5 إضافات لا غنى عنها في "كروم"

يملك متصفح "غوغل كروم" مجموعة كبيرة من الإضافات المتنوعة التي تضيف الكثير من المزايا الجديدة للمتصفح، وهي جميعا متاحة للتحميل مباشرة من خلال متجر الإضافات الخاص بالمتصفح.

ولكن بسبب وجود العديد من الإضافات لمتصفح "كروم" وتنوعها، تختفي العديد من هذه الإضافات ويصبح الوصول إليها أمرا صعبا، وبالتالي، يجهل العديد من المستخدمين مجموعة من الإضافات المميزة والبارزة التي يمكن استخدامها مع المتصفح وتضيف له مزايا رائدة.

وفيما يلي قائمة بأفضل الإضافات المجانية التي يمكن تحميلها في "غوغل كروم" واستخدامها معه، مع الإشارة إلى أن هذه الإضافات تعمل أيضا مع أي متصفح آخر يعتمد على نواة "كروميوم" بشكل مباشر.

إضافة "تيرن أوف ذا لايتس" أو (أطفئ الإنارة)

يمكن التفكير في إضافة "تيرن أوف ذا لايتس" (Turn Off the Lights) على أنها نسخة مختلفة من الوضع المظلم الشهير الموجود في العديد من أنظمة التشغيل والتطبيقات، ولكن بدلا من أن يغيّر الألوان لتصبح سوداء، فإنه يضيف طبقة ظليّة فوق محتويات صفحات الفيديو.

وبشكل يشبه السينما، فإن هذه الإضافة تجعل الجزء الذي يعرض مقطع الفيديو فقط هو المضيء، بينما بقية الصفحة مظلمة كأن فوقها طبقة ظل تجعل التركيز ينصبّ على أداة عرض الفيديو والفيديو الذي يعمل مباشرة.

وتملك الإضافة أكثر من 33 ألف تقييم في متجر "كروم" مع متوسط تقييمات وصل إلى 4.6/5، مما يؤكد ثقة المستخدمين فيها وأهميتها حسبما جاء في تقرير موقع "زيد نت" التقني الأمريكي.

إضافة "أوتو ميوت"

انتشر مؤخرا استخدام أدوات تشغيل الفيديو التي تعمل بشكل تلقائي عند فتح أي موقع أو صفحة تزورها، وفي أحيان كثيرة تسبب هذه الصفحات إزعاجا للمستخدم الذي يتصفح الإنترنت.

لذلك يرشح موقع "زيد نت" إضافة "أوتو ميوت" (AutoMute) التي تعمل بشكل تلقائي على إيقاف التشغيل التلقائي للأصوات التي تعمل آليا عند الدخول إلى صفحة جديدة، كما أنها تمنح المستخدم القدرة على اختيار مجموعة من المواقع التي تعمل بشكل تلقائي.

إضافة "مونيكا" للذكاء الاصطناعي

وقع اختيار "غوغل" في نهاية عام 2025 على إضافة "مونيكا" (Monica) التي تتيح للمستخدمين الوصول إلى مزايا الذكاء الاصطناعي بشكل مباشر من خلال متصفح "كروم"، وذلك لتكون ضمن قائمة أفضل الإضافات الموجودة في المتصفح.

وتتيح الأداة للمستخدمين الوصول إلى العديد من مزايا الذكاء الاصطناعي، بدءا من توليد النصوص والرد على رسائل البريد الإلكتروني وحتى توليد الصور ومقاطع الفيديو.

وتمتاز الأداة بأنها تجعل المستخدمين قادرين على استخدام أي نموذج ذكاء اصطناعي يفضلونه، إذ إنها تدعم الاتصال مباشرة مع أكبر نماذج الذكاء الاصطناعي مثل "شات جي بي تي" و"جيميناي".

إضافة "إي جوي" لتعلم اللغة

وتضمنت قائمة غوغل لأفضل الإضافات في متصفح "كروم" أيضا إضافة تدعى "إي جوي" (eJOY)، وهي إضافة مخصصة تسهل على المستخدمين تعلم اللغات المختلفة أثناء التصفح.

وتعرض الأداة ترجمة مزدوجة للنصوص ومقاطع الفيديو التي تظهر في الأداة، إلى جانب قاموس فيديو يعرض مقاطع لشرح الكلمات والمفاهيم الصعبة.

وهي تضم مكتبة واسعة من الصور المتحركة والثابتة التي تشرح المعاني المختلفة أيضا وتبسط وصولها للمستخدمين، وهي تعمل مع جميع المواقع الشهيرة والبارزة مثل "يوتيوب" و"نيتفلكس" وحتى ملفات "بي دي إف".

إضافة "ستاي فوكاسد" لتعزيز التركيز

إحدى أبرز المشكلات التي يواجهها مستخدمو "كروم" والإنترنت بشكل عام هي التشتت المستمر نتيجة وجود العديد من الأشياء التي قد تسرق الانتباه عبر الإنترنت.

وتعمل إضافة "ستاي فوكاسد" (StayFocused) على حل هذه المشكلة، وذلك عبر إضافة قائمة من المواقع التي لا يمكن للمستخدم الوصول إليها أثناء ساعات محددة خلال اليوم.

وتبدو آلية عمل الإضافة بسيطة للغاية، ولكنها محورية لزيادة التركيز أثناء العمل وتعزيز الإنتاجية عبر الإنترنت، حسب تقرير موقع "بي سي ورلد" التقني الأمريكي.