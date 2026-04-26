ثورة النظارات الذكية.. هل انتهى عصر الهواتف؟

بعد قرابة عقدين من هيمنة الهاتف الذكي على تفاصيل حياتنا اليومية، أصبح من المألوف الآن رؤية شخص يمشي دون أن يمسك هاتفه مع خريطة شفافة تطفو أمام عينيه ترشده إلى وجهته. هذا المشهد ليس ضربا من الخيال العلمي، إنما واقع ملموس يتشكل اليوم مع وصول الهاتف إلى مرحلة التشبع الابتكاري، حيث لم تعد التحسينات التقليدية تثير دهشة المستخدمين.

وتفرض النظارات الذكية نهاية عصر الهواتف واستقبال عصر الشاشات التي تنتقل من الجيوب إلى الأعين لتعيد تشكيل التفاعل الإنساني مع العالم الرقمي بشكل جذري.

بدايات غوغل

من غير الممكن الحديث عن ثورة النظارات الذكية دون العودة إلى عام 2013، عندما أطلقت غوغل نظارة "غوغل غلاس" (Google Glass)، التي مثلت أول محاولة جادة لجلب الحوسبة القابلة للارتداء إلى وجه المستخدم.

وكانت النظارة سابقة لعصرها واعتبرها الكثيرون قفزة نوعية، لكن السعر كان مرتفعا، وعانت من عيوب تقنية، مثل السخونة المفرطة والبطارية الضعيفة، مع افتقار النظارة إلى مشكلة واضحة لتحلها. وواجهت غوغل رفضا اجتماعيا كبيرا ومخاوف متعلقة بالخصوصية بسبب الكاميرا التي اعتبرها البعض انتهاكا للخصوصية، فضلا عن تصميمها الذي بدا غريبا وغير مريح.

وتعرضت النظارة لفشل تجاري ذريع، وسرعان ما اختفت من الأسواق الاستهلاكية، لكنها انتقلت إلى قطاع المؤسسات. وحققت النظارة نجاحا في المصانع وغرف العمليات الجراحية، وأثبتت قيمة فكرة الحوسبة الحرة اليدين في سياقات معينة، واستمر استخدامها في المؤسسات حتى توقف بيعها رسميا في عام 2023.

وبعد عقد من ذلك الإخفاق، عادت النظارات الذكية للظهور من جديد، لكن مع الابتعاد عن التصميمات الغريبة، والاتجاه نحو دمج التكنولوجيا داخل إطارات تقليدية، حيث تعلمت الشركات أن المستخدم يريد نظارة تقليدية ذكية وليس حاسوبا قابلا للارتداء.

ويعزى النجاح التجاري الحالي لنظارات "ميتا راي بان" (Meta Ray-Ban)، إلى تقبل الجمهور للفكرة بالتزامن مع تغير الثقافة العامة التي أصبحت معتادة على التصوير المستمر والتوثيق الرقمي للحياة اليومية.

كما أن النظارة نفسها أصبحت خفيفة الوزن، وأنيقة التصميم، وتنفذ وظائف محددة، إلى جانب نضوج تقنيات الذكاء الاصطناعي، وتحسن دقة الشاشات الشفافة. ونتيجة لذلك، باعت ميتا أكثر من 7 ملايين وحدة في عام 2025 وحدها (3 أضعاف المبيعات السابقة)، وسرَّعت آبـل تطوير نموذجها، في ظل تحول النظارة الذكية إلى جهاز مفيد في الحياة اليومية.

من الحوسبة المكانية إلى النظارات الذكية

دخلت أبل المضمار بقوة عبر نظارة "فيجين برو" (Vision Pro)، حيث قدمت ما أسمته حاسوبا مكانيا يوفر تجربة غامرة تمزج بين الواقع المادي والافتراضي بدقة كبيرة بفضل المعالجات الفائقة القوة والشاشات ذات الدقة العالية مع زمن انتقال بيانات يقل عن 12 ملّي ثانية لمنع الشعور بالغثيان.

ورغم تفوقه التقني، ظل الجهاز محدود الانتشار، وواجه انتقادات بسبب وزنه الثقيل وتكلفته العالية وعزله المستخدم عن العالم. إلا أن أبل بدأت تحوّل استراتيجيتها من التركيز على فيجين برو إلى نظارات ذكية خفيفة تعتمد على الذكاء الاصطناعي والتكامل مع آيفون.

وتشير التغييرات التقنية والبرمجية في نظام التشغيل "فيجين أو إس" (visionOS) إلى أن فيجين برو لم تكن إلا مختبرا متنقلا يهدف إلى مساعدة أبل في الوصول إلى نظارات ذكية خفيفة الوزن. وتعتمد أبل في هذا التحول على الذكاء الاصطناعي الصوتي والكاميرات العالية الدقة والتكامل مع هواتف آيفون لمعالجة البيانات، في حين تصبح النظارة مجرد واجهة بصرية، مما يقلل من حجمها وحرارتها.

وتسعى أبل إلى أن تكون نظاراتها هي الطريقة الافتراضية لاستقبال الإشعارات والرد على الرسائل والحصول على ترجمة فورية وتلقي توجيهات الملاحة دون الحاجة لإخراج آيفون من الجيب.

ميتا تراهن على الواقعية

على الضفة الأخرى، تتقدم ميتا بخطوات جريئة في ظل فلسفتها التي تتسم بالواقعية الشديدة، حيث تقدم نظارة بشكلها التقليدي مدعومة بالذكاء الاصطناعي الذي يستطيع توفير معلومات فورية عن المعلم الذي تقف أمامه أو ترجمة قائمة الطعام بمجرد النظر إليها، مما يجعله رفيقا رقميا غير مرئي.

