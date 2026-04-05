مستغلة الإقبال الواسع على "كلود".. "آنثروبيك" تغير سياستها التسعيرية

غيرت شركة "آنثروبيك" الأمريكية المسؤولة عن أداة الذكاء الاصطناعي "كلود" من سياسة التسعير الخاصة بها، فضلا عن تغيير سياسة استخدام نماذجها مع الأدوات الخارجية، حسب تقرير نشره موقع "إكس دي إيه ديفولبرز" (XDA Developers) التقني الأمريكي.

وتسببت التغيرات الجديدة في زيادة أسعار الاشتراك بالخدمة، فضلا عن تقييد وصول وكلاء الذكاء الاصطناعي من الأطراف الخارجية مثل "أوبن كلو" إلى النماذج التابعة لها.

وتأتي هذه التغيرات على خلفية الشعبية المتزايدة التي تحظى بها أدوات "آنثروبيك" بين المستخدمين في مختلف القطاعات، إذ أكد تقرير موقع "تيك كرانش" التقني الأمريكي أن شعبية الشركة مع المستخدمين الذين يدفعون الأموال ازدادت كثيرا في الأسابيع الماضية.

ويربط التقرير بين هذه الشعبية والأزمة التي تمر بها الشركة مع حكومة الولايات المتحدة متمثلة في وزارة الحرب الأمريكية (البنتاغون) ووزيرها بيت هيغيسث، الذي أعلن أن الشركة تمثل خطرا على سلاسل توريد الذكاء الاصطناعي.

ولكن ما هي التغيرات الجديدة في سياسة "آنثروبيك"، وما التبعات التي تحملها على خدمات الذكاء الاصطناعي؟

الدفع مقابل الوصول

يؤكد تقرير "إكس دي إيه ديفولبرز" أن المزج بين "كلود" و"أوبن كلو" مفتوح المصدر كان شائعا للغاية بين مستخدمي الذكاء الاصطناعي، إذ كان يمنح وكيل الذكاء الاصطناعي قدرات إضافية تتخطى بقية النماذج.

ومن جانبه، يرى رئيس قسم "كلود كود" بوريس تشيرني في الشركة أن استخدام "كلود" مع "أوبن كلو" لم يكن مسموحا به منذ البداية إذ لم يكن جزءا من سياسة الاستخدام المتاحة من قبل الشركة للأداة.

وحسب قوله فإن ما كان يحدث سابقا هو أن الشركة لم تتبنَّ سياسة مخصصة لإدارة الأدوات الخارجية التي تصل إلى نموذجها، مشيرا في تغريدته إلى أن استخدام مثل هذه الأدوات يأتي مع كلفة إضافية.

كما أن التغيير الجديد لا يقتصر على أداة "أوبن كلو" فقط، بل يمتد إلى كافة الأدوات الخارجية التي يمكن للمستخدمين الوصول إليها، ولكنه حاليا مطبق على "أوبن كلو" فقط.

وتجدر الإشارة إلى أن مطور أداة "أوبن كلو" بيتر شتاينبرغر انضم إلى صفوف المبرمجين في شركة "أوبن إيه آي" بعد أن رفض عروضا من عدة شركات تقنية من بينها "آنثروبيك".

وأوضح شتاينبرغر أن أداة "أوبن كلو" ستظل أداة مفتوحة رغم انضمامه إلى "أوبن إيه آي" الأمريكية، فضلا عن محاولته الحديث مع إدارة "آنثروبيك" وثنيها عن مساعيها ولكن دون طائل، حسب ما جاء في تقرير منفصل من موقع "تيك كرانش".

وأضاف قائلا: "من المثير للسخرية كيف تتطابق التوقيتات، ففي البداية يقومون بنسخ بعض الميزات الشائعة إلى نظامهم المغلق، ثم يحجبون المصادر المفتوحة."

وتنتقل "آنثروبيك" إلى سياسة الدفع مقابل الاستخدام، إذ يجب على المستخدم دفع قيمة وصول "أوبن كلو" واستهلاكه لنماذج الشركة، ولكنها تقدم عروضا مختلفة للمستخدمين من بينها تخفيض 30% على قيمة الاشتراك، فضلا عن تعويض كامل لمن يرغب في استرداد قيمة اشتراكه.

معدل استهلاك أعلى

وتتزامن سياسة الاستخدام الجديدة من "آنثروبيك" مع تقرير نشره موقع "فوربس" الأمريكي يؤكد فيه أن المستخدمين يعانون من استهلاك حدود الاستخدام لأداة "كلود كود" بشكل أسرع.

ويشير التقرير إلى منشورات لمستخدمين وجدوا أن آلية استخدامهم التي كانت تستهلك 10% في السابق من إجمالي الحدود في الباقة العليا أصبحت تستهلك الآن 100% من إجمالي الحدود.

ومن جانبها، بررت "آنثروبيك" هذه الظاهرة على لسان المهندس طارق شيبار، وهو أحد مهندسيها، بتغير سياسة الحدود بشكل كبير.

ويؤكد شيبار في تغريدة عبر حسابه الشخصي في منصة "إكس" هذا التغيير، قائلا: "لقد قمنا بتغيير سياسة الاستهلاك ومعدلاته في ساعات الذروة للمستخدمين".

ولكن تجربة المستخدمين بعد التحديث الأخير للشركة تعكس وجود خطأ برمجي بالكود يجعل حدود الاستهلاك تنفد بمعدل أسرع من المعتاد حتى في حالات لا تشمل استخدام أداة البرمجة الخاصة بالشركة.

ردة فعل

ويرى بعض المستخدمين أن تغير "آنثروبيك" لسياسة التسعير الخاصة بها هو ردة فعل مباشرة على الشعبية المتزايدة التي حظيت بها خلال الأسابيع الماضية، وهو ما وضع نماذج الشركة وخوادمها تحت ضغط أكبر.

وبالتالي احتاجت الشركة لزيادة أسعارها للاستجابة لهذا الضغط، وبدلا من أن تقوم بزيادة سعر الباقات بشكل مباشر، قامت بتعديل حدود الاستخدام بشكل كبير.

ويشير تقرير نشرته المدونة التقنية السويدية أولا أندرسون إلى أن أحد مستخدمي "كلود" استهلك أكثر من 27 ألف دولارِ من القوة الحاسوبية خلال 23 يوما مقابل اشتراك شهري نحو 200 دولارِ.

وترجح المدونة أن قرار "آنثروبيك" بتعديل سياسة الاستهلاك الخاصة بها يأتي كرد مباشر على أمثال هذا المستخدم الذي كلف الشركة الكثير.

التوسع ثم التحكم

وتعكس خطوات "آنثروبيك" سياسة شهيرة في عالم الأعمال تعتمد على تغيير الأسعار بعد التوسع والسيطرة على جزء كبير من المستخدمين.

ويمكن القول بأن "آنثروبيك" بدأت في هذه السياسة بعد اشتعال أزمتها مع البيت الأبيض، إذ حققت نجاحا واسعا وجعلت العديد من المستخدمين يعتمدون على أدواتها التي تعد من أقوى أدوات الذكاء الاصطناعي المتاحة حاليا.

وبعد أن اعتاد المستخدمون على أدواتها والوصول إليها بسهولة من خلال "أوبن كلو"، قررت الآن تغيير هذه السياسة وجعلها أكثر تكلفة.