لماذا أنهت "أوبن إيه آي" حصرية استخدام مايكروسوفت لتقنياتها؟

أعلنت شركتا "أوبن إيه آي" ومايكروسوفت عن إعادة صياغة جذرية لاتفاقية الشراكة التي جمعتهما لسنوات، في خطوة وصفتها الأوساط التقنية بأنها إعلان استقلال سيادي.

ووفقا لتقارير نشرتها وكالة رويترز، تم رسميا إنهاء "بند الحصرية" الذي كان يمنح مايكروسوفت الأولوية المطلقة والوحيدة للوصول إلى تقنيات أوبن إيه آي ونشرها عبر سحابتها، ما أحدث زلزالا إستراتيجيا بحسب المراقبين سيغير قواعد اللعبة لكل من الشركات الكبرى والمنظمين الحكوميين والمستخدمين النهائيين.

من التبعية إلى الشراكة المتكافئة

فمنذ استثمار مايكروسوفت الأول في عام 2019، والذي تلاه ضخ 13 مليار دولار إضافي عام 2023، كانت العلاقة تقوم على مقايضة واضحة، وهي أن توفر مايكروسوفت القوة الحوسبية الهائلة عبر منصة أزور (Azure)، وفي المقابل تحصل على حقوق حصرية لدمج نماذج جي بي تي (GPT) في منتجاتها قبل أي منافس آخر.

إلا أن الاتفاقية الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في مطلع هذا العام، قلبت هذه الموازين، حيث انتقلت العلاقة من نموذج الحصرية السحابية المطلقة لصالح منصة أزور، إلى سياسة تعدد السحابات (Multi-cloud) التي تمنح أوبن إيه آي مرونة العمل مع مزودين آخرين مثل غوغل وأوراكل.

وفي حين كان الاتفاق القديم يمنح مايكروسوفت الأولوية الدائمة، أصبح الاتفاق الجديد يتيح هذه التقنيات للجميع عبر شراكات مباشرة، تزامنا مع تحول أوبن إيه آي من كيان غير ربحي بإدارة معقدة إلى شركة ربحية، تحمل اسم "أوبن إيه آي غروب بي بي سي" (OpenAI Group PBC)، مما قلل من حدة الرقابة القانونية التي كانت تحاصر الشراكة بتهمة الاحتكار.

تداعيات القرار

وتتجاوز تداعيات هذا القرار حدود الشركتين، لتشمل عدة محاور رئيسية، أهمها اشتعال "حروب السحاب"، فاليوم، ومع إنهاء الحصرية، بدأت شركات مثل أوراكل وغوغل بالفعل في الفوز بعقود لاستضافة أجزاء من عمليات التدريب الخاصة بأوبن إيه آي.

إعلان

ووفقا لتقرير من شركة كونستيليشن ريسيرش (Constellation Research) الأمريكية، فإن هذا التحول يعزز تنافسية أوبن إيه آي أمام شركات مثل أنثروبيك، حيث لم يعد بإمكانها البقاء حبيسة سحابة واحدة في ظل اختناقات التوريد العالمية.

من جانبها، لم تقف مايكروسوفت مكتوفة الأيدي، فوفقا لمحللي مؤسسة ويدبوش سيكيوريتيز (Wedbush Securities) الأمريكية، بدأت الشركة في "التحوط الإستراتيجي" عبر تطوير نماذجها الخاصة، مثل "فاي-3" (Phi-3)، واستقطاب الكفاءات من شركات منافسة.

ويرى المحلل الأمريكي دان آيفز أن هذا الاتفاق يمثل "صافي ربح" لمايكروسوفت، لأنها أمّنت حقوق الملكية الفكرية لنماذج أوبن إيه آي حتى عام 2032، مع التخلص من الصداع القانوني الناتج عن شبهة الاندماج المقنع.

ردود الفعل

وتباينت ردود الفعل في الأوساط التقنية، حيث يرى محللو شركة "بزينس إنسايدر" الأمريكية أن هذا التعديل هو "المرحلة النهائية لتنظيف الهيكل المؤسسي" لشركة أوبن إيه آي تمهيدا لطرح عام أولي قد يصل بتقييم الشركة إلى قرابة 850 مليار دولار. كما وصفت تقارير أخرى الخطوة بأنها "بروتوكول تنافسي" ذكي للهروب من ملاحقات هيئات المنافسة، مثل "سي إم إيه" (CMA) البريطانية و"إف تي سي" (FTC) الأمريكية.

أما على جبهة المنافسين، فتسود حالة من الترقب في مكاتب "إيه دبليو إس" (AWS) و"غوغل كلاود"، حيث تشير التسريبات إلى أن المنافسين يرون في هذا الخبر فرصة ذهبية لجذب أوبن إيه آي كعميل ضخم، مما قد يؤدي إلى صفقات بمليارات الدولارات كانت في السابق محرمة عليهم بسبب جدار الحصرية.

مستقبل الذكاء الاصطناعي "المفتوح"

وبحسب المراقبين، يبدو أن الطرفين خرجا بمكاسب إستراتيجية، إذ إن أوبن إيه آي فكّت قيودها لتصبح عملاقا مستقلا يستعد للهيمنة كمنصة عالمية، بينما أمّنت مايكروسوفت عوائدها الاستثمارية وتخلصت من الأعباء القانونية.

كما لخّص تحليل لمنصة إي ويك (eWeek) الأمريكية الحدث بأنه "نهاية لشهر العسل الاحتكاري، وبداية عصر الشراكة العملية، حيث تريد أوبن إيه آي أن تصبح أوكسجين الذكاء الاصطناعي الذي يتنفسه الجميع، بينما تكتفي مايكروسوفت بدور الشريك الأكبر والمستفيد المالي الأبرز".

أما الخبراء فيقولون إن الاتفاقية الجديدة ستُبقي مايكروسوفت الشريك الأقوى والمستثمر الأكبر، لكنها ببساطة لم تعد تمتلك المفتاح الوحيد لتقنيات "أوبن إيه آي"، مما يجعل سوق الذكاء الاصطناعي أكثر انفتاحا وتنافسا.