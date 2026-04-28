كيف تستفيد من ميزة "المهارات" الجديدة في متصفح كروم

حصل متصفح "غوغل كروم" مؤخرا على تحديث جديد أضاف إليه ميزة طالما طالب بها المستخدمون، وهي ميزة تدعى "المهارات" وتركز بشكل أساسي على أوامر الذكاء الاصطناعي واستخدامه حسب تقرير موقع "ذا فيرج" التقني الأمريكي.

ويمكن للمستخدمين الذين حصلوا على تحديث "كروم" الأخير -الذي دمج بين المتصفح ومساعد "غوغل" بالذكاء الاصطناعي "جيميناي"- الاستفادة مباشرة من أداة الذكاء الاصطناعي داخل المتصفح.

وتعتمد الميزة الجديدة بشكل مباشر على حفظ الأوامر الموجهة للذكاء الاصطناعي حتى يصبح بإمكانك تشغيلها بضغطة زر واحدة بدلا من إعادة كتابة الأمر في كل مرة تحتاج تشغيله فيها.

وتعمل هذه الميزة بشكل حصري مع أداة "جيميناي" كونها الأداة المدمجة مباشرة في متصفح "غوغل كروم"، ويعني هذا أنك لن تستطيع استخدام ميزة "المهارات" مع الإضافات التي تتيح لك الوصول إلى أدوات الذكاء الاصطناعي الأخرى.

كما قدمت "غوغل" بالفعل 50 مهارة مسبقة مخزنة في المتصفح يمكنك الاختيار من بينها، أو يمكنك كتابة الأوامر التي ترغب فيها وحفظها كمهارات بشكل منفصل.

كيف تصل إلى ميزة المهارات؟

في الوقت الحالي، يمكن للمستخدمين في عدة دول حول العالم الوصول إلى "جيميناي" وبالتالي ميزة المهارات مباشرة داخل "كروم"، ويُتوقع أن تصل الميزة إلى بقية دول العالم تباعا حسب تقرير منفصل من موقع "وايرد" التقني الأمريكي.

ويمكنك استخدام الخاصية مباشرة عبر الضغط على علامة "جيميناي" التي تظهر أعلى متصفح "كروم"، ثم الضغط على زر الشرطة الخلفية "/" لتظهر أمامك قائمة المهارات المخزنة في المتصفح.

استخدامات متنوعة

تقدم ميزة المهارات الجديدة كوكبة من الاستخدامات المتنوعة والمختلفة التي يمكن أن تسهل على المستخدمين آلية عملهم، خاصة من يعتمد على الذكاء الاصطناعي بشكل كبير أثناء استخدامه للمتصفح.

وتتنوع الاستخدامات التي يمكن أن تقدمها الميزة الجديدة للمستخدمين بدءا من تلخيص صفحات الإنترنت أو البحث عن المعلومات فيها، فضلا عن إمكانية الاعتماد عليها لإعادة كتابة رسائل البريد الإلكتروني والمستندات.

وتمنح الخاصية المستخدم الحرية الكاملة لتعديل استخدامها كما يرغب، سواء من خلال تخزين أوامر جديدة فيها أو حتى تعديل الأوامر التي أضافتها "غوغل" مباشرة في الخاصية.

كما يمكن استخدامها لتوليد الصور من خلال "نانو بانانا 2" المدمج في "جيميناي"، إذ يمكن للمستخدم طلب توليد صورة مناسبة لصفحة أو توليد رسوم بيانية تشرح المعلومات الموجودة في الصفحات المختلفة.

"كروم" آخر من يصل

ويشير تقرير "وايرد" إلى أن عددا من المتصفحات يملك خاصية مماثلة منذ فترة، ومن بينها متصفح "أوبرا" الجديد المعزز بالذكاء الاصطناعي الذي يملك ميزة "كاردز" التي تعمل بشكل مماثل لخاصية "المهارات" في كروم، إلا أنها تعمل مع كافة أدوات الذكاء الاصطناعي المدمجة في المتصفح ولا تقتصر على "جيميناي" فقط.

ويملك متصفح "آرك" أيضا خاصية مماثلة إذ يملك مزايا الذكاء الاصطناعي مدمجة بشكل مباشر داخله.

ويؤكد التقرير أن "غوغل" سرّعت مساعيها في دمج الذكاء الاصطناعي مع متصفح "كروم" في مطلع هذا العام، إذ لم تكن الميزة مدمجة في المتصفح سابقا مما دفع المستخدمين للاعتماد على الأدوات والإضافات الخارجية التي تدمج الذكاء الاصطناعي بشكل مباشر داخل المتصفح.

وتتضمن هذه المساعي تطوير وكيل ذكاء اصطناعي موجه للمستخدمين يعتمد على "جيميناي" وقادر على التفاعل مع المتصفح وصفحات الإنترنت بدلا من المستخدمين، كما جاء في التقرير.

ولكن ميزة وكيل الذكاء الاصطناعي لم تر النور بعد، إذ ما زالت "غوغل" تعمل على تطويرها داخليا مع توقعات بطرحها للمتصفح قريبا.

كما أضافت "غوغل" خيارا يتيح للمستخدمين إيقاف مزايا الذكاء الاصطناعي داخل "كروم" مباشرة من خلال قائمة الإعدادات، وهو ما يمنح المستخدمين حرية أكبر في التحكم بالمتصفح.