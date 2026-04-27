10 ألعاب مغامرة تصدر هذا العام تستحق الاهتمام

يشهد عام 2026 طرح العديد من الألعاب المميزة والممتعة لمختلف فئات الألعاب الشهيرة وجميع المنصات، وفي مقدمتها بالطبع ألعاب المغامرة والأكشن.

وبفضل تنوع العناوين وكثرتها هذا العام، قد لا يستطيع اللاعب متابعة ومعرفة كافة الألعاب التي تصدر ومواعيد صدورها والمنصات التي تصدر عليها، وفيما يلي مجموعة من أبرز العناوين التي تصدر هذا العام مع المنصات التي تصدر عليها ومواعيد صدورها.

لعبة "007 فيرست لايت" (007 First Light)

تعد هذه اللعبة إحدى أبرز ألعاب الأكشن التي تصدر هذا العام كونها تتبنى قصة ولادة الجاسوس البريطاني الخارق جيمس بوند، وهي تصدر في نهاية مايو/أيار المقبل لكافة منصات الألعاب.

وتتبع القصة الأيام الأولى لجيمس بوند داخل أروقة المخابرات البريطانية، وتشهد اللعبة ظهور العديد من الشخصيات البارزة والمهمة في السلسلة بشكل عام مثل "كيو" و"ميس موني بيني"، إلى جانب مجموعة شخصيات جديدة خاصة باللعبة.

وتكشف مقاطع الفيديو الدعائية عن أسلوب لعب قريب للغاية من ألعاب "أنشارتد" (Uncharted) الشهيرة التي تصدر لمنصات "بلاي ستيشن" مع وجود بعض المهام المفتوحة التي يمكنك أن تنهيها كما ترغب، حسب تقرير موقع "دوال شوكرز" التقني الأمريكي.

لعبة "ستوبيد نيفر دايز" (Stupid Never Dies)

رغم كون هذه اللعبة عنوانا جديدا يصدر للمرة الأولى، فإنها تعد بتقديم تجربة ألعاب فريدة ومختلفة من نوعها لدرجة أنها جذبت انتباه العديد من المستخدمين واللاعبين حول العالم.

وتتبع قصة اللعبة مغامرة "زومبي" يدعى ديفي يعيش في مبنى تجاري مهجور ويحاول إنقاذ فتاة بشرية وإعادتها للحياة مجددا، وخلال هذه الرحلة يجب أن يستكشف العالم الجديد الذي يعيش فيه ويستفيد من التقنيات المفقودة ويواجه خصوما أكثر قوة ليتغذى عليهم.

وبينما لا يوجد موعد نهائي لصدور اللعبة بعد، فإن الاستوديو المطور أكد أنها تصدر خلال هذا العام بشكل حصري لأجهزة "بلاي ستيشن 5" والحاسوب الشخصي.

لعبة "أونيموشا: واي أوف ذا سورد" (Onimusha: Way of the Sword)

تمثل هذه اللعبة عودة السلسلة الأسطورية "أونيموشا" التي تمتلكها شركة "كابكوم" اليابانية، وذلك بعد صدور آخر جزء منها في عام 2006.

وطرحت "كابكوم" خلال هذا العام مجموعة من الألعاب البارزة والناجحة للغاية سواء كانت "سايلنت هيل" (Silent Hill) الجديدة أو حتى "براغماتا" (Pragmata) التي حققت نجاحا جماهيريا ونقديا واسعا.

وتركز اللعبة بشكل كبير على أسلوب اللعب الذي يعتمد على السيف ومواجهة الخصوم، ويمكن القول إنها تقترب للغاية من أسلوب لعب "دارك سولز" الذي يركز على صد هجمات العدو.

ولم تكشف الشركة عن موعد صدور اللعبة النهائي، ولكن يشير تقرير موقع "دوال شوكرز" إلى صدورها خلال هذا العام على كافة المنصات.

لعبة "أفيليون" (Aphelion)

تأتي هذه اللعبة بالتعاون مع وكالة الفضاء الأوروبية (إيسا) واستوديو "دونت نود"، وهي تنتمي إلى فئة ألعاب المغامرة والأكشن والخيال العلمي، وتصدر حصريا لأجهزة "بلاي ستيشن 5".

وتتبع اللعبة قصة رائدة فضاء تتحطم مركبتها على كوكب معادٍ وغريب، وعليها أن تجد شخصا يدعى توماس حتى يساعدها في العودة إلى الأرض وإتمام مهمتها.

وتتبنى اللعبة أسلوب لعب يركز بشكل أساسي على المغامرة والتسلل والهروب من الأعداء بدلا من مواجهتهم بشكل مباشر ومحاولة هزيمتهم.

لعبة "ساروس" (Saros)

تأتي هذه اللعبة من الاستوديو الذي قدم سابقا لعبة "ريتيرنال" (Returnal) التي كانت حصرية لأجهزة "بلاي ستيشن" وحققت نجاحا جماهيريا ونقديا واسعا للغاية.

