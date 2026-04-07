ساعة "ناسا أرتميس 2".. من المعصم إلى القمر

كشفت شركة التقنيات التعليمية سيركت ميس (CircuitMess) الكرواتية بالتعاون مع وكالة الطيران والفضاء الأمريكية (ناسا) عن التفاصيل التقنية الكاملة لـ"ساعة ناسا أرتميس 2.0″ (NASA Artemis Watch 2.0) التي تُصنف كجهاز "قابل للارتداء ومفتوح المصدر"، وهي موجهة بالأساس للأغراض التعليمية وتطوير البرمجيات.

البنية المعالجة والاتصال

تعتمد الساعة على شريحة متطورة تخرج بها من فئة الساعات التقليدية إلى فئة المتحكمات الدقيقة القابلة للبرمجة، حيث تعمل الساعة بمعالج إي إس بي 32-إس 3 (ESP32-S3) ثنائي النواة، وهو معالج معروف بكفاءته العالية في استهلاك الطاقة ودعمه لتطبيقات الذكاء الاصطناعي البسيطة.

وتضم الساعة ذاكرة وصول عشوائي بي إس رام (PSRAM) بسعة 2 ميغابايت، وذاكرة فلاش للتخزين بسعة 4 ميغابايت، وهي تدعم تقنيات واي فاي 4 وبلوتوث 5.0، مما يسمح لها بالاقتران بهواتف آيفون وأندرويد لاستقبال التنبيهات ومزامنة البيانات.

الواجهة والمستشعرات

صممت الساعة لتكون "مختبرا على المعصم" من خلال دمج مجموعة من المستشعرات الفيزيائية، من خلال شاشة "إل سي دي" ملونة بالكامل بحجم 1.44 بوصة وفي بعض الإصدارات 1.77 بوصة، محمية بهيكل من الأكريليك الشفاف.

كما تحتوي على مستشعر حركة سداسي المحاور يجمع بين مقياس تسارع وجيروسكوب، بالإضافة إلى بوصلة مغناطيسية ومستشعر لدرجة الحرارة، وهي مزودة بمكبر صوت صغير للتنبيهات الصوتية، وساعة وقت حقيقي آر تي سي (RTC) لضمان دقة الوقت حتى عند انقطاع الطاقة.

البيئة البرمجية (الجانب التعليمي)

تتميز "أرتميس 2.0" بكونها نظاما غير مغلق، حيث يمكن للمستخدمين الوصول إلى الطبقات البرمجية للجهاز، حيث تدعم الساعة البرمجة بلغة بايثون (Python) وسي بلس بلس (++C) عبر بيئة أردوينو آي دي إي (Arduino IDE)، بالإضافة إلى نظام سيركت بلوكس (CircuitBlocks) الذي يعتمد على سحب وإفلات الكتل البرمجية للمبتدئين.

إعلان

كما تتيح الواجهة البرمجية للمستخدمين بناء تطبيقات مخصصة، وتغيير واجهات الساعة، والتحكم الكامل في كيفية قراءة ومعالجة بيانات المستشعرات.

الطاقة والتصميم الفيزيائي

تعمل الساعة ببطارية ليثيوم بوليمر بسعة 600 مللي أمبير، يتم شحنها عبر منفذ يو إس بي تايب سي (USB Type-C)، وهو نفس المنفذ المستخدم لنقل الأكواد البرمجية من الحاسوب إلى الساعة، فيما تبلغ أبعاد الهيكل حوالي 1.77 × 0.5 × 2.76 بوصة، وتأتي بتصميم "تفكيكي" يظهر اللوحة الإلكترونية الداخلية، انسجاما مع الهوية البصرية لمهمات ناسا الحديثة.

وتعتبر هذه الساعة كجزء من الحملة التي رافقت مهمة "أرتميس 2″، حيث تسعى ناسا لتعزيز الوعي التقني بمهمات العودة للقمر من خلال أدوات تقنية ملموسة.