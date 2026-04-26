رسميا.. "إكس شات" متاح الآن لمستخدمي "آي أو إس" بميزات خصوصية متقدمة

أعلنت شركة "إكس كورب" رسميا عن إطلاق تطبيقها المستقل للمراسلة "إكس شات" (XChat) على نظام التشغيل آي أو إس، وهي الخطوة التي وصفها مراقبون بأنها "إعلان استقلال" لقطاع المراسلة عن منصة التواصل الاجتماعي الأم، وتأتي في لحظة فارقة من تاريخ التحولات الرقمية.

ولا يُعدّ هذا الإطلاق مجرد إضافة لتطبيق دردشة جديد في سوق مشبع، بل تجسيد لرؤية الرئيس التنفيذي للشركة، إيلون ماسك الطموحة نحو "تطبيق كل شيء"، ومحاولة مباشرة لكسر احتكار تطبيقات المراسلة التقليدية التي هيمنت على المشهد لسنوات طويلة.

ما وراء "تطبيق كل شيء"

لم يكن قرار فصل المراسلة الخاصة بـ "إكس" في تطبيق مستقل وليد صدفة، فبحسب التقارير التي نُشرت فإن هذا القرار جاء نتيجة إستراتيجية مدروسة تهدف إلى معالجة العيوب الهيكلية في تطبيقات التواصل الاجتماعي التقليدية.

ووفقا للتقارير فإن فريق التطوير في "إكس" يدرك أن المستخدم المعاصر يبحث عن "الخصوصية الهادئة"، فبينما تمثل منصة "إكس" الميدان العام للنقاش والمواجهات الفكرية، يمثل "إكس شات" الغرفة المغلقة التي تتطلب معايير أمان مختلفة تماما.

لكن الدافع الرئيسي لهذا الإطلاق يكمن في رغبة ماسك في سحب البساط من تحت أقدام منصات مثل واتساب وتليغرام، حسب ما صدرت عنه تصريحات سابقة، وإن لم تحمل كلاما مباشرا، فمن خلال تقديم تطبيق يركز حصريا على المحادثات، يُزال التشتيت الناتج عن الإشعارات والأخبار، مما يمنح المستخدم تجربة تواصل نقية.

بالإضافة إلى ذلك، يهدف "إكس شات" إلى معالجة أزمة الثقة التي تعاني منها تطبيقات المراسلة التابعة لشركات الإعلانات الكبرى، حيث يروج ماسك لمنصته الجديدة كنموذج لا يعتمد على بيع بيانات المستخدمين أو تتبع تحركاتهم الرقمية لأغراض تسويقية، أما من الناحية التقنية، فيمثل "إكس شات" قفزة نوعية في هندسة التطبيقات الأمنية، لأنه بُني بلغة برمجة قوية.

أما قلب المنصة، فيعمل ببروتوكول التشفير التام (End-to-End Encryption) بشكل افتراضي لجميع المحادثات والمكالمات الصوتية والمرئية، وهذا التشفير يعني أن مفاتيح فك الشفرة تُخزَّن فقط على أجهزة المستخدمين، مما يجعل الوصول إلى محتوى الرسائل مستحيلا حتى بالنسبة للمهندسين داخل شركة "إكس" أو الجهات الحكومية المطالبة بالبيانات.

ولتعزيز هذه الحماية، قدّم التطبيق ميزات متقدمة مثل نظام "منع لقطات الشاشة" (Screenshot Blocking)، الذي يعطل وظيفة التقاط الشاشة داخل التطبيق أو يرسل تنبيها فوريا للطرف الآخر، بالإضافة إلى خاصية "الرسائل ذاتية التدمير" التي تُمكّن المستخدمين من ضبط مؤقت لحذف البيانات بشكل نهائي من كلا الجهازين ومن خوادم الشركة.

التخلي عن "رقم الهاتف" التقليدي

واحدة من أبرز نقاط القوة التي يراهن عليها "إكس شات" هي إلغاء الحاجة لربط الحساب برقم هاتف شخصي، وهي الثغرة التي لطالما كانت نقطة ضعف في تطبيقات مثل واتساب وسيغنال، فبدلا من ذلك، يعتمد التطبيق على نظام "الهوية الرقمية الموحدة" عبر حساب "إكس"، وهذا الربط يتيح للمستخدمين البدء في المراسلة فورا مع جهات الاتصال المتبادلة (Followers/Following) دون الكشف عن أرقام هواتفهم، مما يوفر طبقة من إخفاء الهوية لا تتوفر في معظم المنصات المنافسة.

