بعد 6 سنوات من الإعلان عنها.. هل تحقق لعبة "براغماتا" النجاح؟

طرحت شركة "كابكوم" في الأيام الماضية أحدث ألعاب القصة الجديدة التابعة لها تحت اسم "براغماتا" وذلك بعد الإعلان عنها بأكثر من 5 أعوام تقريبا، إذ كانت تعد من الألعاب المنتظرة بشدة للشركة اليابانية الشهيرة.

وتعد لعبة "براغماتا" من العناوين الجديدة المبتكرة التي تحاول بها "كابكوم" العودة للريادة في عالم الألعاب وإعادة نجاحاتها السابقة، وذلك بدلا من إعادة طرح أجزاء جديدة من الألعاب السابقة الناجحة لها.

وتجدر الإشارة إلى أن لعبة "براغماتا" قد عانت من تأجيلات كثيرة خلال السنوات الماضية أدت لتأجيل طرحها عدة سنوات، إذ كان يجب أن تصدر قبل هذا الوقت.

وتواجه مثل هذه الألعاب عادة تحديا شرسا في محاولة إثبات نفسها للاعبين وجذب المستخدمين، وحتى إثبات أنها كلعبة ناجحة وقادرة على المنافسة وسط العناوين والأسماء الأخرى البارزة، فهل نجحت لعبة "براغماتا" في هذا الأمر؟

قصة مختلفة وفريدة

تتبنى لعبة "براغماتا" قصة مختلفة ومستقبلية للغاية، إذ تدور أحداثها في قاعدة قمرية مصممة لاختبار تقنيات الطباعة ثلاثية الأبعاد والأشياء التي يمكن القيام بها باستخدام هذه التقنية، وتحديدا مادة "لونافيلامينت" التي تتواجد بكثرة في القمر.

ولكن بشكل مفاجئ، تتوقف المحطة عن العمل ويحتاج أحد مهندسي الفريق الأرضي لزيارتها حتى يكتشف سبب توقفها عن العمل.

وتؤكد مراجعة صحيفة "غارديان" (The Guardian) البريطانية للعبة أن اللحظات الأولى للعبة تتسم بجو من الكآبة الحزينة الآسرة، وذلك بفضل الممرات التي تقود إلى المختبرات المهجورة والمعدات نصف المطبوعة التي تقف جامدة في مكانها.

ويكتشف بطل اللعبة بشكل مفاجئ أن كل الباحثين في المحطة قد لاقوا حتفهم في ظروف غامضة، لتبدأ الروبوتات الأمنية في مهاجمة بطل اللعبة قبل أن تنقذه "براغماتا"، وهي آلة صممت على شكل طفلة تبلغ من العمر 6 سنوات تعمل لمساعدة الباحثين في المعمل.

وتبدأ بعد ذلك تجربة اللعبة في الانكشاف بشكل واضح مع الكثير من المفاجآت في القصة، فضلا عن أساليب اللعب المبتكرة التي تجمع بين الروبوتات الآلية الصغيرة وبطل اللعبة.

جحيم التطوير

دخلت لعبة "براغماتا" فيما يصفه محبو الألعاب وصحافتها بأنه جحيم التطوير، وهو مفهوم يشير إلى التأجيلات المستمرة التي تجعل اللعبة تظل في مرحلة التطوير لفترة أطول من المقرر لها.

ويؤكد تقرير نشره موقع "بي سي غيمر" (PC Gamer) التقني الأمريكي أن "براغماتا" مرت بهذا الأمر، إذ أُعلن عنها للمرة الأولى في عام 2020 تزامنا مع الإعلان عن الجيل الجديد من منصات الألعاب آنذاك، وهو "بلاي ستيشن 5".

وكان يُفترض أن تصدر اللعبة بالتزامن معه لتكون من ألعاب العام الأول لمنصات "بلاي ستيشن"، وأزمة التطوير المستمرة دفعت اللعبة بشكل كبير ليتم تأجيلها أكثر من مرة، في المرة الأولى تم تأجيلها إلى عام 2022، ثم عام 2024 وأخيرا لتصدر في عام 2026.

وأكد مخرج اللعبة تشو يونغ في مقابلة سابقة مع موقع "ذا غيمر" (The Gamer) التقني الأمريكي أنهم حاولوا تقديم تجربة جديدة في مختلف جوانب اللعب بما فيها نظام الاختراق الموجود بداخلها.

نجاح جماهيري ونقدي واسع

ورغم التأجيلات التي واجهتها لعبة "براغماتا"، إلا أنها انطلقت لتجد نجاحا جماهيريا ونقديا واسعا منذ الساعات الأولى لطرحها.

ونجحت اللعبة في كسر حاجز 86 درجة على كافة المنصات التي تصدر عليها، فضلا عن وصولها إلى تقييم مستخدمين تخطى 9 درجات.

كما استطاعت اللعبة خلال الأيام الأولى لطرحها تجاوز حاجز مليون نسخة مباعة حسب بيان "كابكوم" الصحفي، وهو ما يعد نجاحا كبيرا لعنوان يصدر للمرة الأولى.

ويشير تقرير موقع "ذا غيمر" إلى أن اللعبة تملك أكثر من 50 ألف لاعب متصل في آن واحد، وتصل في بعض الأحيان إلى 70 ألف لاعب، وهو ما يعكس الإقبال الواسع عليها من قبل المستخدمين.