أنه لم يكن يملك مزايا أكثر من الاتصال بالهواتف الذكية وإمكانية تسجيل مقاطع الفيديو والصور والأصوات والبث المباشر إلى خدمات "إنستغرام".

ويكمن الاختلاف الأكبر بين نظارات الجيل الثاني ونظارات الجيل الأول في إمكانية اختيار شكل النظارة بين مجموعة مختلفة من الإطارات التي تقدمها "راي-بان"، ذلك إلى جانب امتلاك كاميرا بدقة 12 ميغابكسل ومكبر صوت مفتوح وخمسة ميكروفونات مختلفة لتسجيل الصوت بأفضل جودة ممكنة.

كما يأتي الجيل الثاني مع مساحة تخزين تصل إلى 32 غيغابايت وبطارية تعمل لمدة 8 ساعات متصلة مع غلاف يزيد مدة عمل النظارة إلى 48 ساعة متصلة.

وتضم النظارة أيضا مجموعة متنوعة من مزايا الذكاء الاصطناعي التي تشمل الترجمة الفورية والذكاء البصري القادر على شرح أي شيء تشاهده أمامك.

وتقدم "ميتا راي-بان" أيضا نظارة أخرى تحت اسم "ديسبلاي" تأتي مع شاشة صغيرة مدمجة في العدسة ويمكن التحكم فيها باستخدام سوار خاص يرتديه المستخدم في يده.

نظارات "جي 2 سمارت" (G2 Smart)

تنفرد نظارات "جي 2 سمارت" من شركة "إيفين رياليتيز" (Even Realities) بكونها من فئات النظارات القليلة التي تأتي بدون كاميرا ذكية مدمجة في الإطار، وهي تمثل الجيل الثاني من النظارات التي طرحتها الشركة في السابق.

وبدلا من إضافة الكاميرات، آثرت الشركة إضافة شاشة صغيرة بارزة وواضحة تعرض بعض المعلومات مباشرة من الأجهزة الذكية المتصلة بها، ويمكنك التحكم في النظارة عبر خاتم ذكي مرفق.

وتتوفر النظارة في مجموعة من الألوان والأشكال المختلفة على غرار النظارات التقليدية، كما يمكن استبدال العدسات بعدسات طبية بعد طلب ذلك من الشركة، حسب تقرير موقع "ماشابل" (Mashable) التقني الأمريكي.

وتضم النظارة أيضا مجموعة من مزايا الذكاء الاصطناعي التي يمكن الاستفادة منها والوصول إليها عبر الشاشة ومكبرات الصوت والميكروفونات المدمجة بها.

وتمتاز النظارة بكونها تحافظ على خصوصية المستخدم ومن يحيط به بشكل كبير، فهي لا تستطيع التعرف على أي محادثات تمر أمامها أو تسجيلها.

نظارات "فيتشر بيست" (Viture Beast)

تنتمي نظارات "فيتشر بيست 2026" الجديدة إلى فئة النظارات الذكية التي تضم شاشة عرض تأتي بحجم النظارة بالكامل، يمكن توصيلها بالأجهزة المختلفة، وتمتاز بأنها مريحة للغاية في الارتداء والاستخدام.

وعلى عكس النظارات الأخرى التي تقدم شاشات عرض، فهي تأتي بتصميم أنيق وعصري للغاية، كما أنها تدعم الاتصال بالأجهزة الذكية المختلفة، بدءا من الحواسيب المحمولة وحتى الجوالات ومنصات الألعاب.

ويؤكد تقرير "وايرد" (Wired) سهولة استخدام النظارات ودعمها لعدد من المزايا المختلفة التي تستفيد من الشاشة الموجودة بها، فضلا عن سهولة توصيلها بالأجهزة الذكية.

وتنتمي النظارة إلى فئة نظارات الواقع المعزز التي يمكن استخدامها كنظارات تقليدية أو نظارات ذكية، وهي تأتي بدقة وضوح تصل إلى 1920 بكسل في 1200 بكسل، مما يجعل صورتها واضحة ومناسبة للغاية حسب تقرير موقع "سي نت" التقني الأمريكي.

وتدعم النظارة معدل تحديث مقداره 120 هيرتزا، كما يبلغ قياس الشاشة الافتراضية فيها 174 بوصة.

نظارات "روغ إكس ريل آر 1 إيه آر" (ROG Xreal R1 AR)

يؤكد تقرير موقع "ماشابل" التقني الأمريكي أن نظارات "روغ إكس ريل آر 1 إيه آر" التي تأتي من شركة "إكس ريل" لنظارات الواقع الافتراضي والمعزز هي إحدى أفضل النظارات الافتراضية ونظارات الواقع المعزز المتوفرة حاليا.

وتمتاز النظارة بشاشة عرض كبيرة تستطيع الاتصال بمنصات الألعاب المختلفة سواء كانت محمولة أو منصات ألعاب منزلية، ويصل حجم الشاشة الافتراضية في النظارة إلى 171 بوصة تقريبا، كما أنها أولى نظارات الواقع المعزز التي تدعم معدل تحديث يصل إلى 240 هيرتزا تقريبا.

وتُعد النظارة إحدى أوائل النظارات الذكية التي صُممت وروّج لها بأنها موجهة للمستخدمين بشكل أساسي، وتَعِد الشركة بأن تصل النظارة إلى الأسواق خلال هذا العام، ولكن بسعر مرتفع وفق تقرير "ماشابل".

نظارات "بوفيك أوبتكس سي 1" (Povec Optics C1)

تنتمي هذه النظارة إلى فئة النظارات الرياضية المخصصة للرياضيين حول العالم في مختلف الألعاب التي تتطلب حماية للأعين، وهي نظارات تقليدية ولكن مع لمسة سحرية تجعلها مفيدة للغاية.

ويمكن للمستخدم التحكم في درجة تعتيم عدسات النظارات بشكل آلي من خلال إطار النظارة، ويؤكد تقرير موقع "ماشابل" أنها من النظارات القليلة حول العالم التي تتيح هذا الأمر.

والنظارة غير متاحة حاليا، لكن يُتوقع أن تصبح متاحة في وقت لاحق هذا العام، حسب تصريحات مؤسس الشركة لموقع "ماشابل".