كيف ترسل الملفات من "آيفون" إلى "أندرويد" بأعلى جودة؟

تغيرت آلية إرسال الملفات بين أجهزة أندرويد وآبل كثيرا في الآونة الأخيرة، وذلك عقب سنوات من القيود التي كانت تمنع المستخدمين من مشاركة ملفاتهم بكل سهولة بين النظامين.

وفي السابق، احتاج المستخدمون لاستخدام خدمات خارجية مثل "غوغل درايف" أو "واتساب" وفي بعض الأحيان البريد الإلكتروني لنقل الملفات بين أجهزة "أندرويد" وأي جهاز يستخدم أنظمة آبل.

ولكن تغير الأمر في الشهور الأخيرة، إذ دعمت غوغل رسميا إرسال واستقبال الملفات عبر معيار "إير دروب" (AirDrop) في هواتف "بيكسل" التابعة لها في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

ثم تلتها "سامسونغ" التي دعمت استخدام الخاصية في الأيام الماضية، إذ أصبح يمكنك استخدام خاصية "إير دروب" عبر ميزة "كويك شير" (Quick Share) التي تقدمها الشركة، ولكن كيف يمكن الاستفادة من هذه الميزة؟

نقل الملفات بين "إير دروب" و"كويك شير"

يمكن للمستخدمين الاستفادة من التحديث الجديد ونقل الصور والملفات بسهولة كبيرة بين "آيفون" وأجهزة "أندرويد" دون تعقيد أو الكثير من الخطوات التي لا داعي لها.

وكل ما تحتاج للقيام به هو الوصول إلى الملف أو الصورة التي ترغب في إرسالها في أي من الجهازين، ثم الضغط على المشاركة عبر "كويك شير" أو "إير دروب"، لتجد أمامك قائمة الأجهزة التي يمكنك الإرسال والاستقبال منها.

وتجد ضمن هذه القائمة أجهزة "أندرويد" التي قامت بتفعيل الخاصية وأتاحت الاكتشاف من الأجهزة الغريبة وكذلك أجهزة "آيفون"، وعند الضغط على أي جهاز تبدأ عملية النقل مباشرة.

ويمكن القول إن آلية عمل التقنيتين متشابهة للغاية رغم اختلاف أنظمة التشغيل والقيود السابقة التي كانت تمنع استخدام هذه الخاصية.

إطلاق محدود

ورغم أن غوغل أعلنت رسميا عبر مدونتها دعمها لهذه الخاصية، فإن إطلاقها مازال محدودا للغاية، حيث وصلت إلى غالبية أجهزة "بيكسل" الحديثة فقط، حسب بيان الشركة.

إعلان

ثم وصلت الخدمة إلى أجهزة "إس 26" من "سامسونغ" حسب تقرير نشره موقع "9 تو 5 غوغل" (9to5Google)، ويؤكد التقرير أن الشركة الكورية ستُوسع عملية الدعم لتشمل حتى عائلة أجهزة "إس 22" التي صدرت منذ عدة سنوات.

ولكن لا يوجد جدول زمني محدد بعد لإطلاقها بشكل رسمي أو وصولها إلى مرحلة العمل الكامل في أجهزة سامسونغ كما يحدث مع أجهزة "بيكسل" حسب تقرير منفصل نشره موقع "سام موبايل" المختص بأخبار سامسونغ، إذ أشار التقرير إلى أن بعض المستخدمين الذين وصلهم التحديث لم يستطيعوا الاستفادة منه بشكل كامل.

تحسينات في ميزة "كويك شير"

ويشير تقرير نشره موقع "أندرويد آثورتي" إلى أن أجهزة "أندرويد" قد تحصل على ميزة تتيح لها نقل الملفات بسهولة عبر وضع الجهازين بالقرب من بعضهما باستخدام ميزة "كويك شير".

ويعمل هذا الأمر عبر مشاركة الملفات من خلال تقنية "إن إف سي" (NFC) الموجودة في غالبية هواتف "أندرويد" وآبل.

ويستند الموقع في تقريره إلى تحليل الأكواد المصدرية لأنظمة أندرويد المختلفة التي وجدت آثارا لعملية مشاركة الملفات بسهولة بين أجهزة أندرويد باستخدام خاصية "كويك شير" و"إن إف سي".

خيارات عديدة في "كويك شير"

وتوفر خاصية "كويك شير" التي توفرها أجهزة أندرويد عدة خيارات متنوعة لمشاركة الملفات بين الأجهزة المختلفة وحتى الحواسيب التي تدعمها، فضلا عن أجهزة آبل دون استخدام "إير دروب".

وتعتمد هذه الخاصية على توليد رابط مؤقت يضم الملفات التي ترغب في مشاركتها ويمكن إرساله عبر عدة طرق مختلفة سواء كانت من خلال "واتساب" أو منصات التواصل المختلفة أو حتى الرسائل الإلكترونية.

وتتيح هذه الآلية للمستخدمين مشاركة ملفات ذات حجم كبير ودقة مرتفعة دون القلق من وقت رفع الملفات أو حتى انخفاض جودة الصور ومقاطع الفيديو أثناء النقل.