كما يتضمن التطبيق تكاملا ذكيا مع مساعد الذكاء الاصطناعي غروك (Grok)، وهذا التكامل يتيح للمستخدمين طلب المساعدة في صياغة الرسائل الرسمية، أو ترجمة المحادثات فوريا بين اللغات، أو حتى تلخيص المحادثات الطويلة.

ومع ذلك، وحرصا على معايير الخصوصية، تظهر تنبيهات أمنية واضحة للمستخدم عندما تتدخل خوارزميات الذكاء الاصطناعي لمعالجة النصوص، لضمان أن المستخدم يدرك متى يتم فك تشفير البيانات مؤقتا لأغراض المعالجة الذكية.

التوفر والانتشار

يتوفر "إكس شات" حاليا وبشكل حصري لمستخدمي نظام "آي أو إس" عبر متجر تطبيقات آبل، ويتطلب تشغيله إصدارات حديثة لضمان التوافق مع تقنيات الأمان الحيوية مثل "فيس آي دي" و"تاتش آي دي".

وبالرغم من غياب التطبيق عن متجر "غوغل بلاي" حاليا، فإن المصادر التقنية المطلعة تشير إلى أن نسخة الأندرويد تمر حاليا بمراحل الاختبار النهائية، ومن المتوقع إطلاقها رسميا في الربع الأخير من العام الحالي، وهذا الجدول الزمني يعكس إستراتيجية "آبل أولا" التي تتبعها العديد من التطبيقات التي تركز على فئة المستخدمين ذوي الدخل المرتفع أو المهتمين بالخصوصية بشكل أكبر.

صراع الثقة والتقنية

منذ اللحظات الأولى لإطلاق التطبيق، انقسمت آراء المجتمع التقني إلى معسكرين واضحين. ففي المعسكر الأول، يرى المؤيدون أن "إكس شات" هو الحل الأمثل لمشكلة "الضجيج الرقمي"، حيث أشاد الكثيرون بواجهة المستخدم البسيطة التي تخلو تماما من الإعلانات ومنشورات "الترند" المزعجة، كما حظيت ميزة جودة المكالمات الصوتية المشفرة بإشادات واسعة، معتبرين إياها منافسا قويا لجودة "فيس تايم" ولكن بمعايير خصوصية أكثر شمولا.

في المقابل، تبنى خبراء الأمن والمراقبون موقفا أكثر حذرا، حيث كان النقد الأساسي عندهم يتركز حول "البيانات الوصفية" (Metadata)، فبينما تكون محتويات الرسائل مشفرة، تظل معلومات مثل من تحدث مع من؟ وفي أي وقت؟ ومن أي موقع؟ مرتبطة بحساب "إكس" الأساسي، وهذا الربط، وفقا للمراقبين، قد يتيح للشركة بناء ملفات تعريفية عن سلوك المستخدمين حتى دون قراءة رسائلهم.

كما أشار محللون إلى أن التحدي الأكبر الذي يواجه "إكس شات" ليس تقنيا، بل هو "تأثير الشبكة"، حيث سيكون من الصعب إقناع المستخدمين العاديين بمغادرة مجموعات العائلة والعمل على واتساب للانتقال إلى منصة جديدة، مهما بلغت درجة أمانها.

مستقبل المراسلة في عصر "إكس"

بحسب الخبراء فإن "إكس شات" يمثل مقامرة كبرى من إيلون ماسك لإعادة تشكيل الطريقة التي نتواصل بها، فمن خلال دمج الأمان البرمجي الصارم مع رؤية "التطبيق الشامل"، يحاول ماسك خلق نظام بيئي مغلق يوفر الأمان والإنتاجية في آن واحد.

وسواء نجح التطبيق في إزاحة العمالقة أو ظل منصة "نخبوية" للصحفيين والمختصين، فإن إطلاقه يمثل تذكيرا مهما بأن معركة الخصوصية الرقمية لم تنتهِ بعد، وأن الابتكار في تشفير البيانات لا يزال هو العملة الأغلى في القرن الحادي والعشرين.