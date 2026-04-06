تقرير: "لينكدإن" يتجسس عليك سرا

كشف تقرير أمني تقني حديث حمل اسم "براوزرغيت" (BrowserGate)، عن ممارسات تتبُّع مثيرة للجدل تعتمدها منصة "لينكدإن" المملوكة لشركة مايكروسوفت.

وأشار التقرير إلى أن المنصة تستخدم رموز "جافا سكريبت" مخفية ومعقدة لإجراء مسح شامل لمتصفحات الزوار، بهدف تحديد الإضافات المثبتة وجمع بيانات تفصيلية عن عتاد الأجهزة، فيما وصفه خبراء بأنه اختراق صارخ لخصوصية المستخدمين المهنيين.

ووفقا للنتائج التي توصل إليها باحثون في الأمن السيبراني، تفحص المنصة بشكل غير معلن أكثر من 6100 إضافة لمتصفح "غوغل كروم" والمتصفحات المبنية على نواة "كروميوم".

والعملية لا تتوقف عند معرفة ما إذا كان المستخدم يستخدم حاجبا للإعلانات (ad blocker) فحسب، بل تمتد لتشمل أدوات إدارة كلمات المرور، وإضافات المحافظ الرقمية، وأدوات تحليل البيانات المهنية، مما يمنح الشركة صورة بانورامية عن الأدوات التقنية التي يستخدمها المحترفون في أعمالهم اليومية.

البصمة الرقمية.. تتبع يتجاوز "الكوكيز"

أوضح التقرير أن "لينكدإن" تجمع نحو 48 نقطة بيانات تقنية من جهاز المستخدم، تشمل مواصفات المعالج (CPU) وعدد الأنوية، ومستويات شحن البطارية ودرجة حرارة الجهاز، إلى جانب قائمة الخطوط المثبتة ودقة الشاشة بالبكسل.

وتكمن خطورة هذه الممارسة فيما يعرف بـ"بصمة المتصفح" (Browser Fingerprinting)، وهي تقنية تتيح للمنصة التعرف على المستخدم وتتبعه حتى لو قام بمسح ملفات تعريف الارتباط (كوكيز/Cookies) أو استخدم شبكة افتراضية خاصة (vpn)، حيث تظل مجموعة الخصائص التقنية للجهاز فريدة كبصمة الإصبع.

تكتيكات التمويه التقني

لضمان عدم اكتشاف هذا النشاط، أشار تقرير "براوزر غيت" إلى أن الكود المصمم من قبل "لينكدإن" يستخدم تقنية "المسح المتدرج". وبدلا من فحص جميع الإضافات دفعة واحدة مما قد يؤدي إلى تباطؤ المتصفح وتنبيه المستخدم، يقوم الكود بإرسال طلبات فحص بفواصل زمنية قصيرة جدا لا تؤثر على تجربة الاستخدام، مما يجعله غير مرئي لأدوات المراقبة التقليدية.

ردود الفعل والمخاطر القانونية

أثار التقرير موجة من الانتقادات، خاصة وأن "لينكدإن" تربط هذه البيانات التقنية العميقة بالهوية الحقيقية للمستخدم، وسجله الوظيفي، وموقعه الجغرافي.

ويرى قانونيون أن هذه الممارسات قد تضع مايكروسوفت في مواجهة مباشرة مع قوانين حماية البيانات الصارمة، مثل اللائحة العامة لحماية البيانات في الاتحاد الأوروبي، الذي يمنع جمع البيانات دون إفصاح صريح عن الغرض منها.

وحتى لحظة، لم يصدر تعليق رسمي من "لينكدإن" أو "مايكروسوفت" حول الادعاءات الواردة في تقرير "براوزر غيت". ومع ذلك، بدأ العديد من خبراء الأمن الرقمي بالتوصية باستخدام متصفحات تعتمد حماية أصلية ضد "تبصيم المتصفح" كإجراء احترازي.