آبل تحول "سيري" إلى وكيل ذكاء اصطناعي في تحديثها المقبل

تختبر شركة آبل الأمريكية حاليا نسخة جديدة من "سيري" قادرة على التعامل مع أكثر من مهمة في الطلب الواحد بشكل مباشر، فيما يعد أكبر تحديث للأداة منذ صدورها قبل 15 عاما حسب تقرير وكالة "بلومبيرغ" الأمريكية.

وتطور الشركة هذه المزايا الجديدة كجزء من النسخة المحسنة من تطبيق المساعد الشخصي المعزز بالذكاء الاصطناعي والذي تنوي الكشف عنه في مؤتمر المطورين السنوي التابع لها، وذلك تزامنا مع الكشف عن أنظمة "آي أو إس 18" الجديدة.

وتتيح الميزة الجديدة للمستخدمين دمج أكثر من أمر معا، كأن يطلب المستخدم منها التأكد من حالة الطقس اليوم وتحديد موعد مسبق وإرسال رسالة تنبيهية بالموعد ومكانه، وذلك من خلال أمر واحد دون الحاجة لتوجيه أكثر من أمر كما كان في السابق.

ويحول هذا التحديث "سيري" من مجرد تطبيق مساعد شخصي إلى شيء أقرب إلى وكلاء الذكاء الاصطناعي القادرين على أداء العديد من الوظائف معا وفي وقت واحد.

ويشير تقرير "بلومبيرغ" إلى أن الشركة تأخرت في طرح هذه الميزة مع "سيري"، إذ أصبح من المعتاد لوكلاء الذكاء الاصطناعي والنماذج المختلفة أن يقوموا بالعديد من الوظائف من خلال أمر واحد فقط.

ولكن تعد هذه الميزة محورية لخطة آبل لترقية المساعد الشخصي، وهي الخطة التي كشفت عنها منذ عدة سنوات في مؤتمر المطورين السنوي عام 2024، ولكنها تأخرت في تنفيذها نتيجة العقبات البرمجية.

كما يؤكد التقرير أن آبل تنوي جعل "سيري" قادرة على الوصول إلى التطبيقات والخدمات الخارجية التي يتم تثبيتها مباشرة عبر متجر التطبيقات الخاص بالشركة.

وفي سياق متصل، كشف تقرير موقع "سي نت" (CNET) التقني الأمريكي أن الشركة تنوي جعل "سيري" قادرة على الوصول لأكثر من نموذج ذكاء اصطناعي، وتترك حرية الاختيار للمستخدم في النهاية.

ويعني ذلك أن سيري ستكون قادرة على الوصول إلى "شات جي بي تي" (ChatGPT) و"جيميناي" (Gemini) وغيرها من أدوات الذكاء الاصطناعي، ويمكن للمستخدم اختيار النموذج الذي يرغب في استخدامه، وذلك رغم تعاونها الأخير مع شركة غوغل الأمريكية.

وتعرض آبل كل هذه التحديثات في مؤتمر المطورين المقبل والذي تنوي إقامته مطلع يونيو/حزيران المقبل حسب تقرير موقع "ذا فيرج" التقني الأمريكي.