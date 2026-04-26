وداعا سيري التي نعرفها.. القصة الكاملة لتحالف آبل وغوغل الجديد

في لحظة لم يعتقد أحد أنها من الممكن أن تحدث، صدمت شركة آبل الجميع بإعلانها عن تحول جذري يدمج محرك البحث والذكاء الاصطناعي من غوغل في صميم نظام تشغيلها "سيري"، فلم تعد "سيري" مجرد مساعد رقمي يحاول فهم الأوامر، بل أصبحت واجهة برمجية لأحد أقوى النماذج اللغوية في العالم، وهو جيميناي 2.5 برو (Gemini 2.5 Pro).

هذا التحالف، الذي تبلغ قيمته التقديرية مليار دولار سنويا، ينهي سنوات من محاولات آبل اللحاق بركب الذكاء الاصطناعي التوليدي بمفردها، معلنة بدء عصر جديد من "الواقعية التقنية"، والتحالفات التي تجاوزت صراعات المنافسة المحتدمة منذ سنوات بين الشركتين.

اللحظة التي تغير فيها كل شيء

في بيان مشترك صدر عن مدونة غوغل الرسمية بتاريخ 12 يناير/كانون الثاني من العام الحالي، نشرت الشركتان أنهما دخلتا في "تعاون متعدد السنوات يُبنى بموجبه الجيل القادم من نماذج آبل الأساسية على نماذج جيميناي وبنيتها السحابية". وأضاف البيان في حينها أن هذه النماذج "ستساعد في تشغيل مزايا ذكاء آبل المستقبلية، بما فيها نسخة أكثر شخصية من سيري ستصدر هذا العام".

واللافت كان في البيان جملة واحدة تكشف حجم الانعطافة التي رافقت الإعلان نفسه، وهي "بعد تقييم دقيق، خلصت آبل إلى أن تقنية غوغل توفر الأساس الأكثر قدرة لنماذج آبل الأساسية". هذه الجملة، بحسب ما أشارت إليه صحيفة بلومبيرغ الأمريكية، كانت تعني ضمنيا أن آبل جربت منافسين آخرين بمن فيهم أوبن إيه آي وأنثروبيك قبل أن تستقر على غوغل.

وأشارت تقارير أخرى نشرت في حينها، وتناولت الموضوع نفسه، إلى أن التقديرات المالية للصفقة تتراوح بين مليار و1.5 مليار دولار في العام وفق ما رصده المحرر مارك غورمان في بلومبيرغ، والذي كشف لاحقا أن تقنية الذكاء الاصطناعي المرخصة هي نموذج جيميناي مخصص من الجيل الثالث (Gemini 3)، والذي يعمل بـ 1.2 تريليون معامل (parameter)، مقارنة بـ 150 مليار معامل كانت تشغل نماذج آبل الداخلية للمعالجة السحابية، وفق ما نشره موقع تيك إنسايدر الأمريكي.

قوة تفوق سيري بـ8 أضعاف

سيري الجديدة التي انتقلت رسميا إلى نموذج غوغل المتقدم الذي يمتلك 1.2 تريليون معامل، أصبحت تعمل بقدرة كبيرة وفائقة، وهذا الانتقال أدى إلى قفزة نوعية في الأداء من ناحية:

دقة المهام المعقدة: ارتفع معدل نجاح سيري في تنفيذ الأوامر المتعددة الخطوات من 58% إلى 92%.

سرعة الاستجابة: بفضل تحسينات غوغل، تراجع وقت الاستجابة إلى أقل من 0.5 ثانية، وهو ضعف سرعة النسخة السابقة.

الوعي البصري المحسن: الميزة الأكثر إثارة هي "إدراك الشاشة"، حيث يمكن لسيري الآن تحليل ما يراه المستخدم على الشاشة سواء كان مقالا، أو صورة، أو تطبيقا وتقديم مساعدة فورية بناء على المحتوى البصري دون تدخل يدوي.

من "آي أو إس 26.4" إلى "آي أو إس 27"

ووفقا لتأكيدات المدير التنفيذي لغوغل كلاود، توماس كوريان، فإن التكامل يتم عبر مراحل مدروسة:

المرحلة الحالية (ربيع 2026): إطلاق نظام آي أو إس 26.4 الذي يقدم سيري بهيكلية جيميناي بتقنية العلامة البيضاء (White-labeled)، حيث تختفي علامة غوغل التجارية تماما خلف واجهة آبل المعهودة.

المرحلة القادمة (خريف 2026): مع إطلاق آي أو إس 27، ستتحول سيري إلى "وكيل ذكي" قادر على إدارة محادثات مستمرة تصل إلى 20 جولة مع الاحتفاظ الكامل بالسياق التاريخي للمحادثة.

معادلة الخصوصية.. "العقل لغوغل والبيانات لآبل"

كحال كل الاتفاقات بين الشركات الكبرى، شكلت الخصوصية العقبة الأكبر في هذا الاتفاق، ولحل هذه المعضلة، اعتمدت آبل بنية برايفيت كلاود كومبيوت (Private Cloud Compute – PCC). وبحسب التقارير، فإن البيانات تعالج وفق البروتوكولات التالية:

تشفير الطرفين: البيانات التي ترسل لنموذج جيميناي تجرد من أي معرفات شخصية عبر إخفاء الهوية (Anonymization).

المعالجة في الذاكرة المؤقتة: لا يتم تخزين الاستفسارات على خوادم غوغل، ويحظر على غوغل تعاقديا استخدام بيانات مستخدمي آبل لتدريب نماذجها المستقبلية.

مستقبل "السيادة الذكية"

ويرى المحللون أن هذا التحالف هو اعتراف ضمني بأن امتلاك "التوزيع" أهم من امتلاك "النموذج" نفسه. إذ يقول دان آيفز، محلل الشؤون التقنية في شركة ويدبوش (Wedbush) الأمريكية، إن "هذا التحالف ليس مجرد صفقة تجارية، بل هو حجر زاوية لتسريع إستراتيجية آبل في الذكاء الاصطناعي حتى عام 2030".

بينما لخص الخبير التقني ديباك غوبتا التعاون بين آبل وغوغل قائلا "لقد فازت غوغل بالانتشار، وفازت آبل بالذكاء دون التضحية بسمعتها في الخصوصية، فهذا العام لم يعد السؤال من لديه أفضل ذكاء اصطناعي؟ بل من لديه أفضل تكامل مع حياة المستخدم اليومية؟"،

وبهذا التحول تغلق آبل صفحة المساعد الشخصي التقليدي، لتفتح فصلا جديدا يكون فيه "آيفون" هو النافذة الأقوى لقدرات غوغل الهائلة، مغلفة بوعود آبل الأمنية الصارمة.