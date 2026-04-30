3 مزايا جديدة لتعديل الصور في تحديث آبل المقبل

سرعت آبل من خطاها في تطوير ودمج تقنيات الذكاء الاصطناعي بشكل مباشر داخل خدماتها عقب الأزمة التي واجهتها منذ عدة سنوات عندما كشف عن مزايا للنظام لم تكن جاهزة للاستخدام.

ويشير تقرير حديث من وكالة "بلومبيرغ" الأمريكية أن الشركة تنوي إضافة مجموعة جديدة من مزايا تعديل الصور وتحسينها في نظام "آي أو إس 27" المقبل من الشركة، والذي تكشف عنه ضمن فعاليات مؤتمر المطورين المقبل في يونيو/حزيران هذا العام.

وتمنح المزايا الجديدة المستخدمين القدرة على تعديل الصور باستخدام نماذج الذكاء الاصطناعي الموجودة في النظام نفسه خلال ثوان معدودة، وذلك دون الحاجة إلى استخدام شبكة الإنترنت.

ما هي المزايا الجديدة لتعديل الصور؟

يحصل تطبيق الصور على مجموعة من ثلاث مزايا جديدة لتعديل الصور باستخدام الذكاء الاصطناعي، مما يجعل إجمالي المزايا الموجودة في التحديث يصل إلى سبعة مزايا. وتضم المزايا الجديدة:

إمكانية زيادة حجم الصورة وتوليد مساحة إضافية لملئ الفراغات فيها أو تكبير زاوية العرض.

تحسين الصورة باستخدام الذكاء الاصطناعي بما يشمل تحسين ألوان الصورة وإعدادات الإضاءة أيضا إعادة

الموضعة، وهي خاصية حصرية للصور الملتقطة باستخدام تقنية الصور ثلاثية الابعاد في هواتف آبل، وهي تسمح لك بتغير مكان الشخص أو زاوية الرؤية كما ترغب.

ويضم التطبيق بشكل مسبق مجموعة أخرى من المزايا مثل إزالة الأجسام الغريبة وتنظيف الصورة وحتى تغيير حجمها باستخدام الذكاء الاصطناعي.

ويؤكد تقرير "بلومبيرغ" أن عملية تطوير هذه المزايا لم تسر بشكل سلس، إذ واجهت بعض المزايا تحديات تقنية مما جعل الشركة تتأخر في الإعلان عن المزايا الجديدة.

إدارة جديدة ومزايا جديدة

ويتزامن هذا التقرير مع تنحي تيم كوك عن منصب الرئيس التنفيذي للشركة وانتقال مقاليد القيادة إلى جون تيرنوس الذي عمل على تطوير العتاد في الشركة لمدة طويلة.

وتتزايد الآمال على نجاح تيرنوس في إطلاق مزايا الذكاء الاصطناعي الجديدة لدى آبل وإعادتها على الطريق الصحيح للمنافسة في قطاع الذكاء الاصطناعي، وذلك عقب تأخرها في المنافسة حسب تقرير نشره موقع "إنغادجيت" التقني.

ورغم أن فترة قيادة تيرونس لن تبدأ رسميا حتى مطلع سبتمبر/أيلول المقبل، إلا أن بصمته يجب أن تكون حاضرة وبقوة في مؤتمر المطورين المقبل، كونه سيعد الظهور الأول له عقب إعلان آبل ترقيته.

فهل ينجح تيرنوس في إطلاق ما فشل تيم كوك فيه خلال السنوات الماضية؟