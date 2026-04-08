تحذير أمريكي: قراصنة إيران يستهدفون مرافق المياه والطاقة

حذرت كبرى الأجهزة الأمنية الحكومية الأمريكية من هجمات سيبرانية يشنها قراصنة مرتبطون بإيران تستهدف البنية التحتية الحيوية للمنشآت الأمريكية عبر بيان مشترك أصدرته مساء أمس الثلاثاء.

وأوضحت الوكالات -وفق تقرير نشرته صحيفة "غارديان" البريطانية- أنه ينبغي على البلديات والمؤسسات الحكومية الأمريكية الاستعداد لأي نشاط غير معتاد في مرافق المياه والطاقة بشكل عام حول البلاد، مضيفة أنه "يمكن لخرق واحد أن يقوض ثقة الجمهور في المؤسسات الأمريكية".

ولم يشر البيان إلى أي مؤسسات تم استهدافها أو إن تمكنت من احتواء الضرر الناتج عن الهجوم، وتضمنت الوكالات التي أصدرت هذا البيان وكالة حماية البيئة، ومكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي)، ووكالة الأمن السيبراني وأمن البنية التحتية، ووكالة الأمن القومي، ووزارة الطاقة، وقيادة الأمن السيبراني الأمريكية.

ويأتي هذا البيان على خلفية تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترمب قبل الإعلان عن الهدنة المؤقتة، إذ قال "ستموت حضارة بأكملها الليلة، ولن تعود أبدا".

ويشير تقرير "غارديان" إلى وجود اتهامات عديدة ضد إيران بدعمها للهجمات السيبرانية التي شنها القراصنة، بدءا من أزمة انقطاع الطاقة في تركيا عام 2015 وحتى اختراق مجموعة من المواقع الحكومية الإسرائيلية.

ومن جانبها، اتهمت إيران الولايات المتحدة وإسرائيل بشن مجموعة من الهجمات السيبرانية ضد منشآتها الحيوية بما فيها أنظمة الأسلحة وأجهزة الطرد المركزي النووية حسب التقرير.

ويؤكد تقرير موقع "تيك كرانش" التقني الأمريكي أن الهجوم استهدف وحدات التحكم المنطقية القابلة للبرمجة ومنتجات التحكم الإشرافي واكتساب البيانات المستخدمة في التحكم بالمعدات والأنظمة الصناعية وإدارتها.

كما يربط التقرير بين مجموعة من الهجمات السيبرانية التي شنتها مجموعة "حنظلة"، التي يقول إنها تابعة للحكومة الإيرانية، ضد عدد من الأهداف الأمريكية والإسرائيلية على حد سواء، بما فيها شركات خاصة والهجوم على البريد الإلكتروني الخاص لرئيس مكتب التحقيقات الفيدرالي كاش باتيل.

وتتجه أصابع الاتهام إلى مجموعة "سايبر أفنجرز" (CyberAv3ngers) والمعروفة أيضا بـ "شهيد كافيه" التي بدأت أنشطتها في نهاية عام 2023 واستهدفت مجموعة من الأهداف الإسرائيلية والأمريكية خلال السنوات الماضية، حسب تقرير موقع "وايرد" التقني الأمريكي.