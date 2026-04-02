الخبراء يطالبون "غوغل" بحظر مقاطع "النفايات الرقمية" الموجهة للأطفال

طالب أكثر من 200 خبير ومنظمة معنية بشؤون الأطفال من شركة غوغل الأمريكية بحظر مقاطع الفيديو المولدة بالذكاء الاصطناعي والتي تعرف باسم "النفايات الرقمية" (AI Slop) وتقييد وصولها إلى الأطفال عبر منصة "يوتيوب" ونسختها الخاصة بالأطفال "يوتيوب كيدز"، وذلك وفق تقرير وكالة "بلومبيرغ" الأمريكية.

والنفايات الرقمية هي محتوى منخفض الجودة ينتج بكميات كبيرة باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي، عادة ما تكون مكررة ومليئة بمشاهد غريبة أو هجينة وغير منطقية، وغالبا يكون هدفها جذب الانتباه أو المشاهدات أو الإعلانات أكثر من تقديم فائدة حقيقية.

وجاءت هذه المطالبات على شكل رسالة موحدة استقبلها الرئيس التنفيذي لمنصة "يوتيوب" نيل موهان وسوندار بيتشاي الرئيس التنفيذي لشركة "ألفابيت" المالكة للمنصة ومحرك بحث غوغل أمس الأربعاء.

وتضمنت الرسالة توقيعات العديد من خبراء السلامة النفسية والعقلية للأطفال من بينهم جوناثان هايدت مؤلف كتاب "الجيل القلق" الأكثر مبيعا في الفترة الماضية، فضلا عن منظمة "فيربلاي" (Fairplay) المعنية بشؤون الأطفال والتحالف الوطني للنهوض بصحة المراهقين والاتحاد الأمريكي للمعلمين حسب ما جاء في تقرير مجلة "فورتشن" الأمريكية.

واتهمت الرسالة "يوتيوب" ومن خلفها "ألفابيت" بأنها تتربح بشكل مباشر من هذه المقاطع والإعلانات التي تعرض بها، كون هذه المقاطع تجمع ملايين المشاهدات بشكل مستمر وفق التقرير.

ويخشى المدافعون عن سلامة الأطفال الذين وقعوا على هذه الرسالة من أن مقاطع الفيديو منخفضة الجودة المولدة بالذكاء الاصطناعي تؤثر بشكل كبير على دورة انتباه الأطفال وقدرتهم على التمييز بين الواقع والخيال حسب ما جاء في تقرير "بلومبيرغ".

وترى راشيل فرانز، مديرة برنامج "ازدهار الأطفال الصغار دون اتصال بالإنترنت" التابع لمنظمة "فيربلاي" وإحدى الموقعين على الرسالة أن ظاهرة مقاطع "النفايات الرقمية" يجب أن تتوقف، كما يجب محاسبة "يوتيوب" على الطريقة التي صممت بها المنصة والتي تدفع المستخدمين لقضاء المزيد من الوقت.

وأضافت في حديثها مع "فورتشن": "لا تعد مقاطع الفيديو التي يتم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي سوى تصعيد لعدد لا يحصى من المشاكل التي تواجهها منصة يوتيوب بالفعل فيما يتعلق بالتفاعل مع الأطفال على منصاتها"

وطالبت الرسالة بحظر مقاطع الفيديو المولدة بالذكاء الاصطناعي والموجهة للأطفال خصيصا في منصات "يوتيوب" و"يوتيوب كيدز" وعلى الأقل إضافة خيار يتيح لأولياء الأمور منع ظهور هذه المقاطع لأطفالهم وفق تقرير وكالة "أسوشيتد برس".

ومن جانبها، أكدت "يوتيوب" على لسان المتحدث الرسمي بوت بولوينكل أن المنصة تضع معايير مرتفعة للمحتوى الذي يتم ترشيحه للأطفال من خلال "يوتيوب كيدز" بما فيها المحتوى المولد بالذكاء الاصطناعي.

وأضاف بولوينكل في بيان رسمي قائلا: "نمنح الآباء خيار حظر القنوات بشكل كامل، فضلا عن أننا نولي أهمية قصوى للشفافية فيما يتعلق بالمحتوى المولد بالذكاء الاصطناعي"

وتتزامن هذه الرسالة مع إعلان "غوغل" استثمار مليون دولار في شركة "أنيماج"، وهي شركة مختصة في إنتاج مقاطع الفيديو للأطفال والرضع باستخدام الذكاء الاصطناعي حسب تقرير "أسوشيتد برس".