وتتبنى اللعبة أسلوب اللعب ذاته الذي يركز على إعادة عيش المغامرة والتجارب ذاتها حتى تتمكن من إنهاء اللعبة، ولكنها ليست الجزء الثاني من لعبة "ريتيرنال"، إذ تتبع بطلا جديدا وقصة جديدة تماما.

ويُتوقع أن تصدر هذه اللعبة في نهاية أبريل/نيسان الجاري بشكل حصري على أجهزة "بلاي ستيشن"، وفق تقرير موقع "غيمز رادار" التقني الأمريكي.

"مارفل وولفرين" (Marvel’s Wolverine)

لا يمكن ذكر أبرز ألعاب الأكشن والمغامرة المنتظرة لعام 2026 دون ذكر لعبة "مارفل وولفرين" المنتظرة بشدة منذ عدة أعوام، ويُتوقع أن تصدر في سبتمبر/أيلول المقبل.

وتعد اللعبة إحدى أبرز وأهم ألعاب "سوني" التي يُتوقع أن تصدر خلال هذا العام وتتبع قصة "وولفرين" بطل أفلام وقصص "مارفل" الشهيرة.

وبينما لا توجد تفاصيل واضحة عن قصة اللعبة وأي قصة من قصص السلسلة تختارها لتسير عليها، فإنها تركز بشكل كبير على أسلوب القتال الدموي والعنيف للغاية.

لعبة "جي تي إيه 6" (GTA 6)

تعود سلسلة ألعاب "جي تي إيه" مجددا لتسيطر على ساحة الألعاب ومنصات الألعاب بشكل عام، ولكن هذه المرة مع الجزء السادس المنتظر بشدة للسلسلة.

وتدور أحداث اللعبة في مدينة "فايس سيتي" الشهيرة التي دارت بها أحداث أحد أجزاء السلسلة السابقة، ولكن بالطبع مع حجم مدينة أكبر كثيرا وأحداث ومستوى رسومي أعلى من السابق بشكل كبير.

وتجدر الإشارة إلى أن اللعبة مصنفة للفئة العمرية البالغة (+18 عاما)، فهي موجهة للكبار فقط ولا تناسب الأطفال أو المراهقين الصغار، لما تحتويه من مشاهد غير ملائمة.

لعبة "ميترو 2039" (Metro 2039)

كشف الاستوديو المطور لسلسلة "ميترو" الشهيرة التي تنتمي إلى فئة ألعاب التصويب من منظور الشخص الأول عن الجزء الجديد من السلسلة التي تدور أحداثها في روسيا بعد حادثة نووية أدت إلى دمار العالم وظهور كائنات غريبة.

وفي هذه اللعبة، يظهر للمرة الأولى بطل جديد يتحدث بصوته، وهو ما لم يكن يحدث في الأجزاء السابقة، ويؤكد الاستوديو المطور أن هذا الجزء سيأتي بقصة سوداوية للغاية، ولكن لم يُكشف بعد عن موعد صدورها.

لعبة "تومب رايدر: ليغاسي أوف أتلانتس" (Tomb Raider: Legacy of Atlantis)

تعيد هذه اللعبة تخيل مغامرات لارا كروفت الشهيرة من عام 1996 ولكن بمستوى رسومي معاصر يعتمد بشكل رئيسي على محرك "أنريل إنجن 5" (Unreal Engine 5) مع تغيير كامل لأسلوب اللعب وجعله أحدث.

كما أضاف الاستوديو مجموعة من الأشياء الجديدة التي تحسن من اللعبة وتجعلها أقرب إلى النسخة الكلاسيكية، ولكن بروح أكثر حداثة.

ولا يوجد بعد موعد متوقع لطرح اللعبة، وهي تأتي من "استوديو أمازون للألعاب".

لعبة "فانتوم بليد زيرو" (Phantom Blade Zero)

أثارت هذه اللعبة اهتمام المستخدمين بشكل كبير خلال الأشهر الماضية وعقب الكشف عنها للمرة الأولى في مايو/أيار 2023، فهي تمزج بين عدة أساليب لعب وقتال فريدة من بينها الكونغ فو والعوالم المستقبلية.

وتبتعد اللعبة عن أسلوب اللعب الذي يشبه ألعاب "دارك سولز" لتتبنى أسلوب لعب مختلفا خاصا بها يمزج بين الألعاب المختلفة، ويشير تقرير موقع "دبليو سي سي إف تيك" إلى أن اللعبة ستكون إحدى أفضل ألعاب المغامرة لهذا العام والجيل الحالي للمنصات.

ويُتوقع أن تصدر اللعبة في سبتمبر/أيلول المقبل على الحاسب الشخصي وأجهزة "بلاي ستيشن 5".