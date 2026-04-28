تعرف على أدوات ميتا الجديدة لـ"ترويض" التفاعل بين القاصرين ونماذجها الذكية

في ظل تداخل الذكاء الاصطناعي في كافة جوانب الحياة اليومية وتفاصيلها، وفي ظل القرارات والقوانين التي أصبحت تعمل للحد من اعتماد المراهقين واطلاعهم على تفاصيل العالم الجديد المتسارع في التطور، أصبح الأهل أمام تحديات كبيرة أهمها الحفاظ على أمن أبنائهم في مختلف الأعمار.

لكن تماشيا مع السياقات الحياتية، فإن الخطر الأكبر عند الأهل يبدأ مع اقتراب الأبناء من مرحلة المراهقة، إذ يتمرد الأبناء ولا يلتزمون بقرارات يعتقدون أنها تُفرض عليهم من أجل الحد من حريتهم والسيطرة عليهم، فيجد الأهل أنفسهم في ظل هذا الظرف أمام معضلة كبرى تقلق غرف المعيشة ومراكز صنع القرار على حد سواء، وهي كيف يمكن حماية المراهقين من مخاطر "المساعدين الأذكياء" دون حرمانهم من أدوات المستقبل؟

وللإجابة عن هذا التساؤل كشفت شركة "ميتا" عن حزمة تحديثات يقول المراقبون إنها الأكثر جرأة في تاريخها ضمن "مركز العائلة" (Family Center)، إذ تهدف من خلالها إلى "ترويض" التفاعل بين القاصرين ونماذجها الذكية.

الرقابة بالذكاء لا بالتجسس

ووفقا للبيان الرسمي الذي نشرته ميتا في مدونتها، فإن الابتكار الجوهري يتمثل في تبويب "الرؤى المعمقة للذكاء الاصطناعي" (AI Insights)، إذ تدرك ميتا أن المراهقين يرفضون الرقابة اللصيقة، لذا اعتمدت إستراتيجية "الشفافية الهيكلية".

وبدلا من عرض سجل المحادثات الكامل الذي قد يكسر حاجز الثقة بين الأهل والأبناء، تقوم الخوارزميات بتحليل الدردشات وتصنيفها إلى فئات موضوعية.

وبحسب التقارير، فإن الأهل سيشاهدون رسوما بيانية توضح نسبة اهتمام المراهق بمجالات مثل العلوم، والصحة النفسية، والترفيه، أو تطوير المهارات. وهذا النهج، كما تصفه ميتا، يمنح الأهل "سياقا" وليس "نصا"، مما يسمح ببدء حوار تربوي مبني على حقائق واهتمامات فعلية.

الرقابة من الخارج إلى الداخل

كما لم تكتفِ ميتا بالأدوات البرمجية، بل أعلنت عن تشكيل "مجلس خبراء رفاه الذكاء الاصطناعي" (AI Wellbeing Expert Council). وهذا المجلس، الذي يضم أكاديميين من جامعة تكساس وخبراء من "مركز بحوث التنمر الإلكتروني"، يعمل كجهة رقابية تضمن أن ردود "ميتا إيه آي" (Meta AI) تلتزم بمعايير السلامة العمرية.

وتشير التقارير التقنية إلى أن هذا المجلس يشرف على "ضبط النغمة" للنماذج الذكية، بحيث تتجنب تقديم إجابات قد تشجع على اضطرابات الأكل، أو تقدم نصائح طبية غير موثقة، أو تسهم في تكوين أفكار انعزالية لدى المراهقين. ووفقا لميتا فإن الهدف هو جعل الذكاء الاصطناعي يتصرف كـ"معلم مسؤول" وليس مجرد "محرك إجابات".

ميزان الخصوصية مقابل الأمان الرقمي

الميزة الأهم والأكثر حساسية في التحديث الجديد هي "نظام التنبيهات الاستباقية"، فوفقا لمصادر داخلية في ميتا، فإن النظام مزود بكلمات دلالية (Keywords) ونماذج تحليل مشاعر متطورة، بحيث إذا اكتشف الذكاء الاصطناعي أن المحادثة تنزلق نحو مناطق خطرة مثل إيذاء النفس أو التطرف، يُرسَل إشعار فوري لولي الأمر.

وهنا يبرز التحدي التقني الذي ناقشه موقع سوشيال ميديا توداي (Social Media Today) الأمريكي، وهو قدرة الذكاء الاصطناعي على التمييز بين "الفضول المعرفي" و"الخطر الفعلي"، فالمراهق الذي يبحث عن معلومات لتقرير مدرسي حول تاريخ الحروب لا ينبغي أن يُعامَل كشخص يبحث عن طرق لصنع الأسلحة، وهذا التمييز الدقيق هو ما تراهن عليه ميتا في تحديثها الأخير.

"الهجرة الرقمية" والبدائل غير الخاضعة للرقابة

رغم الإشادات التي حظيت بها هذه الخطوة، فإن بعض المحللين التقنيين يبدون تخوفهم. فقد حذر خبراء من أن القيود الصارمة قد تدفع المراهقين إلى استخدام نماذج ذكاء اصطناعي "مفتوحة المصدر" أو تطبيقات غير خاضعة للرقابة الأبوية، حيث لا توجد فلاتر أخلاقية أو أدوات إشراف.

لذا، فإن إستراتيجية ميتا تعتمد بشكل كبير على "سهولة الاستخدام"، ومن خلال دمج هذه الميزات في تطبيقات يستخدمها المليارات مثل إنستغرام وماسنجر، تأمل الشركة في أن يصبح إطارها الأمني هو "المعيار الافتراضي" للصناعة.

وبذلك يؤكد الخبراء أن أدوات الإشراف التي أطلقتها ميتا ليست مجرد تحديث تقني، بل هي محاولة لصياغة "عقد اجتماعي جديد" بين التكنولوجيا والعائلة، وبناء على البيانات الصادرة عن مركز العائلة في ميتا، فإن هذه الأدوات بدأت بالانتشار تدريجيا في الولايات المتحدة والبرازيل وبريطانيا، ومن المتوقع أن تصل إلى الشرق الأوسط بحلول صيف هذا العام.

لكن في النهاية، يبقى السؤال: هل ستنجح هذه الأدوات في حماية المراهقين فعليا؟ والإجابة لا تعتمد فقط على قوة الخوارزميات، بل على مدى قدرة الأهل على تحويل هذه "الرؤى الرقمية" إلى نقاشات حقيقية على مائدة الطعام، فالتكنولوجيا يمكنها أن تكشف "ماذا" يناقش الأبناء، لكنها لن تعوض أبدا "كيف" يوجههم الآباء.