هل يسحب الذكاء الاصطناعي البساط من تحت "الفأرة" و"لوحة المفاتيح"؟

منذ أن أمسك الإنسان البدائي بقطعة من الفحم ليرسم على جدران الكهوف، كانت "الأداة" هي الجسر الوحيد الذي يعبُر من خلاله العقل البشري إلى الواقع المادي. وفي تاريخ الحوسبة الحديث، لم تكن لوحة المفاتيح والفأرة مجرد ملحقات بلاستيكية، بل كانتا الحجر الذي فك شفرة التواصل بين ذكاء الإنسان ومنطق الآلة الجامد.

وعلى مدار أربعة عقود، تكيف البشر مع "لغة الآلة"، فتعلموا الضغط على أزرار معينة لنقل أفكارهم، وأتقنوا تطويع معاصمهم لتحريك مؤشر على شاشة ثنائية الأبعاد. كان هذا العصر يُعرف بـ"عصر التكيف البشري مع التكنولوجيا"، حيث كانت السيادة فيه لـ"النقر" و"الكتابة" كوسيلة وحيدة لفرض الإرادة على المعالجات السيليكونية.

لكن اليوم، يقف العالم أمام لحظة تاريخية فارقة تشبه اللحظة التي استبدل فيها الإنسان المحراث اليدوي بالمحرك البخاري. فهو يغادر عصر "الأدوات الوسيطة" ليدخل عصر "التواصل المباشر". فمع صعود الذكاء الاصطناعي التوليدي، لم يعد الحاسوب بحاجة لتُملي عليه "كيف" ينفذ المهمة عبر لوحة المفاتيح، بل أصبح ينتظر أن تخبره "ماذا" تريد فقط. فالبساط الذي يُسحب اليوم من تحت "الفأرة" هو إعلان عن نهاية حقبة الوساطة الميكانيكية وبداية عصر السيادة الذهنية.

من الواجهات الرسومية إلى الواجهات اللغوية

يرى المحلل التقني الشهير في منصة ستراتيشيري (Stratechery) الأمريكية بن ثومبسون أن العالم ينتقل من عصر الواجهة الرسومية (GUI) إلى عصر الواجهة اللغوية (LUI). ففي العصر السابق، كان على المستخدم أن يحفظ مكان الأزرار والوظائف داخل البرامج المعقدة مثل "فوتوشوب" أو "إكسل".

لكن اليوم، وبفضل النماذج اللغوية الكبيرة مثل "جي بي تي 4 أو" (GPT-4o) و"جيميناي 1.5 برو" (Gemini 1.5 Pro)، أصبح الحاسوب هو من يحتاج إلى فهم لغتنا. إذ تشير تقارير شركة مايكروسوفت إلى أن ميزة كوبايلوت (Copilot) قللت من حاجة المستخدمين للتنقل عبر القوائم بنسبة تصل إلى 40% في بعض المهام المكتبية، إذ تُستبدل عشرات النقرات بأمر نصي واحد بسيط.

عصر "الوكلاء" وتحرير اليدين

التطور الأبرز في عامي 2025 و2026 هو ظهور "الوكلاء المستقلين". فوفقا لدراسة صادرة عن مؤسسة غارتنر الأمريكية للأبحاث، فإن مستقبل الحوسبة سيعتمد على "الوكلاء الذين يرون الشاشة".

على سبيل المثال، أعلنت شركة أوبن إيه آي (OpenAI) عن تطوير ميزات تسمح للذكاء الاصطناعي بأتمتة سطح المكتب، هذا يعني أن الذكاء الاصطناعي يمكنه "رؤية" الأيقونات وتحريك الفأرة "افتراضيا" لتنفيذ مهام معقدة مثل حجز رحلة طيران أو تنظيم ملفات المحاسبة، دون أن يلمس المستخدم الفأرة الحقيقية، فهنا، تصبح الفأرة أداة للمراقبة لا للتنفيذ.

الحوسبة المكانية والمدخلات البيومترية

لا يقتصر التهديد على الذكاء الاصطناعي البرمجي فحسب، بل يمتد إلى العتاد، فمع إطلاق نظارات الواقع المختلط مثل آبل فيجن برو (Apple Vision Pro)، استُبدلت الفأرة بتقنيات تتبع العين (Eye Tracking) والإيماءات اليدوية.

وتؤكد تقارير مختبرات ميتا رياليتي لابس (Meta Reality Labs) أن دمج الذكاء الاصطناعي مع الحساسات الحركية يجعل الاستجابة للأوامر أسرع من حركة اليد على لوحة المفاتيح. في هذا السياق، تصبح "النظرة" هي "النقرة"، وتصبح "الإيماءة" هي "التمرير".

ثورة الأجهزة "بلا شاشات"

ظهرت أجهزة مثل إيه آي بين (Ai Pin) من شركة هيومان (Humane) الأمريكية وجهاز "رابت آر 1" (Rabbit R1) كأولى المحاولات التجارية لإلغاء لوحة المفاتيح تماما. تعتمد هذه الأجهزة على مفهوم "العمل القائم على النية" (Intent-based computing).

ووفقا لمراجعات تقنية في مجلة وايرد (Wired) الأمريكية، فإن هذه الأجهزة تراهن على أن المستقبل هو "الصوت أولا". فبدلا من كتابة رسالة بريد إلكتروني طويلة، يصوغها الذكاء الاصطناعي بناء على سياق محادثاتك السابقة، وما عليك سوى إعطاء إشارة الموافقة.

لماذا لن تختفي الأدوات التقليدية "تماما"؟

رغم هذا الزحف، هناك إجماع بين الخبراء في "إم آي تي تكنولوجي ريفيو" (MIT Technology Review) على أن لوحة المفاتيح والفأرة ستتحولان إلى "أدوات تخصصية" بدلا من أدوات عامة، وذلك لعدة أسباب:

– الدقة: في مجالات البرمجة المكثفة، والمونتاج السينمائي، والتصميم الهندسي سي إيه دي (CAD)، تظل الفأرة أداة لا يمكن منافستها في الدقة المجهرية.

– عامل الخصوصية: تظل "الكتابة الصامتة" على لوحة المفاتيح هي الحل الأمثل في المكاتب المفتوحة، حيث لا يرغب المستخدم في إلقاء أوامر صوتية أمام الغرباء.

– التغذية الراجعة اللمسية: البشر يميلون فطريا للأدوات المادية التي تعطيهم شعورا بالسيطرة، وهو ما تفتقده الواجهات الصوتية.

ويرى المراقبون أن العالم لا يشهد وفاة لوحة المفاتيح والفأرة، بل يشهد "تقاعدهما" عن المهام الشاقة واليومية. والبساط يُسحب فعليا من تحت الاستخدام العام، ليترك للمحترفين فقط.

كما يقول الرئيس التنفيذي لمايكروسوفت ساتيا ناديلا، إن "الذكاء الاصطناعي هو الطيار الآلي الذي سيجعلنا نتوقف عن القلق بشأن كيفية تشغيل الآلة، لنركز فقط على ما نريد إنجازه". وفي هذا العالم الجديد، ستكون "فكرتك" هي المحرك، و"لغتك" هي لوحة المفاتيح الجديدة.