"ميتا" تستعين بالغاز الطبيعي لتشغيل مراكز الذكاء الاصطناعي.. لماذا؟

تواجه شركة "ميتا"، في ظل السباق المحموم نحو تطوير نماذج اللغة الكبيرة وتحسين قدرات الحوسبة، تحديا وجوديا يتمثل في "فجوة الطاقة". ومع توسع مراكز البيانات لتلبية متطلبات معالجات "إنفيديا إتش 100" و"بلاك ويل بي 200″، لم تعد الطاقة المتجددة وحدها قادرة على تلبية احتياجات الأحمال المستمرة.

فمراكز بيانات ميتا تعتمد على وحدات معالجة الرسوميات التي تعمل بكثافة طاقة تتجاوز 100 كيلوواط لكل كابينة حوسبة، ووفقا لتقارير تقنية من "معهد أبتايم" الأمريكي، فإن مراكز الذكاء الاصطناعي تتطلب "توافرية" بالطاقة تصل إلى 99.999%.

وتتمثل المشكلة التقنية في أن طاقة الرياح والشمس تعاني من "التقطع". ولتعويض غياب الشمس ليلا، تحتاج الشركة لبطاريات تخزين عملاقة لا تزال غير مجدية اقتصاديا على نطاق "الغيغاوات".

في المقابل يوفر الغاز الطبيعي ما يعرف بـ"طاقة الحمل الأساسي"، وهي طاقة ثابتة يمكن التحكم في تدفقها لضبط التردد الكهربائي داخل مراكز البيانات، مما يحمي المعالجات الدقيقة من تذبذبات الجهد التي قد تؤدي لتلف العتاد.

نموذج لويزيانا

يعد مشروع ميتا في ولاية لويزيانا نموذجا للمرحلة الجديدة، فبدلا من الاعتماد الكلي على الشبكة العامة المتهالكة، عقدت ميتا شراكة مع شركة إنتيرجي (Entergy) لبناء محطات توليد تعمل بالغاز مخصصة حصريا لمراكز بياناتها.

ويتضمن المشروع محطات غاز ذات دورة مركبة تتميز بكفاءة حرارية تصل إلى 60%، حيث يتمثل الهدف الاستراتيجي لهذا المشروع في تجاوز اختناقات الشبكة الوطنية الأمريكية التي تعاني من فترات انتظار من 5 إلى 7 سنوات لربط المشاريع الجديدة، حسب تقارير اللجنة الفيدرالية لتنظيم الطاقة.

الذكاء الاصطناعي مقابل الالتزامات المناخية

التزمت ميتا سابقا بالوصول إلى "صافي انبعاثات صفري" بحلول عام 2030. ومع ذلك، تشير تقديرات من شركتا مورغان ستانلي وغولدمان ساكس الأمريكيتين إلى أن استهلاك مراكز البيانات للكهرباء سيتضاعف 3 مرات بحلول عام 2030.

إعلان

وتبرر ميتا استخدام الغاز الطبيعي بأنه يطلق كربونا أقل بنسبة 50-60% مقارنة بالفحم. كما تستثمر الشركة في تقنيات "احتجاز الكربون وتخزينه" لتقليل الأثر البيئي لمحطات الغاز التابعة لها حسب تقريرها للاستدامة 2025/2026.

لكن في ذات الوقت ينظر للغاز كحل مؤقت حتى نضج المفاعلات النووية الصغيرة التي بدأت ميتا بالفعل في استكشاف الاستثمار فيها لتكون البديل المستقبلي للغاز.

البنية التحتية والسيادة الطاقية

ومع تحول مفهوم "السيادة الطاقية" إلى جزء من استراتيجية تكنولوجيا المعلومات لم يعد كافيا لشركة ميتا امتلاك أسرع الخوارزميات بل تسعى امتلاك مصدر الطاقة الخاص بها.

ولذلك تدمج ميتا الآن أنظمة إدارة الطاقة مع أنظمة توزيع الأحمال في مراكز البيانات. وعندما يرتفع الطلب على تدريب نموذج مثل "لاما 4" (Llama 4)، يقوم النظام بطلب استجابة فورية من توربينات الغاز المحلية لرفع القدرة دون التأثير على استقرار الشبكة المحيطة.

التداعيات الاقتصادية والجيوسياسية

يجعل الاعتماد على الغاز تكلفة تشغيل الذكاء الاصطناعي مرتبطة بتقلبات أسعار الغاز الطبيعي المسال، ووفقا لتقرير بلومبيرغ إن إي إف الأمريكية، فإن الشركات التي تؤمن إمدادات طاقة مستقلة عبر الغاز الطبيعي تمتلك ميزة تنافسية في استقرار أسعار خدمات السحابة والذكاء الاصطناعي مقارنة بالشركات التي تعتمد كليا على شراء الطاقة من السوق المفتوحة.

ويعتبر الخبراء لجوء "ميتا" للغاز الطبيعي ليس تراجعا عن الطموحات البيئية بقدر ما هو "واقعية تقنية"، فالذكاء الاصطناعي في مرحلته الحالية هو وحش يستهلك الطاقة، والغاز الطبيعي هو الوقود الوحيد المتاح حاليا الذي يجمع بين الموثوقية وسرعة النشر والقدرة على دعم النمو الانفجاري في مراكز البيانات.

وبالنسبة لميتا فإن هذا النموذج سيظل سائدا حتى تصبح الطاقة النووية أو حلول التخزين الكيميائي الكبرى متاحة تجاريا على نطاق واسع.