وتجلت هذه الفلسفة من خلال نسخة "ميتا راي بان ديسبلاي" (Meta Ray-Ban Display)، التي توفر شاشة مدمجة صغيرة في العدسة اليمنى تعرض الإشعارات والرسائل والمعلومات والنصوص والترجمة والملاحة مباشرة أمام العين. وتستطيع التحكم بها عبر الإيماءات من خلال نظام التحكم العصبي الموجود ضمن السوار الذي يرتديه المستخدم الذي يقرأ النبضات الكهربائية في عضلات المعصم، مما يتيح التمرير بين التطبيقات والنقر على الأزرار الافتراضية وكتابة الرسائل بمجرد تحريك الأصابع، دون الحاجة لتحريك اليد في الهواء.

ويحل هذا الابتكار مشكلة الإحراج الاجتماعي المرتبطة بالتفاعل مع الأجهزة القابلة للارتداء، ويجعل التواصل مع التكنولوجيا أمرا طبيعيا وغير مرئي للآخرين. ويتجلى الطموح الحقيقي للشركة في "أوريون" (Orion)، وهو نموذج أولي لنظارة واقع معزز خفيفة الوزن يهدف إلى دمج العالم الرقمي بالواقعي عبر تقنية عرض متقدمة تظهر الصور والفيديوهات الرقمية الثلاثية الأبعاد بشكل كبير وواضح أمام عين المستخدم.

كما يتيح هذا النموذج رؤية تعابير الوجه، وعرض نوافذ افتراضية، وهو مدعوم بالذكاء الاصطناعي الذي يفهم السياق المادي، مثل اقتراح وصفة بناء على محتويات الثلاجة.

انتقال الشاشات من الجيوب إلى الأعين

يعد الانتقال من الهاتف إلى النظارة انقلابا في طريقة معالجة الدماغ للمعلومات، إذ يتطلب الهاتف قطع اتصالك البصري مع العالم لتنظر إلى الشاشة عندما تصلك رسالة نصية، أما في عالم النظارات الذكية، فإن الرسالة تطفو بجانب وجه الشخص الذي تتحدث إليه بطريقة تعزز الواقع دون فصلك عنه.

ومن الناحية العلمية، يميل العقل البشري لتفضيل التفاعل الطبيعي، وبالتالي فإن وضع المعلومات في خط البصر المباشر يعد المسار الطبيعي لتطور الواجهات من لوحة المفاتيح، إلى الفأرة، ومن ثم اللمس، وصولا إلى النظر والإيماء.

ويفتح هذا التراكب الرقمي آفاقا غير مسبوقة للإنتاجية، حيث يستطيع المهندس رؤية مخططات الأنابيب خلف الجدار، ويتتبع الجراح العلامات الحيوية للمريض دون أن يرفع عينيه عن الجرح. ويرى الرئيس التنفيذي لشركة ميتا مارك زوكربيرغ، أن النظارات الذكية قد تحل الكثير من وظائف الهاتف تدريجيا لأن وجود شاشة دائمة أمام العين أكثر كفاءة من تفقّد الجيب باستمرار، كما أن الذكاء الاصطناعي السياقي يقلل الحاجة إلى اللمس أو الكتابة.

ومع ذلك، لا يزال الاستبدال الكامل بعيدا، بسبب التعقيد الهندسي للعدسات، إلى جانب مشكلة البطارية والتكلفة والاعتماد على الهاتف أو السحابة للمعالجة الثقيلة.

التأثير في التفاعل الاجتماعي اليومي

تعد النظارات الذكية سلاحا ذا حدين في التفاعل الاجتماعي، إذ إنها تحافظ على التواصل البصري وتلغي الحاجة للإمساك بالهاتف، كما تكسر حواجز اللغة عبر الترجمة الفورية، وتساعد ذوي الاحتياجات الخاصة كضعاف السمع والمكفوفين عبر الوصف الصوتي والنصي للمحيط.

ولكنها تثير في الوقت نفسه قلقا بشأن إمكانية الفصل بين الواقعين، وزيادة تشتت الانتباه البصري، ومخاوف الخصوصية المتعلقة بالكاميرا التي تعمل دائما، والمراجعة البشرية للبيانات المسجلة، إلى جانب إمكانية تزييف الواقع، لأن كل ما نراه يمر عبر طبقات رقمية، مما يفقدنا القدرة على التمييز بين ما هو حقيقي وما هو مضاف.

كما لا تخلو الثورة من عقبات، فعلى سبيل المثال، تستهلك النظارات الذكية طاقة كبيرة لتوليد الصور العالية الدقة ومعالجة بيانات الذكاء الاصطناعي، ولا تزال البطاريات الحالية إما ثقيلة أو ضعيفة الأمد.

ويسبب ارتداء جهاز على الوجه لساعات طويلة إجهادا بصريا وحملا ثقيلا لا يقارن براحة حمل الهاتف، كما لا يزال الكثيرون ينظرون للتقنيات القابلة للارتداء على الوجه كشيء دخيل. ويمثل الهاتف المصرف ومفتاح السيارة والكاميرا الاحترافية، ولم تصل النظارات الذكية بعد إلى مرحلة الضرورة التي تجعل المستخدم يتخلى عن شاشته اللمسية المألوفة.

ختاما، فإن عصر الهاتف الذكي لم ينته بعد، بل بدأ يدخل مرحلة الشيخوخة التقنية، ويشير المستقبل القريب إلى تحول الهاتف تدريجيا إلى وحدة معالجة مركزية موجودة في الجيب تتولى العمل الشاق وترسل النتائج إلى النظارة التي تصبح واجهتنا للتفاعل مع العالم.